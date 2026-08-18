A medida que la sequía afecte a las cosechas de Alemania, ¿aumentarán los precios de los alimentos?

1. ¿Qué tan grave es la disminución de la cosecha de Alemania en 2026?

La Asociación Alemana de Agricultores (DBV) advirtió el martes sobre una cosecha “inferior a la media” debido a la actual sequía que ha dejado grandes superficies de tierras de cultivo gravemente secas.

En un comunicado, el presidente del DBV, Joachim Rukwied, advirtió que la cosecha de cereales del país sería un 7% menor que el año pasado, culpando a una “primavera demasiado seca y una ola de calor en la segunda mitad de junio”, que “dañó significativamente muchas cosechas”.

Se espera que la producción total de cereales sea de 41,9 millones de toneladas este año, dijo DBV, un déficit de unos 3,3 millones de toneladas en comparación con 2025.

La colza experimentó la mayor caída, con 3,3 millones de toneladas cosechadas, casi un 17% menos que el año pasado. Mientras que la cebada se mantuvo en el nivel del año pasado a pesar de un menor rendimiento, ya que se utilizó más tierra para cultivar el cultivo.

También se espera que la cosecha de patatas sea inferior a la media y que en algunas regiones la cosecha de remolacha azucarera sea “significativamente peor”, según DBV.

Rukwied señaló cómo la ubicación jugó un papel más importante de lo habitual en la determinación del rendimiento de los cultivos este año y señaló los rendimientos pobres de los cultivos e incluso las malas cosechas, particularmente en el sur y el oeste de Alemania.

Los agricultores alemanes se enfrentan a pérdidas de cosechas e incertidumbre sobre los precios Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Por otra parte, la Oficina Federal de Estadística de Alemania advirtió que se pronosticaba que la cosecha de manzanas del país caería un 18% en comparación con el año pasado.

Alemania está experimentando una grave sequía durante un verano con frecuentes temperaturas récord, lo que exacerbó los efectos de las precipitaciones inferiores a la media desde marzo, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

2. ¿Cómo afectará la sequía a los precios y la disponibilidad de los alimentos?

El ministro de Agricultura, Alois Rainer, afirmó el martes que el gobierno no prevé aumentos repentinos o bruscos de los precios de los alimentos como resultado de una menor cosecha.

“No espero que los precios suban inmediatamente porque los precios de los alimentos también dependen de muchos otros factores: la cadena de suministro, el transporte y la producción”, dijo a la emisora ​​pública ZDF.

La Asociación Alemana Raiffeisen, que representa a 1.600 cooperativas agrícolas, también dijo la semana pasada que era poco probable que se produjera un gran aumento de los precios.

En Alemania, algunos campos han sufrido una pérdida total o casi total de sus cosechas debido a la sequía y al calor excesivo. Imagen: Frank Hoermann/SvenSimon/Picture Alliance

Sin embargo, las grandes caídas en la producción de colza y remolacha azucarera podrían reducir el suministro interno de petróleo y azúcar, lo que requeriría importaciones para compensar el déficit.

Los medios locales informaron la semana pasada que la sequía también estaba provocando una caída drástica de las reservas de piensos para animales en varios estados federados, especialmente en el sur de Alemania.

La Asociación Alemana de Agricultores ha advertido anteriormente que los menores rendimientos de los cereales y el menor crecimiento de los pastizales podrían hacer subir los precios de los piensos, la carne, la leche y los huevos.

En las zonas más afectadas del país, las patatas y otras hortalizas podrían encarecerse a medida que se reduzca la oferta. Para la mayoría de los compradores, sin embargo, es más probable que el impacto principal sea un aumento gradual de los precios más que una escasez.

3. ¿Cómo encaja esta sequía en preocupaciones más amplias de seguridad alimentaria?

La agricultura, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ha enfrentado repetidas presiones desde la pandemia de COVID-19.

Los precios de los alimentos alemanes han aumentado más del 36% desde 2020, según datos del gobierno publicados el mes pasado.

Los aumentos de precios fueron especialmente fuertes para la carne de ave, muchos productos lácteos y huevos, grasas y aceites comestibles y azúcar, calculó el gobierno.

La guerra de Rusia en Ucrania interrumpió las exportaciones de cereales ucranianos del Mar Negro en 2022 e hizo subir los precios de la energía, lo que repercutió en el coste de los fertilizantes, el transporte y el procesamiento de alimentos.

Más recientemente, el cierre del Estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán impidió que el petróleo, el gas y los fertilizantes salieran del Golfo.

El conflicto hizo subir los precios del combustible diésel, los fertilizantes y los pesticidas, y algunos agricultores redujeron el consumo de nutrientes para el suelo.

Las crisis agravadas de los últimos seis años han dejado a gran parte de la agricultura alemana en dificultades financieras, advirtió la industria. Muchos agricultores dicen que enfrentan costos mucho más altos, deudas crecientes y tienen un margen limitado para absorber mayores pérdidas.

Los agricultores utilizaron anteriormente tractores para bloquear carreteras y presionar al gobierno para que les ayudara. Imagen: Daniel Bockwoldt/dpa/Picture Alliance

4. ¿Qué apoyo buscan los agricultores alemanes?

La Asociación Alemana de Agricultores dijo que algunos agricultores podrían necesitar financiación provisional para asegurar su futuro. Rukwied pidió a Berlín que lance un “paquete inmediato” para ayudar a apoyar el sector agrícola del país.

Las recomendaciones incluyen aumentar el paquete de ayuda para fertilizantes de la Unión Europea de 60 millones de euros a 180 millones de euros (208 millones de dólares), pagado rápidamente y sin trámites burocráticos.

DBV también pidió a los ministros que reduzcan el impuesto sobre el diésel agrícola, al menos hasta finales de noviembre.

Durante varios meses, desde finales de 2023, los agricultores alemanes bloquearon las carreteras con tractores por planes de eliminar los subsidios al combustible para el sector agrícola, que luego fueron parcialmente revertidos.

El ministro de Agricultura, Rainer, prometió el martes ayuda específica a los agricultores, pero sólo cuando a finales de agosto se disponga de cifras oficiales fiables.

Editado por: Tim Rooks