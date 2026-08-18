Argentina sufre cambio de plantilla para los Wallabies

La plantilla de Argentina ha sufrido un cambio de cara a la próxima serie contra los Wallabies. Los Pumas comenzarán a entrenar juntos para los dos partidos de local ante Australia en Jujuy el 29 de agosto y Mendoza el 05 de septiembre.
El segunda línea Franco Molina está de regreso en un intercambio directo con el no internacional Franco Carrera. Molina se lesionó en la victoria de Argentina sobre Gales en julio. Con su regreso, Carrera vuelve al club del Zebre Parma.
También hay convocatorias temporales para el ala Agustín Sarelli y el hooker Martín Vaca. Ambos jugaron en el partido de Argentina XV contra Estados Unidos en Fort Lauderdale. La inclusión de Sarelli es la segunda este año. Viene en lugar de Matera quien, junto a Mayco Vivas, se incorporará a la plantilla el jueves.
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|CONEXIÓN AUSTRALIANA
El regreso de Molina supone la incorporación de un exjugador de Western Force a la plantilla. Molina jugó para Western Force en Super Rugby Pacific 2026. A él se unieron Agustín Moyano y Leonel Oviedo, quienes también están en la lista para enfrentar a los Wallabies.
Moyano y Oviedo han firmado nuevos acuerdos con Western Force. Molina ha fichado por el Newcastle Red Bulls. Regresa a Inglaterra después de haber jugado anteriormente para los Exeter Chiefs en 2024-2025. Su compañero de segunda línea Tomás Lavanini también juega en Super Rugby Pacific, pero para los Highlanders de Nueva Zelanda.
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|NO DISPONIBLE
Como ocurrió contra Sudáfrica a principios de este mes, Los Pumas están jugando contra todo pronóstico debido a la falta de una temporada baja oficial. La seguridad de los jugadores ve a Felipe Contepomi y al personal negociando directamente con los clubes. Obtener jugadores en todo momento es imposible hasta que World Rugby proporcione al deporte una temporada global.
El capitán habitual, Julián Montoya, no se enfrentará a los Wallabies ni a otros jugadores senior, incluidos Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Marcos Kremer. Pablo Matera fue el capitán de Los Pumas contra los Springboks, pero se unirá tarde al equipo por motivos personales. Lo mismo ocurre con Mayco Vivas.
LISTA NO DISPONIBLE
Tomás Albornoz
Matías Alemanno
Mateo Carreras
Santiago Chocobares
Francisco Coria Marchetti
Bautista Delguy
Gonzalo GarcÃa
Santiago Grondona
Marcos Kremer
Julián Montoya
Joaquin Oviedo
Justo Piccardo
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|HERIDO
Los jugadores de primera línea Thomas Gallo, Juan Martín González, Juan Cruz Mallía y Pedro Rubiolo son ejemplos de Pumas marginados por lesiones. Bautista Bernasconi, Benjamín Elizalde y ambos debutaron con Argentina en 2025, pero ahora están fuera de juego por lesiones. La lesión de Eduardo Bello puso fin a su campeonato de rugby a principios de 2024 y aún no está listo para una retirada.
LISTA DE HERIDOS
Eduardo Bello
Emiliano Boffelli
Bautista Bernasconi
BenjamÃn Elizalde
Tomás Gallo
Juan Martín González
Juan Cruz MallÃa
Franco Molina
Pedro Rubiolo
Joel Sclavi
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|TOUR ENTRANTE
29 DE AGOSTOcontra (Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy, AR)
SEPTIEMBRE 05contra (Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, AR)
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|PLANTILLA DE ARGENTINA – DELANTEROS
APOYO DE CABEZA SUELTO
Rodrigo Martínez (Dragons, Reino Unido, 3 partidos internacionales)
Mayco Vivas (Oyonnax, Francia, 43 partidos internacionales)
Boris Wenger (Harlequins, Reino Unido, 9 partidos internacionales)
PUTA
Leonel Oviedo (Western Force, gorra AU 1)
Ignacio Ruiz (Perpiñán, Francia, 31 partidos internacionales)
Martín Vaca (Capibaras, destapado) *
APOYO DE CABEZA APRETADO
Pedro Delgado (Harlequins, Reino Unido, 11 partidos internacionales)
Francisco Moreno (Tarucas, 1 cap)
Tomás Rapetti (Toulouse, FR, 7 partidos internacionales)
CABEZA SUELTA SEGUNDA FILA
Franco Molina (Newcastle Red Bulls, 21 partidos internacionales)
Guido Petti (Harlequins, Reino Unido, 102 partidos internacionales)
CABEZA APRETADA SEGUNDA FILA
Efraín Elías (Toulouse, FR, 4 partidos internacionales)
Tomás Lavanini (Highlanders, Nueva Zelanda, 92 partidos internacionales)
FLANQUERO
Facundo Cardozo (Tarucas, uncapped) *
Benjamín Grondona (Bristol Bears, Reino Unido, 3 partidos internacionales)
Pablo Matera (Honda Heat, JP, 125 partidos internacionales)
Juan Penoucos (Pampas, 1 internacionalidad)
Agustín Sarelli (Tarucas, destapado) *
N8
Joaquín Moro (Leicester Tigers, Reino Unido, 6 partidos internacionales)
Juan Martín Scelzo (Stade Français, FR, 1 partido internacional)
*Por invitación
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|PLANTILLA DE ARGENTINA – RESPALDOS
MEDIO SCRUM
Simón Benítez Cruz Newcastle Red Bulls, Reino Unido 13 partidos internacionales)
Gonzalo Bertranou (Legión de California, EE. UU., 68 partidos internacionales)
Agustín Moyano (Western Force, AU, 10 partidos internacionales)
VUELA MEDIA
Gerónimo Prisciantelli (Racing 92, FR, 5 partidos internacionales)
NicolÃ¡s Roger (Dogos, 3 partidos internacionales)
CENTRO DENTRO
Faustino Sánchez Valarolo (Dogos, 3 partidos internacionales)
Benjamín Ordiz (Capibaras, sin tapar) *
FUERA DEL CENTRO
Lucio Cinti (sarracenos, Reino Unido, 43 partidos internacionales)
Agustín Fraga (Pampas, sin tope)
Matías Moroni (Bristol Bears, Reino Unido, 98 partidos internacionales)
ALA
Rodrigo Isgró (Harlequins, Reino Unido, 18 partidos internacionales)
Ignacio Mendy (Benetton, IT, 6 partidos internacionales)
Santiago Pernas (Pampas, 1 internacional)
COMPLETO
Santiago Carreras (Bath, UK, 68 caps)
Mateo Soler (Dogos, sin tapar)
Tobías Wade (Pampas, destapado)
*Por invitación