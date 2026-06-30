Lizzo Reflexiona sobre el fracaso del álbum Bitch: Dañé mis propios sentimientos

Lizzo está abordando la recepción de su último álbum, “Bitch”, que ha sido noticia este mes después de no haber aparecido en la lista Billboard 200 a pesar de que su álbum anterior, “Special”, debutó en el puesto número dos con 69,000 unidades equivalentes de álbum ganadas en 2022.

Por supuesto, la percepción pública de la artista ganadora del Grammy ha cambiado en los pocos años entre álbumes. En 2023, sus antiguas bailarinas de apoyo la acusaron de acoso sexual, creando un ambiente laboral hostil, y de gordofobia en una demanda que aún no se ha resuelto. Durante una reciente entrevista con Zachary Hourihane, también conocido como el Swiftólogo, en su podcast “Proto Pop”, Lizzo se abrió sobre cómo los fanáticos y la industria musical perciben a “Bitch” como un fracaso comercial y cómo se sintió al ver los números de su último proyecto filtrarse.

Cuando se le preguntó cómo se sentía después del lanzamiento del álbum, Hourihane solicitó una “respuesta real, no una línea de relaciones públicas”.

“No te voy a apurar. No hay prisa para que te enamores de la música, cariño. Nunca he sido esa chica. Creo que en este momento – esto es lo que realmente siento – me lastimé a mí misma”, respondió. “Estaba realmente estresada y triste durante unos días. Porque pensé, espera un momento, esto es parte de mi mejor material. Quiero que la gente lo descubra. Tuve que aceptar el hecho de que no solo la industria musical es diferente, en los últimos tres años – y tenemos que hablar de eso y de la parte de radio por la que me criticaron, pero está sucediendo y es verdad – pero también mi relación y mi conexión musical con el mundo es diferente”.

La artista dijo que ha tenido que “lamentar eso”. En última instancia, decidió “sacudirse y seguir adelante”. Agregó: “Por eso estoy en este estudio hoy, porque, bueno, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir adelante”.

“Bitch” se lanzó el 5 de junio y en su primera semana, el álbum vendió 2,649 copias y obtuvo casi 2.7 millones de transmisiones bajo demanda, según la empresa de datos musicales Luminate. En la segunda semana, las ventas cayeron a 650 unidades, mientras que las transmisiones se redujeron a casi 900,000.

En otros momentos de la conversación, Lizzo y Hourihane discutieron el “Khia Asylum”, un término controvertido utilizado en línea para referirse a antiguas estrellas del pop exitosas que han desaparecido de la vista del público. La frase ha sido criticada por ser misogínica en su naturaleza, ya que principalmente se dirige a las artistas pop femeninas. “En primer lugar, me sorprendí mucho cuando la gente seguía diciendo Khia porque se refiere a Khia, la rapera, ‘My Neck, My Back’. Todavía hablamos de ella, de su grabación”, dijo Lizzo. “Creo que en sí mismo es un insulto el hecho de nombrarlo en honor a esta persona extremadamente talentosa, increíble pilar en la comunidad negra y en la música rap negra. Luego es un arma que solo apunta a las mujeres, y a muchas mujeres negras”.

“Creo que es una herramienta para intimidar a los artistas y tener poder sobre ellos. Probablemente solía significar algo, pero ahora creo que es un sinsentido”, continuó Lizzo. “Siento que no puedo estar en el Asilo de Khia. Tengo Grammys y récords mundiales en música. Tengo números uno. Tengo un disco de diamante. Soy una artista exitosa”.