Bruce Tull, guitarrista y pedal steel de la banda de música alternativa country de los años noventa Scud Mountain Boys, ha fallecido. Tenía 71 años.

Tull falleció el 22 de junio en Tulsa, Oklahoma, después de una breve enfermedad, según un comunicado compartido con Rolling Stone.

Joe Pernice, vocalista de Scud Mountain Boys, compartió un tributo en Instagram la semana pasada, escribiendo: “Ninguna combinación de palabras describirá con precisión la belleza de Tull. Algún día lo intentaré. Pero hoy Stephen [Desaulniers], Tom [Shea] y yo estamos simplemente destrozados por su fallecimiento. En nuestro dolor enviamos nuestro amor a Nancy, toda la familia Tull y a todos los que amaron a Bruce y la música que hizo”.

Tull nació y creció en Midwest City, Oklahoma, y estaba trabajando en su doctorado en economía en la Universidad de Massachusetts – Amherst cuando conoció a sus futuros compañeros de banda en 1991. Originalmente conocidos como los Scuds, el grupo comenzó tocando música rock alternativa estándar a principios de los noventa. Pero se cansaron de transportar su equipo y disfrutaban mucho más de las canciones de country acústico que tocaban alrededor de la mesa de la cocina en la casa de Tull.

Pronto, en lugar de llevar amplificadores a los conciertos, llevaban sus instrumentos acústicos, y la mesa de la cocina, para recrear la experiencia para el público. Su álbum debut de 1995, Pine Box, también se grabó alrededor de la mesa, con Tull grabando y mezclando en una cinta de cassette en directo de cuatro pistas. También se lanzó un álbum de seguimiento, Dance the Night Away, en 1995.

La banda captó la atención de luminarias independientes, con David Berman de Silver Jews escribiendo las notas del álbum Pine Box. “Había empezado a ver a los Scud Mountain Boys por la ciudad con sus cortes de pelo de Baltimore, el guitarrista de los guitarristas llevando su rifle de trampilla Springfield, descendiente de los mosquetes franceses Charleville de carga por la boca que habían derribado a tantos soldados británicos por estos cerros”, escribió. “Había oído que era tradición de la banda poner la cena en la mesa y luego prender fuego a la mesa”.

Scud Mountain Boys firmó un contrato discográfico con Sub Pop, que lanzó su álbum más conocido, Massachusetts, en 1996. El álbum recibió reseñas sólidas y comentarios favorables, incluyendo un párrafo de fin de año en Rolling Stone que declaraba: “La verdadera belleza de Massachusetts no son las melodías soñadoras; son las letras oscuras y a menudo bastante sombrías sobre la obsesión y la desafección”.

Massachusetts también incluyó la canción “Lift Me Up”, que recibió atención después de que MJ Lenderman y Waxahatchee la interpretaran durante un concierto en Boston esta primavera.

Tras Massachusetts, los Scud Mountain Boys se separaron, aunque eventualmente se reunieron para lanzar un cuarto álbum, Do You Love the Sun, en 2013. La banda volvió al escenario, llevando consigo de nuevo su mesa de cocina.

Además de los Scud Mountain Boys, Tull fue una figura destacada en la escena musical del oeste de Massachusetts durante años. Según Valley Advocate, el semanario alternativo de Northampton, produjo y tocó en “innumerables discos locales”, incluidos álbumes de artistas como Lo Fine, Haunt y Goldwater the Second.