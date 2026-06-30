Coronel, caníbal, espía de la CIA: el segundo acto de un criminal de guerra japonés

Masanobu Tsuji, un coronel japonés fanático acusado de masacres y canibalismo, se convirtió en un escritor exitoso, parlamentario, contacto de inteligencia de la Guerra Fría y, finalmente, desapareció en Laos. A pesar de no ser uno de los comandantes de campo más famosos de Japón, Tsuji se convirtió en uno de los oficiales de estado mayor más notorios del Ejército Imperial Japonés.

Ayudó a planificar algunas de las victorias más audaces de Japón en la Segunda Guerra Mundial, tomó decisiones audaces en el campo de batalla y estuvo vinculado a algunas de las atrocidades más oscuras de la Guerra del Pacífico. Cuando Japón perdió la guerra y los fiscales aliados comenzaron a buscar criminales de guerra, Tsuji desapareció.

Nacido en 1902 en la Prefectura de Ishikawa, Japón, Tsuji siguió el camino clásico de la clase de oficiales imperiales. Rápidamente ganó reputación por su agresión, intriga política y desprecio por la moderación. En la década de 1930, ya estaba activo en las luchas de poder internas del ejército, alineándose con la Facción de Control y bloqueando un intento de golpe de la rival facción Imperial Way.

Tsuji se convirtió en un defensor determinado de la guerra contra los Estados Unidos y Gran Bretaña y desempeñó un papel importante en la invasión de Malasia durante la guerra. Después de la caída de Singapur, fue vinculado a varias atrocidades, incluido el bombardeo del río Pantingan y ahorcamientos en Filipinas. Posteriormente, Tsuji fue acusado de canibalizar a un piloto Aliado derribado, lo que lo convirtió en un personaje aún más oscuro en la memoria de posguerra.

Después de la guerra, Tsuji continuó participando en campañas militares arriesgadas y a menudo desastrosas, como la planificación del ataque terrestre en Nueva Guinea y la ofensiva japonesa en Guadalcanal. Su desaparición en 1961 sigue siendo un misterio sin respuesta definitiva, pero su vida está marcada por logros militares, atrocidades y un final enigmático.