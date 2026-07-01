El mejor consejo de Reese Witherspoon para Lexi Minetree de Elle te hará doblar y chasquear

El actor Matthew Davis estaba igualmente asustado y emocionado por su primer papel importante en una película como Warner. “Estaba tan fuera de mi liga”, recordó durante la reunión de 2020. “Literalmente acababa de bajarme del camión de la remolacha de Salt Lake City, Utah. No podía salir lo suficientemente rápido de Utah y tropecé con esta película llamada Legalmente Rubia”. Muy novato y con un poco de interés por sus compañeros de reparto (“Creo que tenía un flechazo por todo el mundo”, dijo Cauffiel al New York Times), “Estaba cagándome de miedo en cada paso del camino”, admitió.

La primera escena de Davis lo mostró rompiendo con Witherspoon. “Me senté y de repente estaba allí Elle Woods”, compartió, “y Elle Woods era tan grande y tan llena de vida que me di cuenta de que todas mis elecciones eran incorrectas”.

Dos décadas más tarde, todavía recibe críticas por la forma desconsiderada en que Warner dejó a su amor de la universidad durante una cita (“Si voy a ser senador antes de cumplir 30 años, necesito dejar de hacer tonterías”) antes de proponerle matrimonio a su “Jackie”, la compañera de estudios de derecho de Harvard Vivian Kensington (Selma Blair).

Aunque interpretó papeles en Danos colaterales, The Vampire Diaries, The Originals y Legacies, “Durante años y años la gente me decía ‘¡Eres ese idiota de Legalmente Rubia!'”, compartió durante la reunión virtual, lo que llevó a Witherspoon a defenderlo. “¡Estoy aquí para decirles que Matthew Davis es la mejor persona!”, insistió. “Solo estaba interpretando a un personaje”.