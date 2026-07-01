¿Quién viene a la A? Enfrentamientos eliminatorios confirmados y potenciales de la Copa Mundial FIFA 2026™ de Atlanta

Y así, la fase de grupos ha llegado a su fin y la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina. Atlanta tiene tres oportunidades más de albergar a algunos de los mejores del mundo, incluido un partido de semifinal. Aquí está la primicia sobre el único enfrentamiento ya confirmado, así como quién podría dirigirse a la Serie A más adelante:

Inglaterra vs República Democrática del Congo

Miércoles 1 de julio – Dieciseisavos de final

Atlanta recibirá a otra potencia del fútbol mundial cuando Inglaterra llegue a la ciudad para enfrentarse a la República Democrática del Congo. Puede que sea otro enfrentamiento con un equipo muy favorecido, pero Atlanta ya ha visto resultados impactantes en la fase de grupos.

No descarte al Congo. Están agradables y familiarizados con ganar en Atlanta, ya que derrotaron a Uzbekistán en su camino hacia los octavos de final con una victoria por 3-1 el sábado pasado. Buscarán llevar su impulso a su tarea más importante hasta el momento, pero ya han demostrado que pueden competir con algunos de los mejores. El equipo africano empató 1-1 con Portugal el 17 de junio en un resultado que sorprendió al equipo número 5 en la Clasificación Mundial de la FIFA al llegar al torneo.

Pero Inglaterra aporta una calidad casi abrumadora. Al frente, el ganador de la Bota de Oro de 2018, Harry Kane, otras estrellas como Jude Bellingham, Declan Rice y muchos más harán que el evento del miércoles sea imperdible. El inicio está programado para mañana a las 12 pm ET.

Ganador 86 vs Ganador 88 Martes 7 de julio – Octavos de final Aunque el enfrentamiento para los octavos de final aún no está confirmado, hay muchas posibilidades de que los campeones mundiales defensores visiten Atlanta. El partido contará con el ganador de Argentina vs. Cabo Verde y el ganador de Australia vs. Egipto. Los ATLiens sabrán que es una tontería descartar a Cabo Verde después de presenciar su increíble empate contra España el 15 de junio. Pero Argentina ciertamente está haciendo clic, y quién más sino Lionel Messi está liderando la carga. La estrella de la MLS sigue en la cima del escenario mundial a la edad de 39 años con 6 goles, la mejor marca del torneo. Australia y Egipto terminaron segundos en sus grupos y ambos tendrán la oportunidad de jugar en Atlanta con una victoria. La leyenda del Liverpool, Mohamed Salah, y los egipcios tendrán que ser creativos para derribar una dura defensa australiana que sólo concedió dos goles en su campaña en la fase de grupos.