¿Quién viene a la A? Enfrentamientos eliminatorios confirmados y potenciales de la Copa Mundial FIFA 2026™ de Atlanta

Y así, la fase de grupos ha llegado a su fin y la fase eliminatoria de la Copa Mundial FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina. Atlanta tiene tres oportunidades más de albergar a algunos de los mejores del mundo, incluido un partido de semifinal. Aquí está la primicia sobre el único enfrentamiento ya confirmado, así como quién podría dirigirse a la Serie A más adelante:
Inglaterra vs República Democrática del Congo
Miércoles 1 de julio – Dieciseisavos de final
Atlanta recibirá a otra potencia del fútbol mundial cuando Inglaterra llegue a la ciudad para enfrentarse a la República Democrática del Congo. Puede que sea otro enfrentamiento con un equipo muy favorecido, pero Atlanta ya ha visto resultados impactantes en la fase de grupos.
No descarte al Congo. Están agradables y familiarizados con ganar en Atlanta, ya que derrotaron a Uzbekistán en su camino hacia los octavos de final con una victoria por 3-1 el sábado pasado. Buscarán llevar su impulso a su tarea más importante hasta el momento, pero ya han demostrado que pueden competir con algunos de los mejores. El equipo africano empató 1-1 con Portugal el 17 de junio en un resultado que sorprendió al equipo número 5 en la Clasificación Mundial de la FIFA al llegar al torneo.
Pero Inglaterra aporta una calidad casi abrumadora. Al frente, el ganador de la Bota de Oro de 2018, Harry Kane, otras estrellas como Jude Bellingham, Declan Rice y muchos más harán que el evento del miércoles sea imperdible. El inicio está programado para mañana a las 12 pm ET.
Ganador 86 vs Ganador 88
Martes 7 de julio – Octavos de final
Aunque el enfrentamiento para los octavos de final aún no está confirmado, hay muchas posibilidades de que los campeones mundiales defensores visiten Atlanta. El partido contará con el ganador de Argentina vs. Cabo Verde y el ganador de Australia vs. Egipto.
Los ATLiens sabrán que es una tontería descartar a Cabo Verde después de presenciar su increíble empate contra España el 15 de junio. Pero Argentina ciertamente está haciendo clic, y quién más sino Lionel Messi está liderando la carga. La estrella de la MLS sigue en la cima del escenario mundial a la edad de 39 años con 6 goles, la mejor marca del torneo.
Australia y Egipto terminaron segundos en sus grupos y ambos tendrán la oportunidad de jugar en Atlanta con una victoria. La leyenda del Liverpool, Mohamed Salah, y los egipcios tendrán que ser creativos para derribar una dura defensa australiana que sólo concedió dos goles en su campaña en la fase de grupos.
Ganador 99 vs Ganador 100
Miércoles 15 de julio – Semifinal
Ahora es el momento de mirar realmente hacia el futuro. Quizás falten más de dos semanas para el partido en sí, pero ¿por qué no especular sobre los dos equipos que se enfrentarán en el partido de fútbol internacional más importante en la historia de Atlanta?
Argentina volverá a ser un jugador para competir en este, aunque Colombia podría representar una amenaza para La Albiceleste. En el otro lado del grupo que traerá un equipo a Atlanta se encuentran los grandes bateadores Brasil e Inglaterra, aunque tal vez Noruega, Ecuador o incluso el coanfitrión México podrían encontrarse haciendo una carrera improbable.
La conclusión es simple: la semifinal de la Copa Mundial del 15 de julio casi seguramente será entre dos grandes países futbolísticos, con dos enormes bases de fanáticos del fútbol, reunidos en el corazón de Atlanta. Con un poco de suerte, será un partido fenomenal que encenderá aún más el epicentro del fútbol en Norteamérica.