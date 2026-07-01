Después de ayudar a EE. UU. a ganar la Guerra Fría, el buffet libre está desapareciendo.

Después de ayudar a EE. UU. a ganar la Guerra Fría, el...

LAS VEGAS – En una fresca noche de otoño después del final de la Segunda Guerra Mundial, Las Vegas observó como la “oficialidad y la sociedad de cafetería” se dieron cita para la apertura del primer bufé de todo lo que puedas comer de Estados Unidos, escribió un periódico local.

Fue una gran noche en una pequeña ciudad que soñaba con visitantes hambrientos. El jamón glaseado y el “prime rib” en el El Rancho Vegas eran señales de que la comida americana estaba cambiando.

La carrera espacial y carrera armamentística hacían titulares en la Guerra Fría. La carrera en las granjas también era importante. La genética, los químicos y el equipo motorizado casi triplicaron la producción agrícola de EE. UU. entre 1948 y 2017.

¿Qué hacer con toda esa comida?

El comienzo

Al menos tres leyendas de Vegas reclamaron la invención del bufé de todo lo que puedas comer. La historia más conocida indica que el promotor Herb McDonald puso queso y embutidos en una barra una noche. “Los apostadores que pasaban dijeron que tenían hambre, y así nació el bufé”, decía el obituario de McDonald en 2002.

Otros casinos abrieron bufés para comer entre apuestas, dice Michael Green, profesor de historia en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Por una suma fija, las personas llevaban un plato por pastas, ensaladas, carnes y mariscos, probando un poco de todo antes de regresar por más. (Esa última parte es importante).

A medida que el bufé de todo lo que puedas comer se volvía popular, su historia de origen era disputada. Las historias que atribuyen el bufé al El Rancho son descartadas por el historiador de Vegas Jeffrey Carlson.

“no pudo haber sido tan simple”, dice, citando otra versión que lo atribuye a la mafia que ayudó a fundar Las Vegas.

En “Neon Metropolis: How Las Vegas Started the Twenty-First Century”, Hal K. Rothman atribuye el bufé al mafioso Davie Berman, quien se mudó de Iowa en 1944 mientras gángsteres judíos se hacían con hoteles y casinos locales.

Berman contrató a un chef para alimentar a los apostadores que ponían salmón ahumado, pez blanco, arenques y otras delicias judías en un largo mesa. “Una tradición de Las Vegas, el bufé, nació”, escribió Rothman.

¿El fin?

Sea como sea que haya comenzado todo, los bufés de todo lo que puedas comer se extendieron por todo el país a restaurantes como Golden Corral y Ponderosa. Luego comenzaron a perder frente a establecimientos de comida casual como Olive Garden o Chili’s, dice el experto en la industria alimentaria Darren Tristano.

Luego, en 2020, la COVID-19 infligió un golpe que persiste hasta hoy. De repente, montones de comida expuesta para que todos la tomaran no eran tan atractivos.

El periodista gastronómico de Las Vegas Al Mancini, sin embargo, dice que los bufés siempre tendrán un lugar allí.

“hay una reacción visceral al simplemente llenar esa bandeja”, dice. “La gente todavía ama eso, y creo que siempre lo harán.”

Weissenstein contribuyó desde Nueva York. Esta historia es parte de una serie recurrente, “Objetos Americanos”, que marca el 250 aniversario de los Estados Unidos. Para más historias sobre el aniversario, haz click aquí.