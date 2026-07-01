Canadá oficialmente se une al Concurso de la Canción Eurovisión

Es oficial: Canadá se une al Festival de la Canción de Eurovisión.

La semana pasada, el país norteamericano se convirtió en miembro de pleno derecho de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que es dueña y gestiona el concurso, después de ser votado en la asamblea general de la UER en Praga.

Este movimiento los hace elegibles para participar en la competencia anual de canto y hoy se confirmó que el país tiene la intención de participar el próximo año.

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, supuestamente planteó la idea de unirse a Eurovisión en su presupuesto de 2025. Se desconoce si Carney, quien vivió varios años en el Reino Unido cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, es fanático de Eurovisión, pero al parecer busca construir lazos económicos y políticos más estrechos con Europa.

El país en general está loco por el concurso. A pesar de no poder participar en la competición de este año en Viena, Canadá resultó ser uno de los bloques de votación más entusiastas, llegando a los 3 primeros países en el voto de “resto del mundo”, mientras que los canadienses también estuvieron entre el grupo más grande de compradores de entradas fuera de Europa para la semifinal y gran final en Europa.

Y a pesar de no haber sido elegible para participar hasta ahora, el país ha presentado a varios concursantes a lo largo de las siete décadas de Eurovisión. La más famosa, Céline Dion, ganó una de las carreras más ajustadas en la historia de Eurovisión, superando al Reino Unido por un solo punto cuando representó a Suiza en 1988.

El primer canadiense en participar en el concurso fue Sherisse Laurence, quien apareció para Luxemburgo dos años antes en 1986 y quedó en tercer lugar.

El país revelará cómo planea seleccionar a su primer concursante oficial más adelante este año.

Canadá no es el primer país no europeo en unirse al concurso; Australia e Israel son participantes regulares, con el primero uniéndose en 2015 y el segundo en 1973.

Ambos estuvieron cerca de ganar el primer lugar este año antes de perder frente a la entrada de Bulgaria de Dara: Noam Bettan de Israel terminó en segundo lugar mientras que Delta Goodrem de Australia quedó en cuarto lugar. Cinco países se retiraron de la competición del año pasado en protesta por la participación de Israel: España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia.

Eurovision celebró su 70 aniversario el año pasado después de su lanzamiento en 1956. El concurso de canto, que este año llegó a 131 millones de personas en 35 mercados televisivos, ha emprendido un período de expansión en los últimos años. Aunque una versión americana en NBC no despegó en 2022, se espera un spin-off asiático que tendrá lugar en Tailandia en noviembre.

También está en proceso un show de Broadway basado en la película de 2020 de Will Ferrell “Festival de la Canción de Eurovisión: La Historia de Fire”.