Argentina vs. Cabo Verde: canal de televisión, cómo verlo, hora de inicio, transmisión en vivo, árbitro, alineaciones previstas

La Argentina de Lionel Messi continúa su búsqueda para defender su corona de la Copa del Mundo cuando se enfrente a Cabo Verde en un choque de dieciseisavos de final en el Hard Rock Stadium de Miami el viernes.

Después de superar fácilmente a Jordan en su último partido del grupo para encabezar el Grupo J, Argentina reforzó su condición de fuerte contendiente para llegar hasta el final.

Cabo Verde no tiene ambiciones por el premio máximo, pero hizo historia al reservar su lugar en los octavos de final en su debut en la Copa del Mundo, después de permanecer invicto en el Grupo H y terminar segundo detrás de España.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el juego.

Cómo mirar:

El partido estará disponible en ITV1 en el Reino Unido, Fox Sports en EE. UU., Zee5 en India y SBS en Australia. También puedes seguir las actualizaciones en vivo de ESPN.

Detalles clave:

Fecha, hora de inicio:

NOSOTROS Y: Viernes 3 de julio, 18 h.

Hora del Reino Unido: Viernes 3 de julio, 23 h.

India ES: Sábado 4 de julio, 3:30 am.

AEST de Australia: Sábado 4 de julio, 8 a.m.

Evento: Estadio Hard Rock, Miami, Florida, EE.UU.

Árbitro: por confirmar

Noticias del equipo y alineaciones previstas

Argentina

(Foto de David Ramos/Getty Images)

XI previsto (4-4-2):

Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel | Cristian Romero | Lisandro MartÃ­nez | Facundo Medina

Rodrigo De Pablo | Alexis MacAllister | Enzo Fernández | Thiago Almada

Lionel Messi Lautaro Martínez

Cabo Verde

XI previsto (4-3-3)

Voz

Steven Moreira | Roberto Lopes Diney Borges | Sidney Lopes Cabral

Larós Duarte | Kevin Piña | Jamiro Monteiro

Ryan Mendes | Libro Dailon | jovane cabral

Puntos de conversación

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Argentina enfrenta una racha relativamente cómoda hasta al menos los cuartos de final de la Copa del Mundo, y eso podría tentar a Lionel Scaloni a rotar su equipo, ya que demostraron que aún pueden ganar sin Lionel Messi como titular. La leyenda marcó un gol que amplió su récord mediante un tiro libre, y Scaloni podría mantener abiertas sus opciones contra Cabo Verde.

Cabo Verde ya ha demostrado que puede ser un rival difícil y, en el fútbol eliminatorio, el riesgo muchas veces no compensa la recompensa. Scaloni debe presentar a su mejor equipo, y si Messi y compañía. Si no pueden encontrar un gran avance, ciertamente tienen el banco para cambiar de táctica y refrescar las cosas.

Argentina también enfrenta la incógnita de a qué lado de Cabo Verde se enfrentará. Los debutantes se mostraron decididos en defensa ante España, pero se mostraron expansivos y atacaron mucho ante Uruguay.

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En muchos sentidos, Cabo Verde ya ha superado lo que se propuso lograr en su debut en la Copa Mundial, ya que hizo historia al convertirse en la nación más pequeña por población en llegar a las etapas eliminatorias.

Bubista ha dirigido una campaña invicta llena de fe, y el portero Vozinha se ha convertido en la representación perfecta de esa filosofía. El veterano estuvo en buena forma contra España, y como Cabo Verde probablemente se verá obligado a sentarse contra Argentina, Vozinha tendrá que estar en su mejor momento si Cabo Verde quiere lograr quizás la mayor sorpresa en la historia de la Copa del Mundo.

El presidente de la nación ha dicho que Cabo Verde puede vencer a Argentina 1-0 y, tras haber mantenido la portería a cero contra España y Arabia Saudita, Vozinha resultará crucial en ese escenario. Lo que Bubista también podría considerar es que no hay expectativas reales por su parte, y eso podría ayudar a sus jugadores a jugar con brío y libertad. Argentina también podría verse atrapada si Cabo Verde decide atacar desde el principio, y los campeones de la Copa del Mundo probablemente esperan que sus rivales se queden sentados y defiendan.