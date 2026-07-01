¿Cómo ven el conflicto israelí

En un momento de guerra prolongada y profunda polarización social, una red de liderazgo transversal israelí ha puesto uno de los problemas más controvertidos del país sobre la mesa: cómo diferentes partes de la sociedad israelí entienden el conflicto israelí-palestino.

Más de 150 figuras públicas y creadores de opinión se reunieron el martes en el Consejo para un Israel Hermoso en Tel Aviv para una conferencia organizada por TAMA, una iniciativa de base que reúne a personas de toda la sociedad israelí “para fomentar un diálogo inclusivo y significativo sobre el futuro de las relaciones de Israel con los palestinos, al tiempo que se desarrollan un nuevo lenguaje, una comprensión compartida e iniciativas prácticas arraigadas en los diversos valores, identidades y aspiraciones de las comunidades de Israel”.

El evento, que tuvo lugar 1,000 días después de la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023, presentó la presentación de un estudio de un año titulado “Espectro de Perspectivas”, que mapea cómo diferentes grupos en la sociedad israelí entienden el conflicto en una variedad de dimensiones, incluido el conflicto israelí-palestino, el conflicto en Medio Oriente, las relaciones judío-árabes y las relaciones judío-musulmanas.

La red de liderazgo de TAMA incluye participantes de las comunidades sionistas religiosas y jaredíes, judíos mizrajíes tradicionales, israelíes seculares, árabes israelíes, inmigrantes de la antigua Unión Soviética y jóvenes líderes.

La organización afirma que su objetivo no es eliminar el desacuerdo, sino crear un nuevo discurso público que permita a los israelíes de diferentes orígenes enfrentar el conflicto honestamente mientras desarrollan iniciativas prácticas desde abajo.

Los principales participantes en la red incluyen al rabino Yitzhak Ben David, al rabino Dov Zinger, a Ofir Toubul, a Hadass Fruman, a Eli Bar-On, a Tzipi Diskind, al Dr. Aharon Ariel, a Khulud Abu Ahmad y a Meir Hirschman.

Ben David, un rabino sionista religioso, educador y académico que se desempeña como jefe del centro educativo en Yad HaRav Nissim y en el Shaarei Zion Beit Midrash en Jerusalén, dijo que el diálogo demostró que el compromiso significativo sigue siendo posible a pesar de las profundas diferencias.

“Incluso en medio de un profundo desacuerdo, hay espacio para escuchar que nos permite realmente vernos unos a otros”, dijo el rabino. “A partir de ahí, el cambio real puede comenzar.”

Toubul, fundador del Movimiento Tor HaZahav (Edad Dorada), que aboga por una visión del sionismo mizrají arraigada en la tradición judía y la identidad regional, dijo que comprender la diversidad de la sociedad israelí es un requisito previo para abordar las divisiones del país.

“Para construir un futuro compartido, primero necesitamos entender la diversidad de voces que componen la sociedad israelí”, dijo Toubul. “Ese es el punto de partida para cualquier conversación significativa.”

Mapeando las divisiones internas de Israel

El informe no pretende representar a todos los sectores de la sociedad israelí. Más bien, ofrece una ventana a las discusiones entre grupos de liderazgo que pasaron el último año examinando cómo la identidad, el trauma, la religión, la política y la experiencia personal dan forma a sus actitudes hacia el conflicto.

Entre los participantes sionistas religiosos, el informe encontró un fuerte sentido de responsabilidad arraigado en la Torá, el pueblo y la Tierra de Israel, junto con una creciente conciencia de que su lenguaje y perspectiva a menudo son percibidos por otros como amenazantes o extremos.

Los participantes seculares, por el contrario, expresaron preocupación por la erosión de los valores liberales y democráticos, al tiempo que reconocían que los modelos diplomáticos puramente racionales y occidentales a menudo no han tenido en cuenta las dimensiones religiosas e identitarias del conflicto.

El grupo jaredí abordó el conflicto principalmente a través de los valores de la vida en la Torá, pikuach nefesh (el principio judío de salvar vidas) y el pragmatismo, con algunos participantes considerando que la comunidad podría ser un mediador potencial precisamente porque está menos comprometida con la ideología territorial.

Los participantes mizrajíes enfatizaron la pertenencia al Medio Oriente, la familia, el honor, la continuidad judía y la familiaridad cultural con el mundo árabe. Su enfoque, encontró el informe, tiende a ser menos ideológico y más relacional, buscando construir confianza antes de avanzar en marcos diplomáticos formales.

Los ciudadanos árabes de Israel describieron el conflicto a través de las lentes del reconocimiento, la justicia, la dignidad y la identidad, al tiempo que enfatizaban la complejidad de vivir como ciudadanos israelíes con lazos con el pueblo palestino.

El grupo de inmigrantes de la antigua Unión Soviética se enfocó en la democracia, la igualdad, la dignidad humana y el deseo de no ser obligados a “cambiar de patria” nuevamente.

Las mujeres en la red enfatizaron la responsabilidad hacia las generaciones futuras, la santidad de la vida, la empatía y la necesidad de incorporar las voces de las mujeres en las discusiones de seguridad y política.

El grupo de jóvenes, uno de los grupos más diversos en la red, pidió una nueva historia israelí, una que pueda sostener identidades competidoras, historias dolorosas y esperanzas pragmáticas de un futuro mejor.

Voces jóvenes

Uno de los momentos centrales del evento fue una conversación entre jóvenes líderes judíos y árabes de la red, incluidos Ammar Shaar, Tom Tzabar, Natalie Dehary y Moran Allouf.

Los participantes discutieron cómo los eventos del último año habían moldeado sus identidades, miedos y visiones para el futuro, mientras reexaminaban conceptos como la asociación, la “victoria total”, la esperanza y la responsabilidad.

Para los organizadores, la conversación juvenil reflejó uno de los hallazgos centrales del informe: muchos jóvenes israelíes están menos interesados ​​en repetir las fórmulas ideológicas de generaciones anteriores y más interesados ​​en preguntarse qué tipo de país heredarán.

La conferencia presentó un “Mercado de Ideas”, que mostraba 15 iniciativas que surgieron de los grupos de trabajo de la red.

Entre ellas se encontraba una serie de videos y contenido que volvía el tema del conflicto accesible a las audiencias jaredíes a través de una lente pragmática basada en la Torá; un marco de políticas tradicionales mizrajíes titulado “Hablando del Medio Oriente”, que proponía un enfoque regional alternativo basado en la pertenencia cultural y geográfica; y una plataforma digital trilingüe para el diálogo judío-árabe protegido que busca no difuminar las discrepancias, sino crecer a través de ellas.

TAMA dijo que las iniciativas ilustran la misión más amplia de la organización: convertir conversaciones difíciles en acciones prácticas.

Los autores del informe describen el documento como “disposiciones para el camino por delante”, no como una declaración final de lo que cada grupo cree, sino como una instantánea de un proceso en evolución. Su premisa, dicen, es simple pero exigente: antes de que Israel pueda desarrollar una estrategia compartida para el conflicto fuera de sus fronteras, debe comprender mejor los conflictos, miedos y esperanzas dentro de su propia sociedad.