Lil Wayne se disculpa después de no aparecer en su propio concierto: Lo siento mucho

El rapero no se presentó en su parada de 20 años de Carter Classics en Maine.

Lil Wayne se disculpó con los fanáticos después de no presentarse en su propio concierto el martes en Bangor, Maine. La parada fue la primera fecha de la extensión de la gira de 20 años de Carter Classics luego de una exitosa carrera en 2025.

“Mis fanáticos de Maine, lo siento mucho. El espectáculo se reprogramará para el 28 de julio. Por favor, mantengan sus boletos, serán válidos para la nueva fecha programada”, escribió Wayne en una publicación de Instagram Stories al día siguiente. “No soy nada sin ustedes, no puedo esperar para volver y darles el espectáculo que se merecen”. El rapero dijo que la información adicional se enviará por correo electrónico a los titulares de boletos.

El martes, después de que 2 Chainz terminara su actuación de apertura en el Maine Savings Amphitheater, la multitud esperó bastante tiempo antes de que se les informara a las 11 p. m. que Wayne no aparecería y que el espectáculo había terminado. No se proporcionó ninguna explicación oficial.

“Vine aquí por Lil Wayne y 2 Chainz, y fue la experiencia más terrible. Condujimos más de seis horas para estar aquí”, dijo Rita Sack, una asistente que condujo más de seis horas desde Nueva Escocia para el concierto, a la estación local Wabi.

Sack dijo que en ese momento una disculpa del rapero hubiera sido apreciada. “Pagamos por Lil Wayne. Como mínimo, puedes salir un minuto, disculparte, ¿sabes? Como, solo toma el momento y di, hey chicos, lo siento, no me siento bien, un poco enfermo”, dijo Sack.