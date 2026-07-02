Wimbledon 2026: actualizaciones en vivo, noticias mientras asiste Catalina, Princesa de Gales, 2 de julio

Cuatro de los jugadores británicos que quedaron en los sorteos individuales masculinos y femeninos de Wimbledon jugarán el día 4, y puedes seguirlos en vivo con ESPN.

Katie Swan espera que su extraordinaria historia continúe cuando llegue a la cancha 1 contra Madison Keys.

Por otra parte, Jacob Fearnley, Arthur Fery y Jan Choinski también jugarán en la segunda ronda, al igual que la campeona defensora Iga Swiatek.

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– Qué se necesita para tener las canchas del All England Club ‘preparadas’ para Wimbledon





El miércoles, Nate Saunders estuvo en SW19 para pintar el cuadro de una noche dramática en Wimbledon. Lea un fragmento de su informe a continuación:

Cuando Barbora Krejcikova rebotó la pelota antes de un servicio, 2-1 arriba en el decisivo tercer set en la cancha central de Wimbledon, el famoso estadio de tenis de repente cobró vida. “Vamos”, dijo una voz desde el fondo del asiento, aunque en este caso tenía poco que ver con el tenis.

Su oponente, la adolescente rusa Mirra Andreeva, pareció negar con la cabeza en el otro extremo de la cancha cuando el árbitro inmediatamente pidió cortés silencio para regresar a la arena.

A unas 4.209 millas (6.775 kilómetros) de distancia, en línea recta, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, se había elevado por encima de su marcador para igualar a Inglaterra contra la República Democrática del Congo en Atlanta, Georgia, el comienzo de una dramática victoria por 2-1 en la Copa del Mundo.

Dondequiera que miraras Wimbledon después de las 5 p.m. BST, ya sea en la cancha central, las canchas circundantes, la famosa Henman Hill o casi cualquier lugar alrededor de los terrenos del All England Lawn Tennis Club (AELTC), las atenciones estaban divididas. – Nate Saunders