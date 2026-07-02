El capitán de Cabo Verde se enfrenta a una investigación por violación antes del partido de Miami contra Argentina

El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, está siendo investigado por la policía de Nueva Zelanda por acusaciones de que violó a una mujer en marzo.

La historia de Cabo Verde ha sido una de las muchas historias positivas de esta Copa del Mundo. Un conjunto de 10 islas frente a la costa occidental de África, ya era una de las naciones más pequeñas que jamás haya jugado en la competición. Ahora está haciendo historia como la nación más pequeña en llegar a la fase eliminatoria de una Copa Mundial masculina, que se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi el viernes en el Hard Rock Stadium (temporalmente rebautizado como Miami Stadium) en Miami Gardens.

Pero antes del partido del viernes, la notable racha del equipo se ha visto empañada por una grave acusación contra su capitán.

Según el New Zealand Herald y la cadena de televisión brasileña Globo, la policía de Nueva Zelanda está investigando al capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, por acusaciones de que violó a una mujer brasileña a finales de marzo después de un partido de la Serie FIFA en Auckland, Nueva Zelanda. El Herald, que fue el primero en identificar al jugador a través de extensa documentación y fuentes, dio a conocer la historia.

La mujer, que supuestamente vive en Nueva Zelanda y fue contratada por la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda como intérprete para la selección nacional de Cabo Verde, acusó a Mendes de entrar por la fuerza en su habitación de hotel y violarla después del primer partido de la serie contra Chile.

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CERCA

Según Globo, la mujer denunció a la policía que después del partido fue invitada a una reunión en una de las salas reservadas para la selección nacional en el hotel, creyendo que tendría que actuar como intérprete. En cambio, le dijo a la policía que era una reunión social y regresó a su habitación cuando se sintió “físicamente mal”. Poco después, escuchó que llamaban a su puerta y la abrió, pensando que era una solicitud de asistencia relacionada con el trabajo.

Fue entonces, dijo, que Mendes entró a la fuerza en su habitación, agrediéndola con “estrangulamiento, puñetazos y mordiscos mientras intentaba defenderse” antes de violarla, según Globo.

La cadena brasileña también informó que la mujer fue atendida posteriormente en una clínica que ayuda a sobrevivientes de violencia sexual y se sometió a un examen forense. Un informe médico identificó múltiples hematomas en sus senos, cuello y labios; un examen genital reveló “dos lesiones circulares, dolorosas al tacto, en la base de los labios menores”.

The Athletic informó sobre la investigación en mayo, aunque en ese momento no se reveló la identidad del jugador.

Mendes, de 36 años y máximo goleador de todos los tiempos del equipo, no ha sido acusado de ningún delito.

Las acusaciones llegan pocos días antes de que su equipo se enfrente a Argentina en un choque de dieciseisavos de final en el Hard Rock Stadium de Miami. Hasta el miércoles por la tarde, las entradas más baratas disponibles para el partido parecen rondar los 2.000 dólares.

Un portavoz de la FIFA no respondió de inmediato a Nuevos tiemposâ€˜ solicitud de comentarios por correo electrónico. En una declaración al Miami Herald y otros medios de comunicación, la FIFA dijo que “toma extremadamente en serio cualquier acusación de mala conducta y tiene un proceso claro para cualquier persona en el fútbol que quiera denunciar un incidente”.

“Como regla general, comprendan que los órganos judiciales independientes no comentan sobre las acusaciones que pueden haber recibido o no, o sobre si se están llevando a cabo investigaciones sobre los presuntos casos. Cualquier información que deseen compartir será comunicada a su discreción”, se lee en el comunicado. “La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. Por favor, comprenda que no podemos hacer más comentarios en este momento”.