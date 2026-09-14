Begrünen und Beblauen

GroÃŸe Ãœberraschung Ende Juni 2026 in der Politik: eine Hitzewelle! Klimawandel â€“ huch? Saarland, Sachsen-Anhalt sowie Brandenburg erlebten neue Hitzerekorde von annÃ¤hernd 42 Grad. Mit fast 30 Grad folgte die wÃ¤rmste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Familien konnten in Ã¼berhitzten Dachgeschossen nicht mehr schlafen, KrankenhÃ¤user waren vÃ¶llig Ã¼berlastet, Asphalt brach auf, Haus- und Nutztiere fielen tot um, JungvÃ¶gel stÃ¼rzten sich aus heiÃŸen Nestern und starben, Europa verzeichnete tausende Hitzetote. Die Weltgesundheitsorganisation warnte: Â»Europa ist der sich am schnellsten erwÃ¤rmende Kontinent der Erde â€“ die ErwÃ¤rmung verlÃ¤uft doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.Â« Doch von der Bundesregierung gab es kaum eine Reaktion und schon gar keine empathische. In seinem klimatisierten Kanzleramt fand Bundeskanzler Friedrich Merz kurz darauf zwar mitfÃ¼hlende Worte fÃ¼r das aus der Weltmeisterschaft ausgeschiedene deutsche FuÃŸballteam, aber keine fÃ¼r leidende Alte, Kranke und Kinder, Ã¼berlastete SanitÃ¤ter und Krankenschwestern. Gefragt, ob der Hitzeschutz Chefsache werden sollte, antwortete Regierungssprecher Stefan Kornelius, die ErklÃ¤rung zur Chefsache sei Â»noch keine LÃ¶sung fÃ¼r ein ProblemÂ«.

TatsÃ¤chlich sind fÃ¼r HitzeschutzplÃ¤ne im fÃ¶deralen Deutschland vor allem die Kommunen zustÃ¤ndig. Die aber werden vom Bund seit Jahren mit immer neuen Aufgaben Ã¼berhÃ¤uft, ohne dafÃ¼r mehr Geld zu erhalten. Die offensichtliche Folge: Viele sind Ã¼berschuldet, fÃ¼r Klimaschutz und Klimaanpassung fehlt das Geld. Kliniken, Schulen, Kitas und Altenheime erhalten keinen Sonnenschutz und keine Klimaanlagen oder WÃ¤rmepumpen, die im Sommer auch kÃ¼hlen kÃ¶nnen, nicht einmal bei Neubauten. Zudem scheinen kommunale Entscheider das Angstthema Klimawandel gerne zu verdrÃ¤ngen, sobald der Sommer vorbei ist. Dabei gibt es so viele kreative MÃ¶glichkeiten, Stadt und Land zu kÃ¼hlen, die endlich ergriffen werden mÃ¼ssen.

Entscheidende Rolle: Wasser und Vegetation

Viele glauben immer noch, die ErderwÃ¤rmung und deren spÃ¼rbare Folgen seien allein durch erneuerbare Energien aufzuhalten. Die Verbrennung fossiler Energien zu stoppen, ist zweifellos extrem wichtig, aber CO 2 -Reduktion ist nicht alles.

TagtÃ¤glich wird Boden zerstÃ¶rt, um darauf StraÃŸen, GebÃ¤ude und Industrieanlagen zu errichten. UrwÃ¤lder werden abgeholzt, um Soja- oder PalmÃ¶lmonokulturen anzulegen. Landschaften wurden und werden entwÃ¤ssert, FlÃ¼sse begradigt, Moore trockengelegt, BÃ¶den mit schweren Traktoren verdichtet und mit ChemiedÃ¼nger und Pestiziden traktiert, sodass die fein abgestimmte Struktur von groÃŸen und kleinen Bodenporen kaputtgeht. Wasser wurde aus Landschaften hinausbefÃ¶rdert, als sei es ein Schadstoff, statt es im Boden zu halten. Dadurch wurde der Natur die MÃ¶glichkeit genommen, Starkregen aufzunehmen und fÃ¼r Zeiten der DÃ¼rre zu speichern. Eine Landschaft ohne Vegetation kann Wasser nicht mehr kontrolliert verdunsten und ihr ausgetrockneter Boden kann keines mehr speichern, sie wird zur WÃ¼ste. Sofern es Ã¼berhaupt noch regnet, flieÃŸt der Niederschlag schnell ab, fÃ¼hrt zu Ãœberschwemmungen und landet letztlich in den Meeren. Eine Studie von 2025 zeigt, dass zwischen 2000 und 2015 weltweit groÃŸe Mengen an Bodenwasser und -feuchte verloren gingen â€“ die auch messbar zum Anstieg des Meeresspiegels beitrugen. Besonders kritisch ist, dass ausgetrocknete BÃ¶den sich nur sehr langsam regenerieren. Damit wird deutlich: Die Bodenfeuchte ist ein zentraler, bislang stark unterschÃ¤tzter Faktor im globalen Wasser- und Klimasystem.

So werde etwa die HÃ¤lfte der DÃ¼rren in Ostdeutschland durch schlechtes Land- und Wassermanagement verursacht, erlÃ¤utert der Hydrobiologe und leitende Wasserforscher am Helmholtz-Zentrum fÃ¼r Umweltforschung in Magdeburg, Professor Dietrich Borchardt: Â»Die natÃ¼rliche Funktion des Landes als Wasserspeicher geht zunehmend verloren. Wir haben Ã¼ber die Jahrhunderte einen schleichenden Abfluss erzeugt, die Grundwasserspiegel deutlich abgesenkt, zurÃ¼ckzufÃ¼hren vor allem auf die Bewirtschaftung der Ã„cker und des GrÃ¼nlands.Â« Land und Kontinent trocknen langsam, aber sicher aus â€“ wenn nicht endlich gegengesteuert wird.

Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass es Ihnen an einem Hitzetag im Schatten eines groÃŸen Baumes viel besser erging als unter einem Sonnenschirm? Dass es unter Laub viel kÃ¼hler ist als unter Stoff? Das liegt daran, dass der Sonnenschirm keine Photosynthese beherrscht.

Wenn wir uns die Erde bildlich als lebendigen Planeten vorstellen, dann sind die FlÃ¼sse ihre Adern und die BÃ¤ume ihre SchweiÃŸdrÃ¼sen. Pflanzen verbrauchen Wasser und sorgen dadurch fÃ¼r VerdunstungskÃ¼hle, Wolken und neuen Niederschlag. Das kÃ¼hlt unsere Erde in enormem AusmaÃŸ und hÃ¤lt ihre groÃŸen und kleinen WasserkreislÃ¤ufe in Gang. Ein einziger groÃŸer Baum verdunstet an einem Sommertag rund 400 Liter, mit einer KÃ¼hlwirkung vergleichbar der von zehn Klimaanlagen. Zudem katapultiert er Bakterien, Pollen, Sporen und organische Verbindungen in die Luft, an die sich WassermolekÃ¼le heften. Wasser wird zu Wolken, die abregnen und damit wiederum Erde, BÃ¶den und Vegetation lebendig halten. Diese niedrigeren Wolken reflektieren zudem auf wunderbare Weise die einfallende Sonnenstrahlung. Dabei wird Sonnenenergie teilweise direkt ins Weltall zurÃ¼ckgestrahlt â€“ direkter Klimaschutz.

UngefÃ¤hr die HÃ¤lfte des Niederschlags Ã¼ber den Kontinenten stammt je nach geographischer Lage vom Land selbst und nicht vom Meer. Im Grunde fÃ¤llt der Regen nicht vom Himmel, sondern wird â€“ neben den Meeren â€“ auch im Boden erzeugt. Deshalb kÃ¶nnen wir durch BegrÃ¼nung und Â»BeblauungÂ« einen Teil der Erderhitzung rÃ¼ckgÃ¤ngig machen: durch Humusaufbau und durchgehende Vegetation auf Ã„ckern und GrÃ¼nland, Wiederbewaldung, Waldumbau, WiedervernÃ¤ssung von Mooren und Feuchtgebieten, Entsiegelung und mehr. Â»GreeningÂ« und Â»BlueingÂ« sind weit mehr als Klimaanpassung, sie sind direkter Klimaschutz.

Ein paar Beispiele mÃ¶gen das illustrieren: Die Aufforstung in Europa seit den 1980er Jahren hat laut einer Studie von 2024 messbar zur AbkÃ¼hlung beigetragen. In Mitteleuropa sanken die Temperaturen im Durchschnitt um etwa ein halbes Grad, wÃ¤hrend sie in Hitzeperioden sogar um bis zu 1,9 Grad reduziert wurden. Ursache dafÃ¼r ist vor allem die erhÃ¶hte Verdunstung, die die Wolkenbildung fÃ¶rdert und die Hitzebelastung senkt. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2024 zeigt, dass die US-OstkÃ¼ste trotz Klimawandels abgekÃ¼hlt ist, weil die dortigen WÃ¤lder seit den 1920er Jahren wiederaufgeforstet wurden oder auf frÃ¼heren AckerflÃ¤chen nachwachsen durften. Diese Landschaft ist ein riesiger Â»KÃ¼hlfleckÂ« inmitten einer ansonsten erhitzten Nation. Der Boden ist dort im Schnitt ein bis zwei Grad kÃ¼hler und an Hitzetagen sogar bis zu fÃ¼nf Grad. Renaturierte WÃ¤lder wirken also als Klimaanlagen des Planeten.

Eine Modellrechnung fÃ¼r den dÃ¼rregefÃ¤hrdeten brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis zeigt, dass mehr BÃ¤ume und Feuchtgebiete die dortige OberflÃ¤chentemperatur um bis zu 3,5 Grad senken kÃ¶nnten und somit die Erderhitzung lokal eingedÃ¤mmt werden wÃ¼rde. Solche MaÃŸnahmen sind fast Ã¼berall umsetzbar und wurden durch die frÃ¼here Bundesumweltministerin Steffi Lemke (GrÃ¼ne) mit dem Â»Aktionsprogramm NatÃ¼rlicher KlimaschutzÂ« (ANK) auch angestoÃŸen. Das Programm lÃ¤uft noch bis 2029. Mit einem Etat von rund vier Mrd. Euro sollen Moore, Feuchtgebiete und Auen wiedervernÃ¤sst, Deiche rÃ¼ckverlegt, WÃ¤lder, Wiesen und KÃ¼sten renaturiert sowie Â»SchwammstÃ¤dteÂ« gefÃ¶rdert werden, die Niederschlag wie ein Schwamm aufsaugen und in DÃ¼rrezeiten kÃ¼hlend abgeben. Das ist ein Meilenstein in der Klimapolitik.

Die Umsetzung des ANK verlÃ¤uft indes schleppend: Ein Teil der Gelder wurde noch nicht abgerufen, etwa weil die FÃ¶rderbedingungen fÃ¼r Ã¤rmere Kommunen unzureichend waren und sie die Eigenanteile nicht aufbringen kÃ¶nnen. Nach Auskunft des inzwischen SPD-gefÃ¼hrten Bundesumweltministeriums wurden bis Anfang 2026 insgesamt knapp 13â€‰00 Vorhaben bewilligt, der GroÃŸteil davon im Bereich Â»klimaangepasstes Wald-ManagementÂ«. 156 Projekte sollen Moore schÃ¼tzen und wieder aufbauen, 97 MaÃŸnahmen den WasserrÃ¼ckhalt fÃ¶rdern. Lediglich drei Projekte gab es zur Entwicklung von Â»SchwammstÃ¤dtenÂ« und nur eines zu einer DeichrÃ¼ckverlegung. Es ist zudem vÃ¶llig unklar, wie es nach 2029 weitergeht â€“ die fehlende Verstetigung der Arbeit durch festangestellte lokale Â»KÃ¼mmererÂ« ist eines der grÃ¶ÃŸten strukturellen Probleme des Programms.

Hitzeschutz durch Vegetation und SchwammstÃ¤dte

Die WiedervernÃ¤ssung von Mooren, der Waldumbau und die Renaturierung von Seen und Auen sind laut einer Evaluation des ANK-Programms besonders klimawirksam. Sie kÃ¼hlen ganze Landschaften durch Verdunstung und haben weitere positive Nebeneffekte wie Artenschutz und CO 2 -Speicherung.

In StÃ¤dten gehÃ¶ren GrÃ¼nflÃ¤chen mit BÃ¤umen einer Studie der ETH ZÃ¼rich zufolge zu den effizientesten KÃ¼hlmethoden. Allerdings sind laut Deutscher Umwelthilfe hierzulande seit 2018 fast eine Million StadtbÃ¤ume mitsamt KÃ¼hlwirkung verloren gegangen â€“ vor allem durch willentliche Abholzung. Auch wenn fÃ¼r jeden Baum ein neuer gepflanzt wÃ¼rde, dauert es Jahrzehnte, bis dieser die Funktion des alten Ã¼bernehmen kann, wenn er denn mangels ausreichender Pflege und unzureichender WÃ¤sserung in Hitzesommern Ã¼berhaupt Ã¼berlebt. Das Credo heute mÃ¼sste also allÃ¼berall sein: Lasst gesunde, groÃŸe BÃ¤ume stehen! Laut einer Lancet-Studie sind GroÃŸstÃ¤dte in der EU im Schnitt zu 15 Prozent mit Baumkronen Ã¼berdeckt. WÃ¼rde sich dieser Bestand verdoppeln, kÃ¶nnte die Zahl der vorzeitigen Hitzetode um 40 Prozent sinken.

Die Stadtklima-Forschung zeigt ganz deutlich, wie man das Mikroklima im Sommer erstaunlich stark abkÃ¼hlen kann. Dabei helfen: Entsiegelungen, Frischluftschneisen, Parks, Alleen, MiniwÃ¤lder, StadtbÃ¤ume, urbane GÃ¤rten, GrÃ¼nfassaden, Pergolen, LaubengÃ¤nge, GrÃ¼ndÃ¤cher, MooswÃ¤nde, Wasserbrunnen, renaturierte FlÃ¼sse, Teiche und TÃ¼mpel. Das neue Leitbild hierfÃ¼r lautet: SchwammstÃ¤dte. Es geht auf den chinesischen Architekten Yu Kongjian zurÃ¼ck, der das Konzept bereits Ende der 1990er Jahre ersann und seit 2012 auf die Ã¼berschwemmungsgeplagte Metropole Wuhan Ã¼bertrug. Kopenhagen Ã¼bernahm das Konzept und legte nach der Flutkatastrophe im Jahr 2011 riesige Areale an, die Regen speichern und Ãœberschwemmungen verhindern. Das Â»KlimakvaterÂ« (Klimaquartier) des Stadtteils Ã˜sterbro etwa ist mit seinen GrÃ¼ndÃ¤chern und Â»RegengÃ¤rtenÂ« klimaresilient. Â»RegengÃ¤rtenÂ« sind bepflanzte VersickerungsflÃ¤chen als Teil einer Schwammstadt. Darin kann bis zu einem Drittel mehr Wasser als in einem Rasen versickern. RegengÃ¤rten filtern zudem die Luft, bieten Nahrung und NiststÃ¤tten fÃ¼r VÃ¶gel, Insekten und KleinsÃ¤uger und wÃ¤ssern die Vegetation.

GrÃ¼ndÃ¤cher gehÃ¶ren ebenfalls zum Konzept Schwammstadt: Sie kÃ¶nnen bis zu 80 Prozent der NiederschlÃ¤ge speichern und mittels Verdunstung langsam wieder abgeben. Eine Erd- und Pflanzschicht auf einem zuvor stabilisierten Dach speichert Wasser und schÃ¼tzt zugleich InnenrÃ¤ume vor extremen AuÃŸentemperaturen: Bei groÃŸer Hitze wirken die GrÃ¼ndÃ¤cher kÃ¼hlend, im Winter isolierend und wÃ¤rmend, was Heizkosten spart.

Entsiegelung ist ebenfalls extrem wichtig, weil Asphalt und Beton in dichtbesiedelten StÃ¤dten Hitze abstrahlen wie BackÃ¶fen. In der Praxis aber werden bundesweit weiterhin tÃ¤glich 51 Hektar fÃ¼r neue StraÃŸen und GebÃ¤ude zubetoniert. Zudem geht das kÃ¼rzlich vom Bundestag verabschiedete Â»Infrastruktur-ZukunftsgesetzÂ« in die verkehrte Richtung: Es schÃ¼tzt eher Autobahnen als Auen. Dabei ginge es auch anders: In den Niederlanden etwa hat sich die Bewegung Â»TegelwippenÂ« gebildet, zu Deutsch Â»abpflasternÂ«: Ãœber 200 stÃ¤dtische Initiativen wetteifern miteinander, wer am schnellsten und den meisten Boden von der Versiegelung befreit.

Auf zivilgesellschaftlichen Druck hin haben auch Berlin, Hamburg und andere Metropolen begonnen, sich in Â»SchwammstÃ¤dteÂ« zu verwandeln. Um einen Volks- bzw. Â»BaumentscheidÂ« zu vermeiden, beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus Ende 2025 das Â»BÃ¤umePlus-GesetzÂ«: Bis 2040 sollen eine Million StraÃŸenbÃ¤ume gepflanzt, tausend Miniparks angelegt und jeder gefÃ¤llte Baum durch drei neue ersetzt werden. Die Â»BaumentscheidÂ«-Bewegung kritisiert allerdings die mangelnde behÃ¶rdliche UnterstÃ¼tzung und die unklare finanzielle Ausgestaltung fÃ¼r die Pflege. In der Carl-Legien-Siedlung ging das Bezirksamt beispielsweise gegen eine Anwohnerinitiative vor, die aus Hitzeschutz zwei BÃ¤ume vor die Fassade gepflanzt hatte.

In Hamburg baut der stÃ¤dtische Betrieb Hamburg Wasser nach eigenen Angaben riesige Abwasser-Autobahnen und Speicher unter der Stadt, die Regenmassen zurÃ¼ckhalten, wenn sie die KlÃ¤rwerke und das Kanalnetz Ã¼berfordern. 2025 rief die UmweltbehÃ¶rde zum Wettbewerb Â»Abpflastern: von Grau zu GrÃ¼nÂ« nach niederlÃ¤ndischem Vorbild auf. Die Beteiligung der BevÃ¶lkerung war mit Ã¼ber 2200 Ideen sehr rege, aber umgesetzt wurden bisher nur ein Dutzend. In Zweifel agieren deutsche BehÃ¶rden immer noch mit BÃ¼rokratie- und Kontrollwahn, statt einer aktiven BÃ¼rgerschaft zu vertrauen â€“ was Kosten und gesellschaftliche Wut senken wÃ¼rde.

Regenerative Landwirtschaft und helfende Tiere

SchlieÃŸlich spielt auch eine regenerative Landwirtschaft eine SchlÃ¼sselrolle bei der Klimastabilisierung. Sie baut Boden auf, wandelt dabei CO 2 in Kohlenstoff um, bindet diesen und speichert massenhaft Wasser. Dazu arbeitet sie mit Pflugverzicht, ZwischenfrÃ¼chten, Agroforst, Hecken und BlÃ¼hstreifen, Zugaben von Kompost und Pflanzenkohle. All das lÃ¤sst die Artenvielfalt sowie gesunde Lebensmittel gedeihen, eine Win-win-Situation. Zahlreiche HÃ¶fe praktizieren sie bereits.

Andere beteiligen sich an regenerativen MaÃŸnahmen im Rahmen von aufzubauenden Â»KlimalandschaftenÂ« und Â»SchwammregionenÂ«. Das wahrscheinlich ehrgeizigste Projekt hierfÃ¼r ist das Â»RegenerateÂ« am Bodensee. Diese deutsch-schweizerisch-Ã¶sterreichische Grenzregion ist vor allem durch konventionellen Obst- und Weinbau geprÃ¤gt. Â»RegenerateÂ« will daran mitwirken, diese zu einer Klimalandschaft umzugestalten â€“ gemeinsam mit Landwirt:innen, Gemeinden, Gastronomie, Einzelhandel, Forschenden und regionalen Netzwerken. Das wachsende Team, finanziert durch Spenden von Privatpersonen und Stiftungen, konnte mittlerweile Ã¼ber 300 Landwirt:innen mit hunderten Hektar Land in der Region erreichen. Ziel ist es, lebendige KreislÃ¤ufe, fruchtbare BÃ¶den, vielfÃ¤ltige und damit auch resiliente HÃ¶fe zu schaffen. Jede BÃ¤uerin und jeder GÃ¤rtner wird auf dem Weg mit Beratung und weiterfÃ¼hrenden Fortbildungen begleitet und unterstÃ¼tzt.

Auch Moore, Feuchtgebiete und Flussauen sind in den vergangenen Jahrzehnten Ã¼berall zerstÃ¶rt, Ã¼berbaut oder drastisch reduziert worden, dabei sind sie unerlÃ¤sslich fÃ¼r die Stabilisierung von Wasserhaushalt und Klima. Volker Zahner, WildtierÃ¶kologe an der Uni Weihenstephan, ist davon Ã¼berzeugt, dass Biber fÃ¼r den Wasserkreislauf GroÃŸes leisten kÃ¶nnten. In einer Modellrechnung fÃ¼r die Region Isar kam eines seiner Projekte zu dem Schluss, dass die WasserflÃ¤chen im Bibergebiet um fast die HÃ¤lfte gestiegen seien, sich der Grundwasserspiegel um einen halben Meter erhÃ¶ht und auch die Verdunstung stark zugenommen habe.

In DÃ¼rrezeiten spielen die Biber zusÃ¤tzlich Freiwillige Feuerwehr, Abteilung BrandprÃ¤vention. Biberburgen kÃ¶nnen sogar als Feuerbrecher in Megafeuern dienen: Ein umfangreicher Biberbau enthÃ¤lt laut einer US-Studie im Schnitt Ã¼ber vier Mio. Liter Wasser und speichert weitere 25 Millionen im Untergrund. WÃ¤ren die deutschen Lande nicht groÃŸflÃ¤chig entbibert worden, hÃ¤tte es viele WaldbrÃ¤nde vielleicht gar nicht erst gegeben. In Deutschland wurden die Nager fast ausgerottet, doch inzwischen leben wieder an die 40 000 von ihnen vor allem in Bayern sowie an der Elbe und ihren ZuflÃ¼ssen. WofÃ¼r das gut ist, zeigt Tschechien: WÃ¤hrend im Landschaftsschutzgebiet Brdy BehÃ¶rden und NaturschÃ¼tzer:innen viele Jahre lang eine teure Renaturierung eines Bachlaufs planten, schufen Biber Fakten: In Rekordzeit errichtete eine einzige Biberfamilie einen Staudamm, der 1,2 Mio. Euro gekostet hÃ¤tte. Â»In der Zeit haben wir nicht mal eine Baugenehmigung bekommenÂ«, lacht der Leiter des Ã¶rtlichen Schutzgebietes.

All diese Beispiele zeigen: Die Natur hilft uns, wenn wir ihr helfen.

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