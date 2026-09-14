Brote de ántrax: se advierte a los zambianos que no coman animales salvajes muertos

Las autoridades de Zambia han advertido a la gente que no coma carne de animales salvajes después de que decenas de animales salvajes, entre ellos hipopótamos, elefantes, búfalos y un cocodrilo, murieran tras un brote de ántrax.

Un funcionario de la agencia de gestión de desastres dijo durante el fin de semana que 12 personas habían sido infectadas con la enfermedad después de consumir vida silvestre muerta en el área del río Munyamadzi.

El funcionario instó al público a no consumir carne de animales que mueren naturalmente o por causas desconocidas, al tiempo que instó al público a informar cualquier caso de este tipo.

Las autoridades también han pedido que se suspenda la caza en la zona afectada hasta que se establezca el alcance de la enfermedad y los riesgos asociados.

Las autoridades aún no han determinado la extensión geográfica completa del último brote, y se están llevando a cabo investigaciones de laboratorio y vigilancia.

El ántrax es endémico en Zambia, pero las muertes humanas no son comunes. En 2023, el país experimentó lo que se describió como un “brote sin precedentes”, que mató a cuatro personas y se extendió a nueve de cada 10 provincias.

En 2011 se informó de otro brote a gran escala, con más de 500 casos, cuando cinco personas murieron después de consumir carne de hipopótamos infectados.

En el último brote en el área de gestión de caza de Munyamadzi, en la provincia de Muchinga, la Unidad de Mitigación y Gestión de Desastres de Zambia dijo que 46 hipopótamos, ocho elefantes, cinco búfalos y un cocodrilo habían muerto desde julio.

“La triste historia de la muerte de esta fauna silvestre es que los cadáveres terminaron siendo comidos por la población local; de eso dependen para su alimentación”, dijo el coordinador nacional de la unidad, Norman Chipakupaku.

No se han reportado muertes humanas y las 12 personas infectadas están actualmente recibiendo tratamiento.

El ántrax es causado por una bacteria llamada Bacillus anthracis, que sobrevive en gran medida como esporas que se esconden en el suelo durante años antes de ingresar al animal a través de la inhalación, un corte o una herida.

Afecta principalmente a los animales que pastan y puede provocar una muerte súbita. Puede transmitirse de animales a humanos a través del contacto con productos animales contaminados.

Se ha instado a los zambianos a no consumir, vender, distribuir ni manipular carne de animales que hayan muerto repentinamente o por sospecha de ántrax. También se ha advertido al público que no manipule animales salvajes.