Resumen de preparación: el fútbol americano de banderas del Valle de Sonoma gana nuevamente; Carrillo, Montgomery y Rancho entre los ganadores del voleibol

Fútbol de bandera

Valle de Sonoma 38, Tamalpais 14

Los Dragones ganaron su segundo juego consecutivo gracias a otro espectacular esfuerzo de Capri Delorefice.

La junior tuvo cinco intercepciones, lo que elevó su total de temporada a 12 en cuatro juegos, incluido un pick-six, con cuatro touchdowns, cinco tirones de bandera y casi 200 yardas totales. Corrió para 130 yardas en 14 intentos y tuvo siete recepciones para 47 yardas.

El mariscal de campo Elle Sathre completó 18 de 24 intentos de pase para 116 yardas con un touchdown y Solis Schnabel tuvo nueve recepciones para 80 yardas y dos intercepciones en defensa con ocho tirones de bandera.

Sonoma Valley ahora tiene marca de 2-3 en el año y comenzará el juego de la Liga Atlética de Vine Valley el lunes contra Vintage.

Otras puntuaciones:

Vendimia 13, Santa Rosa 7

María Carrillo 14, Cañón Americano 0

A campo traviesa

La temporada de cross country comenzó oficialmente el miércoles en Spring Lake cuando un puñado de equipos locales llegaron a Spring Lake en Santa Rosa para el Bob Shorr Invitational.

El evento anual, que se llevó a cabo en el recorrido de 2.1 millas en lugar de la pista completa de 2.97 millas debido al calor, vio a un puñado de nombres familiares obtener victorias en sus aperturas de temporada y varios equipos dieron un paso adelante fuerte para comenzar sus campañas de otoño.

Por el lado de las chicas, Ashlin Mallon, estudiante de último año de Cardinal Newman, se llevó a casa la primera con un tiempo de 12 minutos y 50 segundos, superando al resto del campo por más de un minuto. La analista de último año Emma Wenzel-James quedó en segundo lugar (14:00), seguida de cerca por la estudiante de segundo año de Credo, Ainsley Curtis (14:01.5), la estudiante de primer año de Casa Grande, Cora Raya (14:03.5) y la estudiante de segundo año de Analy, Isabelle Eichenseher (14:07.9).

Como equipo, Analy tuvo cinco finalistas entre los 11 primeros y Santa Rosa tuvo tres, liderados por Grace Rocco, estudiante de último año, quien ocupó el sexto lugar con 14:11.8.

El junior de Healdsburg, Lucas Welty, se llevó a casa la victoria del lado masculino, terminando en 10:35.1. El resto de los cinco primeros fueron el estudiante de segundo año de Analy Jack Stoumen (10:47.7), el estudiante de segundo año de Cardinal Newman Sep Busenitz (10:50.4), el estudiante de segundo año de Analy Logan Dickson (11:08) y el estudiante de tercer año de Healdsburg Domenico Cornilsen (11:16.4).

Healdsburg, que viene de su primera aparición en un encuentro estatal como equipo la temporada pasada, tuvo cinco finalistas entre los nueve primeros.

Las puntuaciones de los equipos no se mantuvieron oficialmente, pero en las puntuaciones no oficiales de los entrenadores, Healdsburg quedó en primer lugar, superando a Analy por sólo tres puntos. Santa Rosa quedó en tercer lugar con cinco estudiantes de primer año en el campo.

Voleibol

Montgomery 3, Piner 0

Los Vikings mantuvieron su sólido comienzo de temporada con una barrida en tres sets, 25-16, 25-14, 25-12, sobre los Prospectors visitantes el jueves.

Montgomery mejoró a 3-1 en el año. Los Vikings recibirán a Terra Linda el próximo martes.

Piner cayó a 2-3 en el año con la derrota y buscará recuperarse en María Carrillo el martes.

Rancho Cotate 3, Rodríguez 0

Los Cougars se mantuvieron invictos al principio con otra barrida en tres sets, 25-21, 25-12, 25-21, esta vez sobre los visitantes Mustangs de Fairfield.

Violet Hackamack lideró la ofensiva con 10 remates y Avery Johnson repartió 15 asistencias con cinco remates, mientras que Delilah Morie agregó 10 ataques y Shea Chang tuvo siete ataques y cinco ases.

Rancho Cotate (4-0) buscará extender su inicio invicto como anfitrión del NorCal Invitational el sábado.

María Carrillo 3, Vendimia 2

Los Pumas ganaron en cinco sets el jueves por la noche como visitantes en Napa, derrotando a los Crushers 23-25, 25-22, 25-18, 21-25 y 15-11.

Carrillo fue liderado por Savannah Houts con 18 remates y 10 ataques. Josie Smith tuvo 14 remates y cinco ases, mientras que Sonya Bagala agregó 13 remates con cuatro ases. Megan Perkins entregó 33 asistencias y Harper Rush realizó 18 ataques.

Carrillo ahora tiene marca de 1-3 en lo que va del año y el próximo sábado juega contra Fortuna. Vintage (1-6) juega el martes en Petaluma.

Ukiah 3, Santa Rosa 1

Los Wildcats lograron su primera victoria de la temporada el jueves, remontándose para derrotar a los Panthers visitantes en cuatro sets, 21-25, 26-24, 25-19, 25-19.

Brynn Vagt lideró el ataque con 11 remates, mientras que Harper Henderson tuvo 25 asistencias y Lucy Horiguchi agregó 21 ataques para Ukiah (1-1). Otros contribuyentes fueron Atenea Rico (13 asistencias, 3 ases), Zinnia Everson (8 remates, 2 bloqueos), Skylar Morton (8 remates, 5 ataques) y Kaylee Davis (5 remates, 3 bloqueos).

Santa Rosa cayó a 1-3 en el año.

Ukiah volverá a la acción el sábado en Rancho Cotate para el NorCal Invitational.

Cloverdale 3, Willits 0

Los Eagles mejoraron a 8-2 esta temporada con la barrida en casa del jueves sobre los Wolverines.

Ronni Hatcher logró ocho remates y siete ases para Cloverdale, mientras que Taylor Kurpinsky agregó seis remates y cuatro ases. Grace Rhodes sumó 20 asistencias y también añadió cinco ases y dos remates.

Cloverdale jugará el próximo jueves en Upper Lake.

Otras puntuaciones:

Elsie Allen 3, Tomales 0 (25-13, 25-11, 25-5)

Healdsburg 3, Santa Elena 0 (25-17, 25-16, 25-16)

Academia Marin 3, Justin-Siena 0 (25-23, 25-11, 25-15)

San Vicente 3, Elsinore 1

Waterpolo para niños

Justin-Siena 20, Benicia 3

Los Bravos hicieron un trabajo rápido con los Panthers en su primer partido de temporada el jueves para establecer un fuerte tono inicial para el año.

Los locales ganaban 11-1 al descanso, lo que permitió a sus reservas cerrar el marcador. Henry Lawrence abrió el camino con ocho goles, mientras que Aiden Frisinger añadió tres y Quinn Coughlan y Nico Coleman contribuyeron con dos goles cada uno.

Everett Zalesky, Peyton Richart, Marco Aguirre, Luke Cuneo y Gus Sebastiani anotaron con un gol cada uno.

En la red, Luca Boldrini tuvo ocho salvamentos en tres cuartos antes de que Cuneo anotara un par en el cuarto.

Los Bravos volverán a la acción el martes contra Concord.

Waterpolo para niñas

Napa 10, San Patricio-St. Vicente 3

Los Grizzlies se recuperaron de una dura derrota en el primer partido de la temporada a principios de esta semana con una sólida actuación contra los Bruins el jueves.

Malin MacDonald abrió el camino para Napa (1-1) con siete goles y tres robos. Harper Anglin anotó los otros tres goles, mientras que Ella Eisberg dio tres asistencias y Jasmin Cantera dos.

Napa jugará en Benicia el próximo martes.

(¿No ve el puntaje de su equipo? Asegúrese de que su equipo esté incluido enviando los resultados por correo electrónico a sports@pressdemocrat.com)