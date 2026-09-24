Vad ska USA och Europa med varandra till?

I mitten av 1880-talet lÃ¤mnade min morfars farfar, August Langholf, den lilla byn Deschel i Preussen â€“ idag ligger den i Polen â€“ i jakt pÃ¥ ett nytt liv. Tillsammans med sin fru Elisabeth och deras tvÃ¥ barn tog han tÃ¥get till Hamburg, dÃ¤r de gick ombord pÃ¥ Polaria, med destination Amerika. Efter att ha passerat genom Ellis Island slog de sig ner i Wisconsin, tillsammans med tusentals tysksprÃ¥kiga invandrare som sÃ¶kte mÃ¶jligheter, mark och en framtid i USA. Han kan inte ha fÃ¶restÃ¤llt sig allt som detta beslut skulle leda till.

Hans son, August Jr, som fÃ¶ddes i USA, skulle senare strida i landets armÃ© under det fÃ¶rsta vÃ¤rldskriget. Delar av tjÃ¤nstgÃ¶ringen gjorde han i Europa. Hans son i sin tur, min morfar Allen, kom att flyga bombplan Ã¶ver Europa under det andra vÃ¤rldskriget, Ã¶ver delar av det som tidigare hade varit hans familjs hemland.

Fyra generationer senare skulle Ã¤ven jag korsa Atlanten, denna gÃ¥ng fÃ¶r att permanent bygga ett liv i Europa, nÃ¤ra de platser min familj hade lÃ¤mnat Ã¶ver ett Ã¥rhundrade tidigare. NÃ¤r jag nu Ã¤r hÃ¤r, i dessa svÃ¥ra tider, sÃ¥ tÃ¤nker jag ofta pÃ¥ den resan nÃ¤r jag betraktar hur de transatlantiska relationerna utvecklas mot den kanske stÃ¶rsta osÃ¤kerheten sedan 1945. Min familjehistoria Ã¤r inte unik. Miljoner amerikaner har sina rÃ¶tter i Europa, precis som miljoner europÃ©er har familjeband pÃ¥ andra sidan Atlanten. Men det illustrerar Ã¤ndÃ¥ nÃ¥got viktigt med relationen mellan Europa och USA: den var aldrig endast en relation mellan stater. Den byggdes av

mÃ¤nniskor, familjer och generationer av rÃ¶relse mellan tvÃ¥ kontinenter.

Idag, nÃ¤r en ny geopolitisk ordning tar form, finner jag mig sjÃ¤lv kluven mellan identiteter: Amerikansk av fÃ¶dsel, europeisk av fri vilja och alltmer polsk i bÃ¥de min omvÃ¤rldssyn och kÃ¤nsla av tillhÃ¶righet. Detta perspektiv Ã¤r inte unikt och ger mig ingen sÃ¤rskild auktoritet att uttala mig. Men det har pÃ¥verkat hur jag ser bÃ¥de pÃ¥ det Ã¶kade avstÃ¥ndet mellan USA och Europa och de varaktiga banden och det ger mig mÃ¶jlighet att Ã¶vervÃ¤ga bÃ¥da aspekter. Trots de spÃ¤nningar som nu prÃ¤glar de transatlantiska relationerna, frÃ¤mst tack vare Donald Trumps politik, sÃ¥ tror jag fortfarande att det finns ett Ã¶msesidigt behov. Bandet Ã¤r anstrÃ¤ngt, mer Ã¤n pÃ¥ decennier, men det Ã¤r inte brutet.

RottrÃ¥dar

Jag vÃ¤xte upp i en liten stad pÃ¥ 3000 invÃ¥nare i Wisconsin, en delstat i MellanvÃ¤stern. Grundad av tyskar pÃ¥ 1800-talet, och del av ett mÃ¶nster i regionen, dÃ¤r europeiska bosÃ¤ttare sÃ¶kte mark, mÃ¶jligheter och att lÃ¤gga ett avstÃ¥nd mellan sig och konflikter pÃ¥ ursprungskontinenten. Min egen familj var en del av det mÃ¶nstret och byggde under generationer sina liv runt jordbruk och industriarbete.

Vid tiden fÃ¶r min uppvÃ¤xt hade mycket av det arvet bleknat. PÃ¥ min fars sida talade de Ã¤ldre fortfarande tyska med varandra, men mina fÃ¶rÃ¤ldrars generation hade till stÃ¶rsta del gÃ¥tt Ã¶ver till engelska, och min generation hade vÃ¤ldigt lite band vare sig till sprÃ¥ket eller jordbruk som ett sÃ¤tt att leva. NÃ¥got mer subtilt fanns kvar: en kÃ¤nsla av gemenskap och en tro pÃ¥ hÃ¥rt arbete och att klara sig sjÃ¤lv. Som de flesta familjer vid samma tid, hade min familj helt eyi8nkelt blivit â€amerikanskâ€. SprÃ¥ket fÃ¶rsvann. Det gamla landet blev en abstraktion. FÃ¶r de flesta Ã¶vergavs det tyska arvet inte bara pÃ¥ grund av en allmÃ¤n assimilering, utan blev ett aktivt val i och med de tvÃ¥ vÃ¤rldskrigen. FÃ¶rst efter min egen flytt till Europa bÃ¶rjade jag fÃ¶rstÃ¥ hur mycket som hade gÃ¥tt fÃ¶rlorat, och hur mycket som fÃ¶rblev dolt under ytan.

Mer subtila influenser frÃ¥n det tyska fanns kvar. Den lilla staden jag vÃ¤xte upp i var pÃ¥ mÃ¥nga sÃ¤tt en ideal plats att vÃ¤xa upp pÃ¥. Skolorna var smÃ¥ men framÃ¥tsyftande, och livet var fÃ¶rutsÃ¤gbart och bekymmersfritt. Samtalen pÃ¥ stadens lilla restaurang rÃ¶rde sig runt sport, vÃ¤der, skÃ¶rden, nyheter frÃ¥n kyrkan men sÃ¤llan nationell politik. Partipolitiska motsÃ¤ttningar befann sig pÃ¥ avstÃ¥nd frÃ¥n vardagslivet.

Detta har fÃ¶rÃ¤ndrats. Min hemstad har, som stora delar av USA, blivit polariserad, och definieras mer av politik Ã¤n gemenskap. Under ett besÃ¶k nyligen passerade jag hus med hissade amerikanska flaggor â€“ men nu Ã¤r de ocksÃ¥ prydda med politiska slogans. En hade ett banÃ©r med â€œMake America Great Againâ€, pÃ¥ en annan lÃ¶d budskapet helt enkelt: â€œFuck Joe Bidenâ€. Ã…synen av detta gjorde ett djupt intryck. Ett lokalsamhÃ¤lle som brukade bindas samman av kyrkoutflykter och skolmÃ¤sterskap Ã¤r nu splittrat av politisk identitet och lojalitet.

Det jag bevittnade i min uppvÃ¤xtstad var inte bara en lokal fÃ¶rÃ¤ndring i tonlÃ¤get, utan en del av en bredare fÃ¶rÃ¤ndring av amerikansk politisk kultur, som har haft direkta konsekvenser fÃ¶r hur USA interagerar med omvÃ¤rlden. I decennier vilade de transatlantiska relationerna pÃ¥ relativt stadig grund, som frÃ¤mst formades under andra vÃ¤rldskriget, dÃ¥ amerikaner bidrog till att befria (delar av) Europa frÃ¥n tyranni.

Min farfar spelade Ã¤ven han en roll i detta. Han flÃ¶g bombplan under kriget. Men det finns en djup ironi i att han utfÃ¶rde flera uppdrag Ã¶ver samma platser som hans familj hade kommit frÃ¥n, endast decennier tidigare. Jag har ofta undrat om han tÃ¤nkte pÃ¥ det motsÃ¤gelsefulla i det. SÃ¥g han Europa endast som ett slagfÃ¤lt, eller som en plats som knÃ¶t samman honom med familjens fÃ¶rflutna? FÃ¶rstod han pÃ¥ vilket sÃ¤tt Europa och Amerika var sÃ¥ tÃ¤tt sammanflÃ¤tade? Av familjehistorier, migration och erfarenheter? Vad betydde det fÃ¶r honom personligen, som barn till tyska invandrare? Under min uppvÃ¤xt talade vi aldrig om hans krigserfarenheter, sÃ¥ jag hade aldrig nÃ¥gon mÃ¶jlighet att stÃ¤lla dessa frÃ¥gor direkt. Det mesta jag vet om hans ungdom och uppvÃ¤xtfamilj har jag tagit reda pÃ¥ lÃ¥ngt efter hans dÃ¶d 2002. Han levde fortfarande nÃ¤r jag reste till Polen fÃ¶r att studera, och han stÃ¤llde allmÃ¤nna frÃ¥gor om vad jag var med om och vad som motiverade mig, men jag fÃ¶rstod aldrig att han sjÃ¤lv hade sett flera av de platser jag kom till frÃ¥n ett helt annat perspektiv.

Synvinklar

NÃ¤r jag fÃ¶rst anlÃ¤nde till Polen 1998 var jag student. SÃ¥ tillbringade jag de fÃ¶rsta tvÃ¥ Ã¥ren av min vistelse hÃ¤r. Jag mÃ¶tte min blivande fru och har nu bott permanent i Europa sedan 2009. Jag har polskt (det vill sÃ¤ga EU-) medborgarskap sedan 2023. Efter att jag bÃ¶rjade forska i min familjs migrationshistoria frÃ¥n 1800-talet bÃ¶rjade jag ocksÃ¥ tÃ¤nka pÃ¥ mina egna erfarenheter som migrant. Som kommande frÃ¥n USA betraktas man ju inte som migrant utan av nÃ¥gon outgrundlig anledning kallas vi â€expatsâ€, vilket placerar oss i en annan kategori Ã¤n invandrarna frÃ¥n lÃ¤nder som Ukraina, Belarus eller Indien. Det tar dock inte bort det faktum att jag har gjort liknande erfarenheter som mÃ¥nga invandrare i Polen, eller Europa. Jag kÃ¤mpade med sprÃ¥ket, hanterade kulturella skillnader och med tiden bÃ¶rjade jag identifiera mig mer med mÃ¤nniskorna omkring mig och kalla Polen hemma. Under dessa 16 Ã¥r blev jag inte bara hemmastadd i Polen, utan jag bÃ¶rjade ocksÃ¥ kÃ¤nna att jag utvecklade en sÃ¤rskild sorts fÃ¶rmÃ¥ga att fÃ¶rstÃ¥ de bÃ¥da sidorna av norra Atlanten. Jag fann mig ofta talandes med dubbla perspektiv, gjorde tolkningar och analyser av hÃ¤ndelsefÃ¶rlopp genom denna speciella lins. Men, sedan 2025 kÃ¤nner jag en tilltagande fÃ¶rvirring Ã¶ver vad som hÃ¤nder i USA. Hur kunde ett land, mitt land (Ã¤r det fortfarande mitt land?), som var sÃ¥ centralt i uppbyggnaden av den efterkrigstida internationella vÃ¤rldsordningen ifrÃ¥gasÃ¤tta sina egna Ã¥taganden i denna? VarfÃ¶r skulle USA, som stod fÃ¶r allianser, plÃ¶tsligt undergrÃ¤va dem?

Svaret ligger delvis inte bara i sÃ¤ttet att uppfatta vÃ¤rlden utan ocksÃ¥ i avstÃ¥nd â€“ geografiska, historiska och psykologiska. De kopplingar amerikaner idag har till â€den gamla vÃ¤rldenâ€ fÃ¶refaller dem idag mindre relevanta. Dagens invandrare kommer frÃ¥n andra delar av vÃ¤rlden: Latinamerika, Sydostasien, MellanÃ¶stern. Det europeiska arvet har i hÃ¶g grad fÃ¶rsvunnit. Samtidigt blev ocksÃ¥ det ansvar som USA hade tagit i och med vÃ¤rldskrigets slut och det Kalla kriget mindre relevant. Detta trots att Europa nu erfar den stÃ¶rsta konflikten i vÃ¤rldsdelen sedan 1945. FrÃ¥n mitt perspektiv i Polen och i ljuset av Rysslands krig mot Ukraina fÃ¶rstÃ¥r jag hur pÃ¥tagliga och omedelbara hoten Ã¤r. FÃ¶r mÃ¥nga amerikaner Ã¤r samma hot abstrakta och filtrerade genom inrikespolitik och en fÃ¶rlorad koppling till Europa.

En mer nyanserad del av svaret ligger dock i att detta avskiljande byggts upp under lÃ¥ng tid. Den tidigare utrikesministern Condoleezza Rice skrev i Foreign Affairs 2024 om hur omvÃ¤rldens fÃ¶rÃ¤ndrade fÃ¶rutsÃ¤ttningar har pÃ¥verkat USA. Om man lÃ¤ser mellan raderna sÃ¥ kan man ana hur det som beskrivs som hot mot amerikansk sÃ¤kerhet ocksÃ¥ utgÃ¶r grunden fÃ¶r fragmentiseringen mellan USA och deras europeiska allierade. FÃ¶rst och frÃ¤mst har stormaktskonflikternas era Ã¥tervÃ¤nt. Ryssland, Kina och medelstora makter som Iran Ã¤r inblandade i territoriella konflikter eller vÃ¤pnade konflikter inom sina respektive regioner, och driver revisionistiska agendor fÃ¶r att utmana den tidigare vÃ¤rldsordningens grunder.

USA:s operation i Venezuela, dÃ¤r en suverÃ¤n stat kidnappade ledaren fÃ¶r en annan suverÃ¤n stat, tog bort alla illusioner om att vi ser nÃ¥got annat Ã¤n att en 1800-talsmÃ¤ssig geopolitisk konkurrens Ã¥ter Ã¤r pÃ¥ modet. Att Monroedoktrinen Ã¥kallats i vÃ¥r tid â€“ en deklaration om av den amerikanske presidenten 1823 som fÃ¶rklarade den vÃ¤stra hemisfÃ¤ren fÃ¶r en zon dÃ¤r europeisk kolonisering och inblandning inte skulle accepteras â€“ sa nÃ¥got om hur lÃ¥ngt USA var berett att gÃ¥.

Apokalypsens fyra ryttare

Andra kÃ¤llor till sprickan mellan USA och Europa ligger i det som Rice kallade fÃ¶r â€apokalypsens fyra ryttareâ€: populism, nativism, isolationism och protektionism. Och det Ã¤r hÃ¤r utmaningen egentligen ligger, hos de frÃ¤tande krafter som prÃ¶var och monterar ned demokratier inifrÃ¥n. Ingen Ã¤r immun, och dominoeffekten har redan kunnat noteras hos lÃ¤nder som Ungern, Slovakien, Italien, Polen, Bulgarien och Tjeckien. Frankrike ligger i riskzonen, liksom Tyskland. USA Ã¤r just nu fenomenet fÃ¶rkroppsligat.

SÃ¥rbarheten Ã¶kas pÃ¥ av valda illiberala ledare som kapar demokratiska institutioner, vilket fÃ¶rsvagar dem. Dessa aktÃ¶rer avvisar styrning kopplat till val och maktskiften, till fÃ¶rmÃ¥n fÃ¶r lÃ¥ngsiktiga auktoritÃ¤ra planer, som genomfÃ¶rs genom toppstyrda system som kringgÃ¥r behov av konsensus eller byrÃ¥kratiska motvikter. Detta Ã¤r en central kontrollogik inte bara i Kreml utan i Peking, och, idag, i Washington.

Dagens vÃ¤rld, formad av hastig teknologisk fÃ¶rÃ¤ndring och AI-konkurrens, Ã¤r i Ã¶kande grad upptagen med frÃ¥gor om makt, sÃ¤kerhet och inflytande, men saknar en stÃ¶rre vision om en bÃ¤ttre framtid fÃ¶r alla. Kinas framvÃ¤xt som en teknologisk och ekonomisk aktÃ¶r har intensifierat denna dynamik, med sin alternativa modell som inte gÃ¥r i linje med demokratins normer. Samtidigt, rÃ¶r sig de amerikanska techmiljardÃ¤rerna vare sig i takt med strategiska eller demokratiska hÃ¤nsyn. Fokus Ã¤r istÃ¤llet byggandet av en ny oligarki av pengar och makt som fÃ¶r tillfÃ¤llet verkar falla Washington i smaken.

Fundamentala frÃ¥gor

Mot denna bakgrund trÃ¤der de grundlÃ¤ggande frÃ¥gorna fram: Hur lÃ¥ngt har USA och Europa glidit isÃ¤r? Ã„r det ett tillfÃ¤lligt brott i en fÃ¶rbindelse som fortfarande kan repareras? Tecknen pÃ¥ en allvarlig spricka Ã¤r uppenbara. Trumps utspel om att USA planerar att dra tillbaka Ã¥tminstone 5000 soldater frÃ¥n baser i Tyskland Ã¤r vÃ¤rt att notera i sammanhanget. Samtidigt har den tyske fÃ¶rbundskanslern Friedrich Merz uttalat sig om fÃ¶rÃ¤ndrade transatlantiska relationer, och att USA och Europa glider isÃ¤r. Polens premiÃ¤rminister Donald Tusk sa ocksÃ¥ nyligen att â€œdet stÃ¶rsta hotet mot den transatlantiska gemenskapen Ã¤r inte dess externa fiender, utan alliansens pÃ¥gÃ¥ende sÃ¶nderfallâ€.

Trump har till och med kallat NATO en â€papperstigerâ€, vilket inte bara underminerar alliansen men ocksÃ¥ inbjuder dess motstÃ¥ndare, som Ryssland, till att Ã¶ppet utmana dess kollektiva fÃ¶rsvar. MÃ¥nga underrÃ¤ttelsetjÃ¤nster menar att fÃ¶nstret fÃ¶r att testa NATO:s enighet nu stÃ¥r vidÃ¶ppet fÃ¶r Vladimir Putin.

Det finns dock ytterligare en olÃ¶st frÃ¥ga, som har den stÃ¶rsta potentialen att driva in en kil och tillfoga pÃ¥ den nordatlantiska relationen permanent skada â€“ GrÃ¶nland. Sedan Ã¥terkomsten till Vita Huset har Trump insisterat pÃ¥ att USA â€mÃ¥ste haâ€ GrÃ¶nland. Hotet mot det danska territoriet gÃ¥r tillbaka till uttalanden sÃ¥ tidigt som 2019, men de flesta europÃ©er, ocksÃ¥ danskarna, tog det inte sÃ¤rskilt allvarligt. FÃ¶rst efter operationen mot Venezuela tog Trump upp saken igen, vilket utlÃ¶ste debatt pÃ¥ hÃ¶g nivÃ¥ â€“ och viss panik â€“ mellan Europa och USA. Hotet om

annektering ligger kvar. Om den amerikanska administrationen beslutar sig fÃ¶r att gÃ¶ra verklighet av hoten och faktiskt ta GrÃ¶nland â€“ via militÃ¤ra eller hybrida medel â€“ skulle detta fÃ¶rÃ¤ndra relationen fundamentalt. Det skulle troligtvis ocksÃ¥ innebÃ¤ra ett slut fÃ¶r NATO, och ge Putin den seger han drÃ¶mmer om. FÃ¶r den som har en familjehistoria som strÃ¤cker sig Ã¶ver Atlanten Ã¤r dessa utsikter svÃ¥ra att ta in. Min morfars far stred fÃ¶r USA i ett vÃ¤rldskrig, min morfar i ett annat. Generationer av amerikaner har sett Europas sÃ¤kerhet som oskiljaktig frÃ¥n sin egen.

Ã„ven idag, efter allt som denna administration har gjort i utrikespolitiken â€“ Venezuela, Iran, Ukraina/Ryssland och sÃ¥ vidare â€“ kan de flesta inte fÃ¶restÃ¤lla sig att USA skulle angripa en allierad. Om man tar det faktum att 75% av USA:s befolkning Ã¤r emot en annektering av GrÃ¶nland med i berÃ¤kningen, finns det kanske ett hopp om att vi inte ska behÃ¶va se det. Och trots den antieuropeiska retorik som kommer frÃ¥n Washington sÃ¥ visar attitydundersÃ¶kningar att 93% av befolkningen anser att ekonomiska- och handelsrelationer mellan Europa och USA Ã¤r viktiga eller ganska viktiga, och 81% instÃ¤mde i att delade demokratiska vÃ¤rderingar Ã¤r viktiga fÃ¶r starka relationer mellan USA och Europa.

I vÃ¤ntan pÃ¥ Godot?

Efter att ha deltagit i debatter och samtal i mÃ¥nga europeiska sammanhang under det senaste Ã¥ret har jag efter bÃ¤sta fÃ¶rmÃ¥ga fÃ¶rsÃ¶kt pejla hur Europa fÃ¶rsÃ¶ker att fixa dessa transatlantiska relationer, eller Ã¥tminstone minimera skadan som Trumpadministrationen Ã¥stadkommer. Utan tvivel har Trumps politik skapat vrede och fÃ¶rvirring Ã¶ver hela kontinenten, och fÃ¶rsÃ¶k att splittra europeiska stater har fÃ¶rekommit. Men Ã¶verlag inger den europeiska enigheten i fÃ¶rhÃ¥llande till attacker och illvilja frÃ¥n Washington hopp om att banden pÃ¥ den hÃ¤r sidan Atlanten Ã¤r starkare Ã¤n vi sjÃ¤lva berÃ¶mmer oss om. Det senaste exemplet pÃ¥ det Ã¤r Europas vÃ¤gran att gÃ¥ in i Trumps meningslÃ¶sa krig mot Iran. Kanske Ã¤r det en lÃ¤xa frÃ¥n att hantera Putins regim i Ryssland: endast styrka respekteras. Svaghet tas som en inbjudan till ytterligare attacker.

I skenet av spÃ¤rrelden frÃ¥n Washington Ã¤r europeisk enighet definitivt en styrka, men tecknen pÃ¥ svaghet Ã¤r Ã¤ndÃ¥ mÃ¥nga. Mest synlig Ã¤r kanske NATO:s generalsekreterare Mark Rutte, och hans Ã¶versvallande kommunikationsstil i fÃ¶rhÃ¥llande till Trump, som att i ett lÃ¤ge kalla honom â€daddyâ€. Det Ã¤r sjÃ¤lvklart bara en tunn linje att balansera pÃ¥, mellan uppvisande av styrka och att Ã¶ppet utmana och fÃ¶rolÃ¤mpa Trump. Givet hans ofÃ¶rutsÃ¤gbarhet vet ingen hur han och cirkeln runt honom kommer att reagera.

Idag har mÃ¥nga europeiska ledare dock valt att spela ett avvaktande spel. I informella samtal med demokrater i Washington har man fÃ¥tt informationen att fÃ¶rÃ¤ndring kommer, och den kommer snart. Stort hopp har satts till mellanÃ¥rsvalen, som Ã¤ger rum i november i Ã¥r. Tidiga mÃ¤tningar pekar pÃ¥ att Demokraterna kommer att vinna Representanthuset, och att de Ã¤ven kan fÃ¥ en majoritet i Senaten. Det inger hopp om att den nuvarande administrationens planlÃ¶sa politik ska fÃ¥ en motvikt, och kanske rentav saktas ned.

Men detta Ã¤r en problematisk strategi. Till att bÃ¶rja med, HÃ¶gsta Domstolens beslut att ta bort delar av det som fÃ¶reskrivs i det som heter the Voting Rights Act Ã¤ndrat spelplanen. I korthet har delstater, sÃ¤rskilt i SÃ¶dern, givits stÃ¶rre mÃ¶jligheter att skapa valdistrikt utan att lÃ¤ngre behÃ¶va sÃ¤kerstÃ¤lla att minoriteter fÃ¥r representation. Det Ã¤r komplicerade juridiska frÃ¥gor, men en analys har kommit fram till att detta skulle kunna leda till att Demokraterna fÃ¶rlorar tolv platser i Representanthuset, och inte alls har en betryggande seger att vÃ¤nta.

Dessutom, Ã¤ven om Demokraterna vinner, finns det ingen garanti fÃ¶r att Trump och hans administration skulle acceptera att deras makt begrÃ¤nsas av valresultatet. IstÃ¤llet skulle det innebÃ¤ra Ã¤nnu mer av en tillbakagÃ¥ng fÃ¶r rÃ¤ttssÃ¤kerheten och en Ã¶kad politisk polarisering. En Kongress som fullstÃ¤ndigt leds av Demokraterna skulle fÃ¶rsÃ¶ka stora saker, inklusive att avskaffa ICE, att avbryta finansieringen av mÃ¥nga av den nuvarande administrationens projekt, avskaffandet av tullar och kanske Ã¤ven ett nytt fÃ¶rsÃ¶k att stÃ¤lla Trump infÃ¶r riksrÃ¤tt. Att vinna majoriteten kommer dock inte att rÃ¤cka fÃ¶r Demokraterna. Den amerikanska offentligheten kommer bara att bli Ã¤n mer upptagen av interna politiska strider, och utrikespolitiken kommer att reflektera detta vÃ¤xande kaos.

Vi behÃ¶ver fortfarande varandra

NÃ¤r jag ser pÃ¥ FÃ¶renta staterna sÃ¥ hÃ¤r pÃ¥ hÃ¥ll, undrar jag ofta om min migration hÃ¥ller pÃ¥ att fullbordas. Sedan 2025 har jag, pÃ¥ ett helt annat sÃ¤tt Ã¤n tidigare i mitt liv, funnit att jag pratar om europÃ©er som â€ossâ€ och amerikaner har blivit â€demâ€. Detta Ã¤r i de flesta fall omedvetet, och det var en kollega till mig som pÃ¥pekade det, och stÃ¤llde frÃ¥gan om jag kanske inte lÃ¤ngre frÃ¤mst identifierar mig som amerikan. Kanske hade hon rÃ¤tt. Jag sympatiserar mer med Europa, och kÃ¤nner emellanÃ¥t till och med fientlighet mot mitt hemland. Dock, erkÃ¤nnandet av denna inre

konflikt har fÃ¥tt mig att konfrontera mig sjÃ¤lv, ta ett steg tillbaka, och fÃ¶rsÃ¶ka se med ett vidare perspektiv.

USA fÃ¶rlorar sin position som ledande supermakt. SamhÃ¤llet slits isÃ¤r av toxisk politik och vÃ¤rlden kÃ¤mpar med att definiera den nya ordning som vi kommer att befinna oss i som ett resultat av detta. Vad det nu Ã¤r amerikanerna gÃ¥r igenom kommer att hÃ¥lla pÃ¥ lÃ¤nge. Och efter att allt detta Ã¤r Ã¶ver, och jag tror att det kommer att gÃ¥ Ã¶ver, mÃ¥ste fokus bli att hela: sÃ¥vÃ¤l inhemskt som i relationerna till Europa (ja, till hela vÃ¤rlden).

Kortsiktigt Ã¤r jag inte alls optimistisk. Politiken Ã¤r sÃ¥ konfliktskapande och det mÃ¤nskliga elementet helt tagen ur ekvationen pÃ¥ bÃ¥da sidor. Det amerikanska samhÃ¤llet Ã¤r i sÃ¶nderfall. Miljoner erfar de vÃ¤xande klyftorna nÃ¤r det gÃ¤ller vÃ¤lstÃ¥nd, utbildning, sjukvÃ¥rd, rasdiskriminering och livskvalitet Ã¶verlag. FÃ¶r de flesta Ã¤r illusionen om det som en gÃ¥ng var den amerikanska drÃ¶mmen pÃ¥ det hela taget dÃ¶d.

Min morfars morfar sÃ¶kte den drÃ¶mmen och nÃ¥gon sorts lÃ¶fte om en bÃ¤ttre framtid nÃ¤r han och hans familj korsade Atlanten. Fyra generationer senare, nÃ¤r jag reste i motsatt riktning, fÃ¶rvÃ¤ntade jag mig inte att jag skulle inte endast omdefiniera vem jag var, utan ocksÃ¥ skriva ett nytt kapitel i min familjs migrationshistoria. Detta â€Ã¥tervÃ¤ndande till Europaâ€ Ã¤r inte unikt fÃ¶r oss. Tusentals amerikaner Ã¥terupptÃ¤cker nu familjefÃ¶rbindelser, fÃ¶rfÃ¤ders medborgarskap och mÃ¶jligheter pÃ¥ den andra sidan Atlanten. Genom att gÃ¶ra det pÃ¥minner de oss om att migration inte Ã¤r ett avsltat kapitel, utan en pÃ¥gÃ¥ende process. Band som skapats av tidigare generationer fortsÃ¤tter att forma liv pÃ¥ sÃ¤tt de som fÃ¶rst gick ombord pÃ¥ bÃ¥tarna mot Amerika aldrig kunde ha fÃ¶restÃ¤llt sig.

Om min egen rÃ¶relse â€“ frÃ¥n en smÃ¥stad i Wisconsin till ett liv rotat i Europa â€“ har lÃ¤rt mig nÃ¥got, sÃ¥ Ã¤r det att dessa tvÃ¥ vÃ¤rldar fortsÃ¤tter att vara mer sammanflÃ¤tade Ã¤n de ibland fÃ¶refaller vara. Utmaningen idag Ã¤r inte att fÃ¶rsvara den transatlantiska fÃ¶rbindelsen av vana eller nostalgi. Det Ã¤r att minnas vad det var som skapade den.