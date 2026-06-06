El abogado de la era de OJ Simpson ve señales de advertencia familiares mientras el caso de Karmelo Anthony alimenta el enfrentamiento sobre raza y justicia

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Mientras el juicio por asesinato de Karmelo Anthony se acerca a su tercer día de testimonios el sábado, el abogado que luchó exitosamente para mantener las cámaras en la sala durante el juicio por asesinato de OJ Simpson dice que ve paralelos preocupantes entre la reacción del público a ambos casos, particularmente cuando se trata de raza.

Royal Oakes, un abogado de medios con sede en California que representó a organizaciones de noticias que solicitaron acceso a los tribunales durante el juicio de Simpson, dijo a Fox News Digital que las mismas tensiones culturales y raciales que rodearon el caso de OJ en la década de 1990 parecen estar resurgiendo a medida que se desarrolla el caso de Anthony en Texas.

“Es probable que veamos desarrollarse exactamente la misma dinámica en este caso que vimos en el juicio por asesinato de OJ Simpson”, dijo Oakes. “Una enorme división cultural y racial”.

Anthony está acusado de apuñalar mortalmente a su compañero de estudios Austin Metcalf durante un enfrentamiento en una competencia de atletismo en Texas. Se declaró inocente y se espera que su equipo defensor argumente que actuó en defensa propia.

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El caso ha provocado un intenso debate en línea y ha atraído a partidarios al tribunal, con discusiones que a menudo se extienden mucho más allá de los hechos del caso en sí.

Cuando se le preguntó si el caso Anthony está evolucionando hacia una conversación más amplia sobre la raza en Estados Unidos, Oakes dijo: “Este caso seguramente tocará muchos puntos candentes. La cuestión de la raza en Estados Unidos, la cuestión crítica de la autodefensa”.

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Oakes señaló que durante el juicio a Simpson la opinión pública a menudo se dividía marcadamente en líneas raciales, y las encuestas mostraban puntos de vista dramáticamente diferentes entre los estadounidenses blancos y negros.

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“Y entonces se podría ver el mismo tipo de cosas duplicadas también en este caso”, dijo.

El abogado dijo que el mayor riesgo en cualquier caso de alto perfil es permitir que la raza o la política eclipsen las pruebas presentadas ante el tribunal.

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“Es ciertamente posible que las narrativas raciales puedan eclipsar los hechos reales de un caso”, dijo Oakes.

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Al mismo tiempo, Oakes minimizó el impacto de las manifestaciones y de los partidarios reunidos frente a los tribunales, argumentando que los estadounidenses se han acostumbrado a fuertes expresiones públicas de opinión.

Aún así, reconoció que hay un punto en el que el activismo en torno a un caso puede volverse problemático.

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“Existe el peligro de que las manifestaciones públicas, si son tan exuberantes, si se salen de control, empiecen a influir en la gente”, dijo Oakes.

Señaló las consecuencias del veredicto de Rodney King en Los Ángeles como un ejemplo de cómo la presión pública puede afectar las percepciones en torno a los procesos penales.

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A diferencia del juicio de Simpson, Oakes dijo que el debate de hoy se desarrolla a través de un flujo constante de clips virales, publicaciones en redes sociales y comentarios que pueden moldear opiniones antes de que surja la historia completa.

“Hoy es muy diferente”, dijo Oakes. “No creo que consigas que nadie se siente y mire ocho horas al día un juicio. En cambio, verás 800 fragmentos en las redes sociales”.

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Ese entorno de información vertiginosa, dijo, puede hacer que al público le resulte aún más difícil separar los hechos de las narrativas.

“El gran error que cometió la gente al evaluar el ensayo de OJ Simpson es que entraron con sesgos”, dijo Oakes. “Ya sea a favor de Simpson o en contra de él, a favor de la policía o en contra de ellos, y no tenían la mente abierta para ver qué pasaba”.

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Para Oakes, las similitudes entre los dos casos se reducen en última instancia a una preocupación: si los estadounidenses están sacando conclusiones antes de escuchar todas las pruebas.

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“La principal comparación entre el caso de OJ Simpson y este caso es que la gente tiende a tomar partido por líneas raciales”, dijo. “Lo importante es que quien sea elegido para formar parte del jurado pueda convencer a los abogados y al juez de que serán objetivos”.