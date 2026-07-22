Zelenskyy de Ucrania despide a su jefe militar tras las protestas y nombra uno nuevo

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Efrem Lukatsky/AP

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Volodymyr Zelenskyy despidió el martes al general Oleksandr Syrskyi como comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania luego de días de protestas masivas en Kiev y otras ciudades del país exigiendo su destitución.

Zelenskyy nombró a Mykhailo Drapatyi como nuevo jefe del ejército, según un comunicado en las redes sociales. “Nuestro deseo compartido es uno: la victoria sobre el enemigo y las condiciones en el frente y la presión sobre Rusia que forzarían a Rusia hacia la paz”, dijo Zelenskyy.

El líder ucraniano dijo que tomó la decisión después de una serie de reuniones con comandantes militares. Comenzaron poco después de que estallaran las protestas exigiendo la reinstauración del ex ministro de Defensa Mykhailo Fedorov, visto por los manifestantes como un impulsor de la modernización militar, y la destitución de Syrskyi, quien, según decían, encarnaba la antigua cultura de mando del ejército, de estilo soviético.

Zelenskyy agradeció a Syrskyi por sus logros en la lucha de Ucrania contra Rusia y lo elogió por la defensa de Kiev y por las operaciones en Kharkiv y Kursk. “Estoy agradecido a Oleksandr Syrskyi y a cada uno de nuestros guerreros por las fuertes posiciones de primera línea de Ucrania”, dijo. “Agradezco a Mykhailo Drapatyi que mantenga la misma opinión”.

El martes, Zelenskyy se reunió por separado con Fedorov y le ofreció lo que llamó un puesto respetado en el gobierno que unificaría el sector tecnológico del país. Pero no estaba claro si Fedorov aceptó la oferta y si las últimas medidas satisfarían a los manifestantes y llevarían la paz a las calles.