Amazon presenta el último robot de almacén mientras que las gigantes tecnológicas continúan con despidos en IA.

Amazon ha presentado su último robot de almacén que puede recibir comandos en lenguaje conversacional, destacando cómo la automatización impulsada por IA avanza a medida que las empresas continúan reduciendo su fuerza laboral corporativa en eficiencias impulsadas por la IA.

El Proteus de próxima generación del gigante tecnológico es un robot móvil autónomo, diseñado para comprender comandos de lenguaje natural de los trabajadores y transportar artículos en almacenes. Fue lanzado en el evento “Delivering the Future” de la compañía en Londres el jueves.

El Proteus original fue desplegado por primera vez en los centros de cumplimiento de Amazon en 2022 para ayudar a los trabajadores, incluido el transporte de carros pesados de hasta 400 kilogramos. Actualmente se utiliza en 25 centros de cumplimiento en los EE. UU., y se espera que la última versión del robot se implemente en Europa en la primera mitad de 2027.

Los trabajadores podrán dirigir el nuevo Proteus en lenguaje sencillo, sin comandos técnicos o una interfaz de programación. Forma parte de un impulso más amplio para expandir la tecnología en Europa, con Amazon comprometiéndose también a invertir 10 mil millones de euros ($11.6 mil millones) para modernizar las operaciones de cumplimiento en la región en los próximos años.

Otros avances en robótica incluyen su primer robot con sentido del tacto, Vulcan, y un sistema de manipulación de contenedores robóticos llamado STARK.

El anuncio se produce cuando Amazon continúa avanzando con despidos, incluido el recorte de 14,000 trabajadores corporativos en octubre, citando planes para invertir aún más en sus “apuestas más grandes”, que incluyen IA. Dijo que despedirá a otros 16,000 trabajadores en enero para reducir capas y burocracia.

El CEO Andy Jassy dijo al personal el año pasado que la IA resultará en una disminución de la fuerza laboral de Amazon en los próximos años.

[Contexto: Amazon ha presentado su nuevo robot proteus en los almacenes en EE. UU. como parte de su estrategia de automatización. La compañía también está invirtiendo en modernizar las operaciones de cumplimiento en Europa.]

[Verificación de datos: Amazon ha implementado despidos significativos de empleados corporativos mientras avanza en su adopción de tecnología de IA para mejorar la eficiencia de las operaciones.]