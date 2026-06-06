De la Fuente abrazando la etiqueta de favoritos de España en la Copa del Mundo

De la Fuente abrazando la etiqueta de favoritos de España en la...

Luis de la Fuente y España están abrazando su condición de favoritos para ganar la Copa del Mundo. España busca convertirse en la cuarta nación en poseer simultáneamente la Eurocopa y la Copa del Mundo, y la primera desde que ellos mismos lo hicieron entre 2008 y 2012.

La supercomputadora Opta le da a España un 16.1% de posibilidades de levantar el trofeo por segunda vez, más que cualquier otro equipo, con Francia (13%) como los siguientes favoritos detrás de ellos.

España actualmente no ha perdido en sus últimos 31 partidos competitivos (G25 E6), desde una derrota 2-0 ante Escocia en marzo de 2023, la racha más larga de la nación sin derrotas en partidos no amistosos.

Sin embargo, solo han ganado uno de sus últimos seis partidos en la Copa del Mundo (E4 P1), una victoria por 7-0 contra Costa Rica en la fase de grupos de 2022.

De la Fuente está lleno de confianza de cara al torneo, y no se está escondiendo de las expectativas, aunque está seguro de que habrá una fuerte competencia.

“Estamos encantados de que sea así”, dijo De la Fuente a Reuters.

“Nos ayuda a encarar esta Copa del Mundo con gran entusiasmo, con la energía de aquellos que quieren lograr algo significativo, de aquellos que son insaciables en su espíritu competitivo y que quieren seguir mejorando.

“Si pensamos que ser favoritos garantiza algo, ¡estamos en un camino equivocado, no garantiza nada!

“Hay ocho o diez equipos de los cuales dices, ‘Son absolutamente equipos de primera clase’. ¿Tan buenos como el nuestro? ¡Por supuesto!

“¿Nos sentimos tan fuertes como ellos en este momento? ¡Claro que sí! Pero eso no garantiza nada.”

España abrirá su campaña en la Copa del Mundo contra Cabo Verde en el Grupo H el 15 de junio, antes de enfrentarse a Arabia Saudita y Uruguay en sus otros partidos de grupo.