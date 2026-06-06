Actualización de lesiones de Neymar: La estrella de Brasil se someterá a una resonancia magnética mientras se acerca a su regreso antes de la Copa del Mundo.

Actualización de lesiones de Neymar: La estrella de Brasil se someterá a...

La estrella brasileña Neymar está a punto de regresar a entrenar la próxima semana, disipando los temores de que pudiera perderse la Copa del Mundo.

El delantero del Santos sufrió un problema en la pantorrilla contra Coritiba el día antes de que se anunciara la convocatoria y su disponibilidad para la competencia global que comienza el jueves se ha convertido en una obsesión diaria para los aficionados de los cinco veces campeones.

Neymar no abandonará la base de entrenamiento del equipo en Nueva Jersey para viajar a Cleveland para el juego de calentamiento de esta noche con Egipto, sino que continuará su rehabilitación con los médicos del equipo.

Está programado para someterse a una resonancia magnética de la lesión el lunes y, si sale bien, se unirá a sus compañeros la próxima semana mientras continúan su preparación para su primer partido, contra los campeones africanos Marruecos el próximo sábado.

El jefe de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo: “Creo que es bastante claro. Está haciendo un gran trabajo individual. Creo que se someterá a una resonancia magnética y, si todo va bien, podrá entrenar con el grupo la próxima semana”.

Neymar tiene algo que demostrar después de ser incluido en Brasil La inclusión de Neymar en la convocatoria en lugar de Joao Pedro del Chelsea fue una decisión controvertida de Ancelotti, quien supuestamente entregó al ex jugador del Barcelona y PSG un ultimátum en el que debía cumplir tres reglas específicas si quería ir al torneo.

Según Globo, eran: – Entender y aceptar que no sería uno de los capitanes del equipo – Entender y aceptar que no sería parte del once titular – Limitar su actividad en redes sociales durante el torneo

El periódico informó que Neymar estaba feliz de aceptar y prometió a Ancelotti que haría “todo lo posible para ser útil al equipo”.

Neymar es el máximo goleador de Brasil con 79 goles en 128 apariciones internacionales.

No ha jugado para su país desde que se rompió un ligamento cruzado anterior en un clasificatorio para la Copa del Mundo contra Uruguay el 17 de octubre de 2023.