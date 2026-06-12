Estallan disturbios racistas en todo el Reino Unido

A medida que aumentaban las protestas antiinmigrantes, el caos se apoderó de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, el lunes y martes por la noche. Hubo violencia multitudinaria en las calles junto con botes de basura quemados y espesas columnas de humo. Los disturbios se extendieron por barrios enteros y un despliegue policial masivo intentó mantenerlos bajo control.

Claire Hanna, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista en Irlanda del Norte, describió la violencia antiinmigrante como un “pogromo racial” en el programa Newsnight de la BBC.

“Los niños de mi circunscripción, y de otros, fueron sacados de sus camas mientras sus casas ardían”, dijo el miércoles al Parlamento del Reino Unido. “Hombres enmascarados deambulaban por las calles, yendo de puerta en puerta, amenazando e incendiando coches, autobuses y casas, aterrorizando a la gente por el color de su piel o el sonido de su voz”.

El miércoles, las fuerzas de seguridad impidieron que se repitiera la violencia en Belfast. Pero estallaron marchas y disturbios en otras ciudades del Reino Unido. Según informes de los medios, las personas fueron atacadas específicamente por el color de su piel.

Los disturbios aparentemente fueron provocados por un vídeo de un ataque con cuchillo que se volvió viral en las redes sociales. El vídeo muestra a un hombre apuñalando repetidamente a otro que yacía en el suelo. La víctima fue trasladada al hospital, donde permanece con heridas graves. El autor fue detenido en el lugar y acusado de intento de asesinato.

La víctima de 44 años es un hombre irlandés. El sospechoso de 30 años es un sudanés.

La policía aseguró la zona tras un incidente de apuñalamiento el lunes. Imagen: Peter Morrison/AP Photo/Picture Alliance

El racismo avivado en las plataformas de redes sociales

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenaron la violencia y dijeron que los responsables rendirían cuentas. También criticaron a las personas que avivan el racismo y la xenofobia en las plataformas de redes sociales.

Los disturbios se producen en un momento en que varias publicaciones en plataformas como X y Telegram han contribuido a alimentar una atmósfera ya tensa y agresiva. Por ejemplo, Stephen Yaxley-Lennon, un extremista de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson y ha sido condenado varias veces, había convocado protestas masivas en todo el Reino Unido. El director ejecutivo de X, Elon Musk, retuiteó su publicación.

Otros extremistas de extrema derecha, particularmente en el Reino Unido y Estados Unidos, han convocado repetidamente a marchas para protestar contra la política de inmigración británica.

Con reminiscencias de los disturbios del verano de 2024

La violencia en Belfast recuerda al verano de 2024, cuando estallaron disturbios racistas en todo el Reino Unido después de que tres niñas murieran en un apuñalamiento masivo en la ciudad costera británica de Southport.

Extremistas de extrema derecha, incluido Robinson, difundieron desinformación sobre el sospechoso para avivar sistemáticamente la violencia racista en línea.

Estallan violentas protestas por el apuñalamiento en Belfast Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El racismo arrasa en todo el Reino Unido

Según los observadores, los disturbios más violentos de esta semana tuvieron lugar en partes de Belfast que albergan comunidades de clase trabajadora mayoritariamente protestantes que son bastiones sindicalistas tradicionales.

Aunque el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 puso fin a décadas de letal conflicto civil, conocido como los Problemas, todavía se siente un legado de negligencia tanto en las comunidades unionistas como en las nacionalistas. El desempleo es elevado y faltan perspectivas de futuro en muchas partes de Irlanda del Norte. Además, desde el Brexit, muchos protestantes en Irlanda del Norte se han sentido cada vez más desconectados del resto del Reino Unido.

En 2024, los disturbios más violentos estallaron en las antiguas potencias industriales de Sunderland, Middlesbrough y Hull en el norte de Inglaterra, que han caído en declive a lo largo de las décadas. Las altas tasas de inflación, los salarios estancados y los servicios públicos como el NHS que han sido aplastados por las medidas de austeridad han intensificado los temores existenciales.

Esta semana, los disturbios se han extendido a Southampton, en el sur de Inglaterra, una ciudad donde 18 barrios se encuentran entre el 10% de las zonas más desfavorecidas del país.

En 2024, estallaron disturbios en toda Gran Bretaña después de un apuñalamiento masivo. Imagen: Danny Lawson/PA/dpa/Picture Alliance

Los políticos británicos han alimentado una atmósfera hostil

El debate antiinmigración en Gran Bretaña no es nuevo. Los sucesivos gobiernos conservadores intentaron impulsar una política controvertida para enviar inmigrantes no deseados a Ruanda para su procesamiento. El ex primer ministro Rishi Sunak se comprometió a “detener los barcos”, refiriéndose a las pequeñas embarcaciones utilizadas para atravesar el Canal de la Mancha desde Francia, en 2023.

Políticos de extrema derecha como Nigel Farage, líder del partido nacionalista Reform UK, han ayudado a normalizar las narrativas xenófobas y las campañas antiinmigrantes en la política británica. Él y Boris Johnson prometieron a los votantes británicos que el Reino Unido “recuperaría el control” de sus fronteras si el Brexit seguía adelante.

La inmigración se ha mantenido alta a pesar del Brexit y algunos votantes creen que el Estado les falló.

Starmer ha dicho que no habrá “tolerancia para las abominables escenas de violencia”. así en nuestras calles” y que los alborotadores enfrentarán “toda la fuerza de la ley”.

Pero queda por ver con qué rapidez se sofocará la violencia. En 2024, fueron necesarios varios días.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.