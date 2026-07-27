Harvard encabeza la nación en recaudación de efectivo extranjero mientras Cotton exige una investigación sobre la financiación de China

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PRIMERO EN FOX: Una institución de la Ivy League ha recibido más dinero de países extranjeros, incluida China, que cualquier otra universidad del país.

El Departamento de Educación de Estados Unidos ha compilado durante años una lista de universidades financiadas con fondos federales que han recibido financiación del extranjero. La administración Trump buscó renovar el portal de informes en línea de la agencia y, al hacerlo, demostró que una institución, la Universidad de Harvard, ha obtenido más financiación extranjera que cualquier otra universidad del país.

Harvard está en la mira del senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, por sus vínculos con China y otras naciones extranjeras debido a las resmas de dinero externo que la universidad ha recibido. Y el senador republicano, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, quiere que la secretaria de Educación, Linda McMahon, abra una investigación sobre el flujo de efectivo de China hacia la educación superior.

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“Sigo preocupado porque es posible que no se hayan informado millones de transacciones adicionales con entidades chinas sancionadas”, escribió Cotton. “Por lo tanto, aliento a un escrutinio adicional de los vínculos financieros entre las universidades estadounidenses y la China comunista”.

Harvard no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cotton señaló que desde que se relanzó el portal en enero, los datos de los informes han demostrado que las universidades financiadas con fondos federales aceptaron más de 6.800 millones de dólares de la “China comunista, incluidos más de 300 millones de dólares de entidades sancionadas”.

“Harvard, por ejemplo, ha recibido más de 630 millones de dólares de entidades chinas”, escribió Cotton. “Esto incluye aproximadamente 418.000 dólares de organizaciones que participan en programas de talentos extranjeros y casi 420.000 dólares de entidades que supuestamente apoyan avances militares no autorizados”.

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Más dinero de países extranjeros fluye a Harvard que a cualquier otra universidad en la lista del Departamento de Educación, por una suma de casi 4.500 millones de dólares en 7.089 transacciones.

De esa cantidad, 634 millones de dólares provienen de países preocupantes.

Cabe destacar que China no es el único país preocupante que ha enviado dinero a Harvard. Un país preocupante es aquel que el gobierno federal designa por tener una conducta perjudicial para la seguridad nacional, la política exterior o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Venezuela y Rusia también han enviado dinero a la universidad, con 3,3 millones de dólares y más de 750.000 dólares, respectivamente, fluyendo hacia la institución de la Ivy League.

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La supuesta influencia de China tampoco se limita a Harvard.

Más detalladamente, hay cuatro entidades chinas entre los cinco principales financiadores en las listas de vigilancia de Estados Unidos que han proporcionado un total de alrededor de 119 millones de dólares a universidades de todo el país. Esa lista incluye el Instituto Tecnológico de Beijing, Air China, Ltd., Huawei Technologies Co. y la Ocean University de China.

El Departamento de Educación anunció a fines del año pasado que renovaría el portal y acusó a la administración Biden de haber descuidado el sistema.

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“Después de años de negligencia por parte de la Administración Biden, el nuevo portal ayudará a nuestras instituciones de educación superior a cumplir con sus responsabilidades estatutarias y nos permitirá proteger nuestra seguridad nacional facilitando un mejor cumplimiento”, dijo McMahon en un comunicado en ese momento.

“Los colegios y universidades estadounidenses financiados por los contribuyentes tienen la obligación tanto moral como legal de ser totalmente transparentes con el gobierno y el pueblo estadounidense sobre sus relaciones financieras exteriores”, continuó.