Los Rangers alcanzan .500 por primera vez desde el 1 de mayo, mientras un equipo sano encuentra su identidad

KANSAS CITY — “Identidad” es una palabra que ha estado flotando entre los Rangers durante gran parte de la primera mitad de la temporada 2026.
¿Cuál es la identidad de este equipo? ¿Cuál es la identidad de este delito? ¿Es esa identidad suficiente para un club ganador?
“Bueno, ahora es la primera vez que estamos sanos, probablemente en seis semanas, ¿verdad?”, preguntó retóricamente el técnico de los Rangers, Skip Schumaker, el martes en Kansas City. “Así que creo que vamos a descubrirlo [our identity]. Hemos hecho algunos buenos ajustes con algunas lesiones, pero creo que ahora que estamos completamente sanos, descubriremos quién es esta ofensiva, cómo podemos utilizar la banca y qué tan buena es realmente esta plantilla. Creo que es bueno y estoy emocionado de ver cómo se ve todo finalmente. Si es lo que imaginábamos cuando llegara la primavera”.
Completamente sanos por primera vez en seis semanas, los Rangers respondieron con series de victorias consecutivas sobre clubes de la Liga Americana Central, incluida una victoria por 4-2 sobre los Reales en el Kauffman Stadium el jueves por la tarde para igualar el récord de Texas en 34-34.
Texas había perdido seis juegos consecutivos cuando intentaba volver a alcanzar .500. Los Rangers estuvieron por última vez en .500 el 1 de mayo, después de una victoria en Detroit (16-16). El club también tuvo su cuarta victoria consecutiva en una serie, durante la cual fue 9-3, buena para la racha más larga de victorias en una serie desde el 8 al 27 de julio de 2025 (cinco seguidos).
“Es bueno tener de regreso a los grandes”, dijo Schumaker sobre el regreso de Corey Seager y Wyatt Langford. â€œEs bueno tener estos jugadores complementarios en la banca haciendo su trabajo, y algunos muchachos realmente han mejorado en el bullpen.
â€œNuestros lanzamientos abridores en su mayor parte tambiÃ©n han sido muy buenos, pero hemos tenido algunos hits oportunos, hemos jugado bolas pequeñas y largas. Creo que finalmente nos estamos uniendo como equipo y encontrando diferentes formas de ganar. Esa es quizás la mayor diferencia con respecto a principios de año”.
La victoria del jueves se produjo después de un retraso por lluvia de dos horas y 20 minutos, durante el cual no llovió. Pero los Rangers se adelantaron temprano, anotando en cada una de las primeras tres entradas para darle al abridor Kumar Rocker un colchón con el que trabajar.
La alineación de los Rangers produjo 11 hits, mientras que el campocorto Seager (2 de 4 con un jonrón) y el utilitario Ezequiel Durán (2 de 4) anotaron dos carreras cada uno para preparar el bullpen para 4 1/3 entradas en blanco detrás de Rocker.
Seager y Langford solo han regresado durante seis juegos, y los Rangers ganaron cuatro de ellos. Pero la ofensiva comenzó a funcionar mucho antes de eso. Desde el 1 de junio, Texas ha tenido números de .252/.329/.391 con un wRC+ de 105, lo que lo ubica en el medio del grupo en el béisbol. La ofensiva bateó .235/.316/.382 con 98 wRC+ hasta el 31 de mayo.
“Cuando tienes a tu superestrella de regreso en la alineación, realmente aumenta la profundidad de la alineación”, dijo el tercera base Josh Jung. â€œHace que todo sea mÃ¡s profundo, pone mÃ¡s presiÃ³n sobre el lanzador contrario para que haga buenos lanzamientos de manera consistente. Cuando sienta que tiene que hacer eso, cometerá más errores. Eso es lo que se siente: podemos capitalizar más errores y generar carreras ahora mismo”.
Al final del día, .500 no significa mucho. Es un punto de referencia hacia objetivos aún más altos.
“Supongo que eso es bueno, pero en realidad sólo me importa qué tan lejos estamos en la división”, dijo Jung. â€œSÃ© que estuvimos un par de juegos atrÃ¡s [of the Mariners] entrando en la serie. No sé cuál es la situación ahora, pero siento que finalmente estamos jugando un mejor béisbol, y eso es todo”.