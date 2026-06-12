Los Rangers alcanzan .500 por primera vez desde el 1 de mayo, mientras un equipo sano encuentra su identidad

“Bueno, ahora es la primera vez que estamos sanos, probablemente en seis semanas, ¿verdad?”, preguntó retóricamente el técnico de los Rangers, Skip Schumaker, el martes en Kansas City. “Así que creo que vamos a descubrirlo [our identity]. Hemos hecho algunos buenos ajustes con algunas lesiones, pero creo que ahora que estamos completamente sanos, descubriremos quién es esta ofensiva, cómo podemos utilizar la banca y qué tan buena es realmente esta plantilla. Creo que es bueno y estoy emocionado de ver cómo se ve todo finalmente. Si es lo que imaginábamos cuando llegara la primavera”.