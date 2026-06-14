Las peleas de Trump en UFC traen un espectáculo histórico a la Casa Blanca

alternar título ANNE LEBRETON/AFP vía Getty Images

Hace casi un año, en un mitin en Des Moines, el presidente Trump hizo un anuncio a sus seguidores.

“Vamos a tener una pelea de UFC (pensemos en esto) en los terrenos de la Casa Blanca”, dijo.

La multitud de seguidores no vitoreó exactamente, más bien, un murmullo recorrió la multitud. Parecían, en todo caso, sorprendidos.

Y ahora, está cumpliendo con su promesa, permitiendo que UFC construya una arena en el Jardín Sur. Se llevarán a cabo siete peleas en jaula en los terrenos de la Casa Blanca en honor al próximo 250 aniversario de la nación, un día que también coincide con el 80 cumpleaños del presidente.

Más allá de eso, ha emprendido una serie de otros proyectos paralelos que, estrictamente hablando, no son tradicionalmente centrales para la toma de decisiones diaria de un presidente en tiempos de guerra. Vinculado al aniversario, organizará un mitin en el centro comercial nacional y tiene planeada una carrera de IndyCar en las calles de DC.

Y luego están los proyectos de construcción, que el presidente no puede dejar de mencionar, incluso en eventos oficiales no relacionados. Antes de firmar la semana pasada un proyecto de ley que financia la aplicación de la ley de inmigración, describió detalladamente su trabajo en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. En un anuncio sobre la energía del carbón, mencionó un puente peatonal para conectar el Monumento a Lincoln y el río Potomac.

Y en una reciente mesa redonda sobre agricultura en Wisconsin, mostró a los agricultores sentados a ambos lados de él copias impresas de fotografías de una fuente de Washington, DC.

“Teníamos 22 fuentes que no funcionaban”, dijo a la multitud. “Todas las fuentes, ninguna en Washington, funcionó. De las 22 fuentes, todas lucen hermosas”.

Más allá de todo eso, ha derribado el ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile y un complejo militar subterráneo. Y está planeando un enorme arco cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

La Casa Blanca ha defendido muchas de estas acciones como si tuvieran precedentes, señalando proyectos de construcción de presidentes anteriores. Y eso es justo, pero sólo hasta cierto punto, dice Julian Zelizer, profesor de historia de Princeton.

“Se pueden encontrar fragmentos de lo que ha hecho el presidente Trump que se hacen de manera muy diferente y con diferentes propósitos”, dijo.

Trump ha hecho referencia a peleas anteriores en la Casa Blanca (el propio presidente Theodore Roosevelt participó en algunas), y Zelizer señala que el presidente Truman renovó masivamente la Casa Blanca, que en ese momento literalmente se estaba desmoronando.

Prioridades en tiempos de guerra

Todos los proyectos apasionantes de la cartera ampliada de Trump se han producido mientras Estados Unidos ha estado en guerra con Irán, la inflación ha superado el 4% y su aprobación se ha hundido. La guerra de Rusia en Ucrania, que Trump alguna vez prometió poner fin, continúa. Prácticamente ha dejado de hablar de una reforma de la atención sanitaria. Y las elecciones intermedias se acercan.

Todo lo cual proyecta las peleas de UFC por el 250 cumpleaños de Estados Unidos bajo una luz diferente, dice Zelizer.

“Además de cuán grande es y cuánto espacio está ocupando literal y simbólicamente en su presidencia, en un momento en que la nación está en medio de una guerra, también plantea todas estas cuestiones de conflicto de intereses, que también son diferentes a tener un combate de boxeo en la Casa Blanca”, dijo.

Un grupo de vigilancia, el Proyecto de Integridad Pública, ha presentado una demanda intentando detener el evento. La demanda califica las peleas planeadas como “profundamente corruptas”, y señala el dinero que UFC, encabezada por el aliado de Trump, Dana White, puede ganar con el evento. También señaló que una reciente divulgación financiera de Trump muestra que posee hasta 50.000 dólares en acciones de la empresa propietaria de UFC.

En una presentación posterior, el gobierno respondió con múltiples contraargumentos. Dijo que los demandantes no tienen legitimación activa, que la demanda se presentó demasiado tarde, que sería demasiado perturbador detener un evento que lleva un año de preparación y que otros presidentes han celebrado eventos públicos en el Jardín Sur.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, insistió a NPR en que no hay conflictos de intereses y añadió que los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos. Sin embargo, no se trata de un fideicomiso ciego en el que los activos del propietario están bajo el control de un administrador independiente.

La presentación del gobierno también afirma que “se han gastado más de $60 millones y decenas de miles de horas de trabajo” en UFC Freedom 250. La Casa Blanca dice que UFC está pagando la factura de todo el evento.

Sin embargo, el documento también dice que siete agencias y componentes gubernamentales han participado en la coordinación de este evento.

“No se utiliza el dinero de los contribuyentes fuera de lo que se aplicaría a los deberes y responsabilidades normales de los empleados”, dijo un portavoz de la Casa Blanca en una declaración a NPR.

América 250

Se puede esperar que un hito importante como el cumpleaños número 250 de la nación implique grandes celebraciones en las que participe el presidente.

En 1976, el presidente Ford participó en una serie de eventos del bicentenario en sitios históricos a lo largo y ancho de la costa este, incluido un amplio discurso en el Independence Hall, en Filadelfia.

Es un marcado contraste con la lucha definitiva.

“El UFC no tiene nada que ver con la historia estadounidense. Así que no se trata del Independence Hall, no se trata de los fundadores”, dijo Zelizer. “Esto refleja las preferencias y las amistades y, en cierto nivel, los intereses electorales percibidos, es decir, la popularidad de UFC entre los votantes jóvenes, en lugar de celebrar la nación misma”.

Sólo el 16% de los adultos estadounidenses creen que es apropiado celebrar combates de artes marciales mixtas en el césped de la Casa Blanca, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos. Incluso entre los republicanos, la idea no es popular: el 31% dice que es apropiada, mientras que el 22% la desaprueba (el 36% dijo “ninguna”).

Tanto el presidente Trump como el director ejecutivo de UFC, Dana White, quien presentó a Trump en la Convención Nacional Republicana de 2024, han insistido en que las peleas de artes marciales mixtas en el césped de la Casa Blanca tienen que ver exclusivamente con el cumpleaños de Estados Unidos, no con el cumpleaños de Trump. Sin embargo, en una entrevista reciente con Steve Inskeep de NPR, White agregó que las peleas de UFC reflejan la personalidad de Trump.

“Trump es uno de los seres humanos más duros y resistentes que he conocido en mi vida”, dijo. “La voluntad de ganar, la voluntad de superar… ya sabes, él tiene cada gramo de eso y algo más, incluso a sus 80 años”.

Los presidentes en su segundo mandato piensan en su legado, y existe la sensación de que Trump está pensando en el suyo, con sus eventos y proyectos de construcción.

En el caso de las peleas del domingo, lo hará con una organización con la que tiene una larga trayectoria. Y Trump conoce el deporte: en 2023, hizo una entrevista extensa en el podcast UFC Unfiltered, donde habló sobre lo que sucede a medida que los peleadores envejecen.

“A medida que envejeces, no es que no puedas hacerlo. Creo que eres físicamente igual. Tal vez en algunos aspectos eres más fuerte y mejor, pero no tienes la misma motivación para hacerlo”, le dijo al presentador y ex peleador Matt Serra. “Quieres el éxito, pero no quieres trabajar tan duro”.

Los partidarios de Trump han dicho durante mucho tiempo que lo ven como un luchador. Y en la cúspide de su 80 cumpleaños, después de múltiples intentos de asesinato, y mientras navega hacia el final de su presidencia, también puede estar mostrando al mundo lo que lo motiva y lo que no.