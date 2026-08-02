Olivia Dean encabeza Lollapalooza con un set ‘So Easy’ to love

Era apropiado que el set principal de Olivia Dean estuviera en marcha Día Nacional de la Noviamientras las parejas de la multitud se balanceaban amorosamente al ritmo de su éxito “So Easy (To Fall in Love)”.

Con los fanáticos alineados hasta la parte trasera del escenario de T-Mobile, Dean expresó su gratitud por poder realizar su trabajo personal en una plataforma tan grande como esta.

El primer álbum de larga duración del cantautor británico, “Messy”, salió en 2023pero no llegó a la corriente principal hasta su último álbum, “The Art of Loving”. Después del álbum, recibió aclamación de la crítica y rápidamente se convirtió en un nombre familiar.A

“Así que este álbum (The Art of Loving) ha cambiado completamente mi vida, ha sido tan sanador y estoy tan orgulloso… Ha sido una locura”, dijo Dean durante su presentación. “El objetivo de este álbum es tratar de descubrir qué significa realmente la vida para mí”.

Explicó parte de la historia detrás del álbum, diciendo que se inspiró en el libro “All About Love” de Bell Hooks. Dean dijo que el libro tuvo un gran impacto en su visión de las relaciones y que el álbum fue una respuesta a ello.

Durante su presentación, las vibraciones fueron tranquilas. Dean habló al público como si fuera un amigo y le dio consejos sobre el amor, las relaciones y más.

Para presentar su canción “Let Alone The One You Love”, habló sobre cómo creía que “la mejor manera y la más verdadera” de amar a alguien es querer que sea la mejor versión de sí mismo. Esto, según ella, puede significar dejarles crecer en la vida y apoyarles en todo.

“Todos aquí merecen ser amados de esa manera, y yo también lo merezco”, dijo Dean.

Para presentar su canción “Carmen”, contó una anécdota personal sobre su abuela, quien emigró al Reino Unido a los 18 años. Dijo que la canción era una celebración de su vida y la dedicó a todos los inmigrantes.

“Cuando ella tenía mi edad, tenía cuatro hijos y uno de ellos era mi mamá, y mi mamá me tuvo a mí, y ahora puedo hacer esto con mi vida”, dijo Dean. “No entiendo cómo todos nos hemos vuelto tan temerosos unos de otros; todos somos simplemente personas”.

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