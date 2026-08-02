Explota una bomba casera frente a un restaurante de lujo en Moscú

Una explosión en un restaurante en el centro de Moscú mató al menos a tres personas, incluido el presunto atacante, el sábado por la noche, dijeron las autoridades.

El Comité Antiterrorista de Rusia dijo que una mujer que llevaba “un artefacto explosivo casero” intentó entrar al restaurante en la plaza Kudrinskaya pero fue detenida por un guardia de seguridad.

El artefacto explotó en la entrada, matando a la mujer, al guardia y a un cliente del restaurante.

¿Qué sabemos sobre la explosión?

La agencia estatal de noticias RIA Novosti informó que al menos otras 21 personas resultaron heridas en la explosión, que se produjo poco antes de las 20.00 hora local (5 p.m. UTC).

El sitio web del restaurante decía que el lugar había estado cerrado el sábado por un evento privado.

La explosión se produjo en un restaurante italiano ubicado en uno de los siete rascacielos de Moscú de la era Stalin. Imagen: Sergei Vedyashkin/Agencia de Noticias de Moscú/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Agentes policiales fuertemente armados acordonaron la zona e iniciaron una investigación.

Las autoridades no identificaron de inmediato a quienes creían que estaban detrás del ataque.

Rusia se ha enfrentado a varios ataques desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Culparon a Kiev de una “serie de asesinatos e intentos de asesinato”.

General ruso baleado y gravemente herido en Moscú Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Roshni Majumdar

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para selecciónanos como tu fuente preferida en Googlepor lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.