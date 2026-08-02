Turistas persiguen emociones de alto octanaje en la capital de los motociclistas de moda en China

El rugido de los motores llena el aire nocturno en la ciudad china de Chongqing mientras los turistas trepan torpemente a motocicletas relucientes y se aferran a conductores musculosos para protagonizar videos personalizados.

Equipos de vendedores promocionan sus servicios de filmación a los transeúntes, muchos de los cuales se han sentido atraídos por la ciudad y su imagen ciberpunk por videos de motociclistas en las redes sociales filmados contra el paisaje nocturno iluminado con luces de neón.

“Esta mañana volé de Shanghai a Chongqing y la primera prioridad es este rodaje”, dijo a la AFP Liu Changqing, de 30 años, vestido con una de las pesadas chaquetas de motociclista alquiladas a los clientes, a pesar del calor sofocante.

“Incluso tienen maquilladores para ayudarte”, dijo mientras montaba una superbike carmesí, abrazaba a su conductor y aceleraba con un camarógrafo persiguiéndola.

Si bien muchas ciudades chinas han restringido el uso de motocicletas, Chongqing lo ha adoptado y se ha convertido en un paraíso para los motociclistas.

Lo que comenzó con usuarios locales enseñándose fotos para publicar en línea explotó el año pasado cuando se disparó el turismo en la megaciudad de 23 millones de habitantes.

Los vídeos que utilizan un hashtag relacionado con la tendencia han acumulado 1.300 millones de visitas acumuladas en Douyin, la versión china de TikTok, lo que ha ayudado a elevar la cultura de las motocicletas de Chongqing a la prominencia nacional e incluso a ganar reconocimiento en el extranjero.

– Centro de fabricación –

“Hay un dicho local que dice que si pones una cámara en una intersección en Chongqing, cada 30 segundos verás pasar una motocicleta”, dijo Zhang Yuanming, un instructor y entusiasta de las motos de 29 años.

Zhang atribuye la popularidad del ciclismo en la ciudad a la prevalencia de los fabricantes, el terreno accidentado y el mal tráfico.

Chongqing ha sido un centro industrial desde 1979, cuando el fabricante estatal de equipos militares Jialing comenzó a producir motocicletas civiles en la ciudad.

Las motocicletas rápidamente se hicieron populares y la ciudad ahora representa más de un tercio de la producción total de motocicletas de China.

Si bien muchas ciudades chinas están dominadas por los scooters eléctricos, que enfrentan menos regulaciones, Chongqing se ha mantenido abierta a los vehículos de dos ruedas propulsados ​​por gasolina.

Zhang, que enseña a los estudiantes a correr en una pista en las afueras de la ciudad, espera que el turismo mejore aún más la reputación de los motociclistas de la ciudad.

“Cuando (los turistas) toman fotografías y vídeos, es posible que les gusten las motos y aprendan a montarlas, y luego se compren una”, dijo.

Zhang también ha visto un mayor interés por parte de los estudiantes desde marzo, cuando la marca local ZXMoto fue noticia al convertirse en el primer fabricante chino en ganar una carrera en la prestigiosa clase WorldSSP en Portugal.

“Esto está empujando a los jóvenes a entrar en contacto con las motocicletas”, afirmó.

– Negocio rugiente –

Para los motociclistas locales que ofrecen videos para turistas, la destreza de las motocicletas de Chongqing es una oportunidad de negocio.

Los paquetes de fotografías y vídeos coreografiados, en los que los clientes se dejan llevar por los veloces jinetes y pasan por los lugares emblemáticos de la ciudad en cámara lenta, cuestan más de 200 yuanes (30 dólares).

“Solíamos hacer vídeos cortos de nosotros mismos. Más tarde, otras personas vieron que éramos muy guapos y empezaron a querer sentarse en la parte de atrás”, dijo a la AFP Li Yan, un ciclista de 26 años, explicando cómo ahora gana hasta 1.000 yuanes por noche de los clientes.

El equipo de Li ha crecido a siete miembros que trabajan juntos para hacer publicidad en línea y a los transeúntes, conducir las bicicletas y editar las imágenes, y cada ciclista atrae entre seis y 12 clientes por noche.

El interés interno se ha enfriado desde el pico de moda del año pasado, pero los turistas extranjeros, que ahora representan alrededor de un tercio de los clientes cada noche, están ayudando a llenar el vacío a medida que la noticia se difunde en el extranjero.

“Vi que era algo ‘imprescindible’ en Chongqing”, dijo Alex Schodorowska, un turista de visita procedente de Gran Bretaña, que vio la tendencia en Instagram.

“No hay ningún lugar con una vista como ésta, con todas las luces”, dijo a la AFP esta mujer de 29 años mientras esperaba su turno para que la llevaran.

“No creo que muchos lugares puedan tener el mismo efecto para el vídeo”.

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