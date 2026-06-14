Curazao celebra su histórico primer gol en la Copa Mundial antes de que Alemania consiga una victoria por 7-1

Kai Havertz anotó dos goles cuando Alemania se alejó de Curazao, debutante en la Copa del Mundo, al final de la primera mitad y luego siguió adelante para ganar 7-1 el domingo en un partido de grupo.

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Livano Comenencia empató 1-1 con su disparo de zurda a través del tráfico desde el centro del área en el minuto 21 para darle a Curazao su primer gol en el torneo y enloquecer a los fanáticos de la pequeña nación caribeña.

Después todo fue Alemania, con los cuatro veces campeones recuperando la ventaja con un cabezazo de Nico Schlotterbeck tras un tiro de esquina de Nathaniel Brown en el minuto 38.

El margen de victoria está muy por debajo del récord de nueve goles en la Copa Mundial, que se ha producido tres veces, el último de ellos cuando Hungría venció a El Salvador 10-1 en 1982.

Havertz conectó un penalti a la portería izquierda en el tiempo de descuento de la primera mitad para poner el 3-1. Alemania recibió el penalti después de que Riechedly Bazoer derribara a Felix Nmecha en el área.

Alemania no perdió tiempo después del medio tiempo para ampliar la ventaja con Jamal Musiala anotó con un disparo con la derecha en el área del portero en el minuto 47.

Brown anotó en el minuto 68 para aumentar la ventaja a 5-1 y Deniz Undav añadió un gol a los 78.

El segundo gol de Havertz llegó en el minuto 88.

Fue un buen comienzo para Alemania contra el desvalido Curazao mientras el equipo busca la redención después de no poder salir de la fase de grupos en Rusia y Qatar tras su título de 2014.

Nmecha anotó con el pie derecho en el primer palo justo dentro del área superior con una asistencia de Florian Wirtz en el minuto seis para poner el 1-0.

La multitud de 68.021 personas aplaudió abrumadoramente a Alemania, pero hubo un contingente enérgico de personas animando a Curazao cuando se convirtió en el país más pequeño que jamás haya aparecido en el torneo.

Fue el primer partido del torneo en el Houston Stadium, normalmente llamado NRG Stadium donde juegan los Houston Texans de la NFL.

Manuel Neuer, el portero de 40 años que salió de su retiro internacional para el torneo, logró una parada en su primera aparición con Alemania en casi dos años.

El partido presentó la mayor diferencia de edad entre entrenadores en la historia de la Copa Mundial: el entrenador de Curazao, Dick Advocaat, de 78 años, se convirtió en el de mayor edad en el torneo contra Julian Nagelsmann, de 38 años, quien es el entrenador más joven en el torneo de este año.

Alemania se enfrentará a Costa de Marfil en su próximo partido en Toronto el sábado y Curazao se enfrentará a Ecuador el sábado en Kansas City.