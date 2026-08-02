Miles de personas bajo orden de evacuación por incendios forestales en Spokane, Washington.

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Joven Kwak/AP

A un gran número de residentes de la ciudad de Spokane se les ha pedido que evacuen urgentemente sus hogares debido a los rápidos incendios forestales en el este del estado de Washington.

Hay tres incendios más grandes y de rápido avance dentro y alrededor de la ciudad, y la mayor amenaza proviene del incendio Old Trails. Ese incendio comenzó el sábado por la tarde hora local y había quemado más de 3.500 acres temprano el domingo por la mañana, según la aplicación Watch Duty. Zonas de Spokane están por debajo del nivel 3 órdenes de evacuación que decía: “¡Vete AHORA! Este puede ser tu único aviso”.

El sábado por la noche, la Guardia Nacional de Washington fue movilizado para ayudar a los socorristas locales. “La Guardia Nacional de Washington pondrá 30 miembros a disposición de las autoridades de Spokane esta noche para cualquier necesidad emergente”, dijo en una publicación de Facebook.

El sábado, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, declarado una emergencia de incendio forestal en todo el estado. Ferguson dicho viajaría a Spokane el domingo por la mañana y agregó: “Si se encuentra en el área, continúe estando atento y siga las instrucciones del personal de emergencia”.

Los tres incendios, denominados Old Trails, Fairview y Autumn Lane, han sido provocados por fuertes vientos y baja humedad. “Estaba sentada cerca de una escuela primaria y vi un muro de llamas al este de la escuela y sólo una cascada de humo negro y un muro de llamas que venía hacia mí”, dijo Alexandra Duggan, reportera de seguridad pública de La revisión del portavozun diario de Spokane.

El incendio de Old Trails quemado en Riverside State Park, al noroeste de Spokane. Durante la noche, la portavoz del Departamento de Recursos Naturales de Washington, Jessica Walston, dijo a CNN que el incendio amenazaba hasta 5.000 estructuras.

La ciudad ha abierto su centro de convenciones como refugio para las personas desplazadas por los incendios. La ciudad de Spokane tiene una población de más de 230.000 habitantes, según el Oficina del Censo de EE. UU. .

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Incendios en todo el estado

Mapas presentado Hasta el domingo por la mañana, decenas de incendios ardían en todo el estado de Washington. El sábado, el comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove dicho Los bomberos estaban combatiendo 10 grandes incendios en todo el estado.

Washington es en medio de una sequía récord en todo el estado, lo que llevó al gobernador a emitir una prohibición de quema en todo el estado el sábado. La prohibición prohíbe la mayoría de los fuegos al aire libre, incluidos los de eliminación de basura, escombros de jardín, limpieza de terrenos, hogueras y fogatas que no estén contenidas en estructuras como anillos de fuego.

“Nuestra sequía récord y nuestros fuertes vientos están creando condiciones peligrosas en todo el estado”, dijo Ferguson.

Miles de residentes del estado de Washington también se han visto afectados por cortes de energía, con casi 11.000 clientes afectados hasta las 6 am hora local del domingo, según un mapa en vivo de la compañía energética estadounidense Avista Utilities, de los cuales más de 8.000 se encuentran en el condado de Spokane.

En lo que va de año, más de 1.000 incendios han quemado aproximadamente 425.000 acres en el estado de Washington, la mayor cantidad desde 2021, según el Departamento de Recursos Naturales.

“Este año ya ha sido uno de los más intensos en materia de incendios forestales registrados, y recién comenzamos agosto”, dijo Upthegrove. “Nuestros bomberos ya están desplegados por todo el estado y se espera más calor y viento este fin de semana y durante el resto del verano”.

“Cualquier nueva chispa en nuestros paisajes secos puede provocar otro incendio forestal devastador”, añadió. “Insto a todos los habitantes de Washington a no ser esa chispa”.

Anna King de Northwest Public Broadcasting y Doug Nadvornick de Spokane Public Radio contribuyeron a este informe.