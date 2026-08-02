Walmart tiene artículos básicos para el regreso a clases a la venta con hasta un 55% de descuento: aquí están las ofertas que no debe perderse

Evite las prisas del regreso a clases y ahórrese los problemas de último momento comprando ahora. Walmart tiene un montón de artículos imprescindibles para el regreso a clases a la venta con hasta un 50 por ciento de descuento, incluidas mochilas, loncheras, cuadernos y más. Aquí están las mejores ofertas para comprar hoy.

Los mejores artículos para comprar durante las rebajas de regreso a clases de Walmart

En esta mochila para computadora portátil caben computadoras portátiles de hasta 15,6 pulgadas e incluye un espacioso compartimento principal para los elementos esenciales diarios. Un puerto de carga USB incorporado y un orificio para auriculares mantienen los dispositivos cargados mientras viaja, mientras que los bolsillos laterales de malla guardan botellas de agua y paraguas.

Estos auriculares JLab están diseñados para niños y cuentan con un limitador de volumen que limita el sonido a 85 decibeles para proteger los oídos de los pequeños. Los cojines de piel sintética y la diadema acolchada los mantienen cómodos, mientras que el diseño plegable y ajustable y el cordón que no se enreda los hacen fáciles de empacar para la escuela o de viaje.

Esta caja de crayones de 24 unidades cubre todos los colores clásicos que los niños necesitan para libros para colorear, manualidades y proyectos de arte escolares. Cada crayón tiene un envoltorio doble para mayor durabilidad y el juego es seguro y no tóxico, según la marca.

Este planificador de 24 meses se ejecuta desde enero de 2026 hasta diciembre de 2027, lo que brinda a los estudiantes o padres ocupados mucho margen de maniobra. Los diseños mensuales incluyen calendarios de referencia, una sección de notas, días festivos y días transcurridos/restantes. Todo está envuelto en una funda flexible encuadernada con grapas que es fácil de guardar en una bolsa.

Esta bolsa de almuerzo Bentgo Kids cuenta con un aislamiento PEVA grueso de calidad alimentaria para mantener las comidas frescas. Una correa ajustable y múltiples opciones de asa hacen que sea fácil de transportar o enganchar en una mochila, mientras que un divertido estampado de dinosaurio agrega personalidad a la hora del almuerzo.

Más ofertas de regreso a clases de Walmart

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Soy editor de comercio en NBC Selected y cubro varios temas, incluidos el estilo de vida, el hogar y el bienestar. He cubierto ventas y eventos de compras importantes como Amazon Prime Day, Black Friday y Cyber ​​Monday durante más de una década.

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