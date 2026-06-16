Los detalles del ‘acuerdo’ entre Estados Unidos e Irán son turbios, pero la tendencia de Trump es clara

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán encaja con un patrón de Donald Trump donde la firma de un acuerdo parece ser el objetivo principal y los detalles a menudo parecen una consideración secundaria distante.

En general, esta guerra ha sido un desastre. Más de 3.400 personas han muerto, decenas de miles de hogares han sido dañados o destruidos y se han causado estragos en todo el mundo debido a la reducción del suministro de alimentos y energía, particularmente en algunas de las partes más pobres del mundo.

También ha sido un desastre para Trump. Ha sido enormemente impopular entre los estadounidenses, incluso entre algunos de su propio electorado de clase trabajadora que se han visto muy afectados por el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos.

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Con este nuevo acuerdo con Irán, vale la pena recordar que se trata del mismo presidente que organizó la primera reunión de su nueva Junta de Paz el 19 de febrero de este año.

Nueve días después, el 28 de febrero, el anfitrión inaugural de la Junta de Paz decidió iniciar una guerra contra Irán que afectó a muchos en el Medio Oriente.

Tomó esa decisión basándose en la afirmación de que Irán representaba “una amenaza inminente” para Estados Unidos. Esa es una afirmación de la que muchas figuras prominentes en Estados Unidos, incluida la ahora ex directora de inteligencia nacional de Trump, Tulsi Gabbard, se han distanciado desde entonces o se han negado a respaldar.

Daño enorme

En esa reunión de la Junta de Paz, Trump afirmó que había recibido promesas de los países miembros de miles de millones de dólares en ayuda para Gaza.

Los detalles de cualquier reconstrucción de Gaza todavía son confusos. Gaza sigue siendo una catástrofe humanitaria después de que Israel la hiciera prácticamente inhabitable tras más de dos años de intensos bombardeos.

Parece que una vez que Trump negoció ese acuerdo sobre Gaza, siguió adelante, dejando a Gaza en gran medida a su suerte.

Ha surgido un patrón: lo que parece importarle a Trump es el “efecto de anuncio” que conlleva la firma de un acuerdo. La sustancia pasa a un segundo plano.

Meses después de que Donald Trump convocara su Junta de Paz, los planes para ayudar a Gaza siguen siendo confusos. (Reuters: Denis Balibouse)

En términos de este nuevo acuerdo con Irán, es, por supuesto, bueno que Estados Unidos e Irán hayan firmado un memorando de entendimiento y hayan acordado cesar la guerra. Había una especie de alto el fuego, pero era frágil.

Este memorando equivale a un verdadero alto el fuego para que en los siguientes 60 días se puedan negociar los detalles.

Según el acuerdo, los fondos iraníes que han sido congelados por Estados Unidos se liberarán en fases. Si, por ejemplo, Irán permite la recuperación de sus restantes suministros de uranio enriquecido, entonces Teherán será recompensado con un levantamiento parcial de las sanciones.

Es bueno que las partes tengan la esperanza de que esto pueda señalar una nueva era en la que Irán pase a formar parte de la comunidad económica y diplomática internacional.

Pero es importante mantenerlo en perspectiva. Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciaron esta guerra, que ha causado un daño enorme a Irán, Israel, los Estados del Golfo, Oriente Medio en general, la economía global y la posición y credibilidad de Estados Unidos en todo el mundo.

Objetivos no alcanzados

Entonces, hoy, cuando miramos el panorama de Medio Oriente tras la firma de este acuerdo, ¿qué vemos?

El régimen iraní no ha sido reemplazado, como quería Israel, sino endurecido. De hecho, es discutible que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, sea más intransigente que su padre, Ali Jamenei, que fue asesinado al comienzo de esta guerra.

Ali Jamenei era cercano al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), los militares de línea dura que gobiernan en gran medida el país, pero Mojtaba Jamenei en realidad sirvió en el CGRI. Es en parte producto del IRGC y su cultura despiadada de que cualquier disidencia dentro del país debe ser reprimida de la manera que sea necesaria.

La capacidad militar general de Irán se ha reducido, pero la guerra (que algunos analistas independientes estiman que le ha costado a Estados Unidos hasta mil millones de dólares al día) también ha agotado gravemente los suministros de municiones e interceptores de misiles de Estados Unidos e Israel.

La capacidad de misiles balísticos de Irán no ha sido destruida, como era uno de los objetivos de Estados Unidos e Israel, y los representantes de Irán en la región, en particular Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen, todavía tienen capacidad militar.

Y el más grande: el programa nuclear de Irán no ha sido puesto fin, que era el objetivo declarado constantemente por Trump.

Este memorando no establece ningún compromiso en nombre de Irán. Más bien, significa que durante los próximos 60 días Estados Unidos e Irán negociarán sobre este tema.

La tendencia es la siguiente: los primeros 18 meses de Trump 2.0 muestran que este presidente es ciertamente bueno firmando acuerdos y órdenes ejecutivas, pero cuando se trata de cuestiones internacionales difíciles, o no puede resolverlas como prometió (como la guerra de Ucrania, que dijo durante su campaña presidencial que resolvería en 24 horas) o las pospone en lugar de resolverlas, como Gaza e Irán.

Ocupación continua

Sobre el alto el fuego en Gaza, Trump afirmó que había hecho algo que otros no habían podido hacer durante miles de años: traer la paz a Medio Oriente.

Eso, por supuesto, era una tontería. No trajo la paz al Medio Oriente.

En primer lugar, no logró ningún tipo de resolución entre israelíes y palestinos. Y poco después, inició una nueva guerra con Irán.

Hizo su propia hipérbole trumpiana sobre ese acuerdo de Gaza, pero no abordó una de las causas subyacentes del conflicto actual en esa parte del Medio Oriente: la insistencia de Israel en continuar su ocupación militar de Cisjordania y Gaza.

Esa ocupación militar israelí no es, por supuesto, la única causa de los conflictos en el Medio Oriente, pero para cualquiera que haya estudiado la región y sea capaz de mirar objetivamente la ocupación de Israel, alimenta gran parte del conflicto en la región.

Jasmine El-Gamal ha asesorado al Pentágono en Oriente Medio. Se la considera una de las principales analistas de la región.

Ella me dijo para un programa de Four Corners, The Big War, en 2024: “Lo que sabemos es que Irán y todos sus representantes usan ese conflicto. Ya sea falso o no, no importa. El hecho es que usan ese conflicto como justificación para su agresión en la región, para sus acciones. Israel nunca estará a salvo mientras continúe con la ocupación”.

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El ex primer ministro australiano John Howard llegó a una opinión similar. Dijo en 2006 que la guerra entre Hezbollah e Israel no era la causa fundamental del conflicto en Medio Oriente.

Dijo: “Los australianos quieren que cesen los combates y Australia también quiere que todos aborden la causa fundamental del problema, y ​​la causa fundamental del problema sigue siendo, en todo el Medio Oriente, la solución de la cuestión palestina”.

Choque de líderes

Una de las consecuencias interesantes de la guerra ha sido la grave tensión en la relación entre Trump y Netanyahu.

En las últimas semanas, Trump ha tenido feroces llamadas telefónicas con Netanyahu.

En uno, cuyos detalles confirmó Trump, le dijo a Netanyahu que “estás jodidamente loco” y que “estarías en prisión si no fuera por mí”.

El comentario de “prisión” fue una referencia a los cargos de corrupción contra Netanyahu, que Trump ha tratado públicamente de presionar a las autoridades israelíes para que retiren.

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Los medios israelíes también informan que el vicepresidente JD Vance le gritó a Netanyahu por el aumento de la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en Cisjordania.

Aaron David Miller, ex asesor del gobierno estadounidense en Oriente Medio, dijo que los comentarios públicos fueron “bastante extraordinarios”.

“Ningún presidente estadounidense ha hablado jamás de un primer ministro israelí como lo ha hecho Trump”, dijo recientemente a los medios estadounidenses.

“Vale la pena recordar que Donald Trump sigue siendo más popular que Netanyahu en Israel”.

Los israelíes consideran su relación con Estados Unidos como la más importante.

El hecho de que en esta guerra se hayan producido tales críticas públicas por parte del presidente de Estados Unidos contra su propio primer ministro sólo aumentará la ansiedad.

Y así Trump consiguió otra firma, otro acuerdo. Pero al igual que en Gaza, los problemas subyacentes siguen sin resolverse.

Es posible que en los próximos 60 días se llegue a un acuerdo que incorpore a Irán a la comunidad internacional. Pero por el momento, muchos verán que esto se trata de que Donald Trump arregle un desastre que él mismo ha causado.