Rally de Finlandia – ES19: Oliver Solberg comienza con buen pie

Oliver Solberg marcó el mejor tiempo en la primera especial del domingo, que se disputará por segunda vez como Power Stage. Sin embargo, el sueco parece haberse esforzado demasiado, ya que no hizo ninguna pausa en el tradicional control de tiempo. Solberg, segundo en la clasificación general, se acerca a Sami Pajari, que sigue liderando el pelotón.

Lo importante para el número 99, al igual que para Elfyn Evans, tercero en la general, es sumar el mayor número de puntos posible en este súper domingo, especialmente después de las retiradas de Sébastien Ogier y Julien Ingrassia. Este domingo están en juego diez puntos, cinco para el más rápido en el Super Sunday y cinco para el más rápido en el Power Stage, que comenzará poco después del mediodía, hora francesa.

WRC 2026 – Rallye de Finlandia

La clasificación provisional del SS19

Rally de Finlandia · ES19 Clasificación especial Pos. Equipo Auto Clase Temporales Diferencia 1 Oliver Solberg/Elliott Edmondson #99 Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 13:38.1 2 Elfyn Evans/Scott Martín #33 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 13:41.0 + 2.9 3 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston #18 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 13:45.0 + 6.9 4 Sami Pajari / Marko Salminen #5 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 13:48.1 + 10.0 5 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria #16 Hyundai i20 N Rally1 hyundai RC1 13:50.7 + 12.6 6 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe #11 · Hyundai i20 N Rally1 hyundai RC1 13:52.8 + 14,7 7 Josh McErlean/Eoin Treacy #55 · Ford Puma Rally1 Vado RC1 14:09.8 + 31,7 8 MÄ rtiÅ†Å¡ Sesks / RenÄ rs Francis #22 · Ford Puma Rally1 Vado RC1 14:16.4 + 38,3 9 Jon Armstrong/Shane Byrne #95 · Ford Puma Rally1 Vado RC1 14:17.4 + 39,3 10 Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen #40 · Toyota GR Yaris Rally2 toyota RC2 14:30.1 + 52.0

WRC 2026 – Rallye de Finlandia

La clasificación provisional del SS19

Rally de Finlandia · Después del TC19 Clasificación general provisional Pos. Equipo Auto Clase Temporales Diferencia 1 Sami Pajari / Marko Salminen #5 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 2:14:26.1 2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson #99 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 2:15:02.5 + 36,4 3 Elfyn Evans/Scott Martín #33 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 2:15:55.3 + 1: 29,2 4 Adrien Fourmaux / Alexandre Coria #16 · Hyundai i20 N Rally1 hyundai RC1 2:16:08.8 + 1: 42,7 5 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston #18 · Toyota GR Yaris Rally1 toyota RC1 2:17:17.5 + 2: 51,4 6 Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe #11 · Hyundai i20 N Rally1 hyundai RC1 2:18:23.7 +3: 57,6 7 Josh McErlean/Eoin Treacy #55 · Ford Puma Rally1 Vado RC1 2:18:42.2 + 4: 16,1 8 Jari-Matti Latvala / Juho Hänninen #40 · Toyota GR Yaris Rally2 toyota RC2 2:21:58.9 + 7: 32,8 9 Teemu Suninen / Janni Hussi #26 · Toyota GR Yaris Rally2 toyota RC2 2:22:11.5 + 7: 45,4 10 Robert Virves / Jakko Viilo #25 · Å código Fabia RS Rally2 Å koda RC2 2:22:19.2 + 7: 53,1