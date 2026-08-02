Liverpool vs Leeds EN VIVO: últimas actualizaciones mientras Florian Wirtz duplica la ventaja de los Rojos

Liverpool y Leeds se enfrentan en el tramo final de sus giras de pretemporada por Estados Unidos, y puedes seguir todas las actualizaciones en vivo aquí mismo, con ESPN.

El equipo de Andoni Iraola tiene la oportunidad de lograr tres victorias en tres y probablemente se verá reforzado por el regreso de Alexander Isak, Florian Wirtz y Ryan Gravenberch después de sus hazañas en la Copa del Mundo.

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El trío aún no ha aparecido en la pretemporada de los Rojos, pero el técnico Andoni Iraola confirmó que los tres tendrán minutos contra el Leeds.

“Creo que hemos sido prudentes a la hora de darles tiempo para llegar al nivel de los demás, porque ellos llevan dos semanas entrenando antes que ellos, pero mi idea es que los tres jueguen el último partido contra el Leeds”, dijo Iraola a los medios del club.

El Liverpool comenzó su gira con una victoria por 4-2 sobre el Sunderland, con Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa y Lewis Koumas marcando para los Reds, mientras que Enzo Le Fée y Timur Tutierov anotaron para los Black Cats.

El equipo de Iraola no mostró su mejor nivel en su segundo partido contra el Wrexham en Nueva York, pero un golpe desviado de Rio Ngumoha fue suficiente para adjudicarse la victoria sobre el equipo del campeonato.

Mientras tanto, Leeds se enfrentó a la misma oposición en orden inverso. Comenzaron con una derrota por 3-2 ante el equipo galés a pesar de los goles de Joël Piroe y Sean Longstaff, pero se recuperaron con una victoria sobre el Sunderland en la que Lukas Nmecha anotó el único gol.