Ucrania ataca objetivos en lo profundo de Rusia y mata a ocho personas

Drones ucranianos cayeron el domingo sobre numerosos sitios de infraestructura militar, energética y civil en el interior de Rusia, matando al menos a ocho personas durante la noche.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus fuerzas derribaron 635 drones durante el transcurso de los ataques.

Dos personas murieron en la ciudad de Engels, a orillas del río Volga, cuando drones atacaron edificios residenciales. Otro complejo de apartamentos en la cercana ciudad de Saratov también resultó dañado.

Según funcionarios locales, tres personas murieron y dos resultaron heridas en la región de Udmurtia (a 1.300 kilómetros de Ucrania), y otras tres murieron y cinco resultaron heridas en Belgorod.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el domingo que Kiev había atacado una refinería de petróleo en Saratov y una base militar que alberga bombarderos rusos de largo alcance en Engels.

Zelenskyy dijo que los ataques eran la respuesta de su país a la agresión rusa y agradeció a las fuerzas ucranianas por llevar la guerra “de regreso al lugar de donde vino”.

Kiev dijo que los incendios habían dañado ambos sitios y que sus fuerzas también habían atacado un depósito de petróleo en la región occidental de Kaluga.

Un vídeo no verificado subido a sitios de redes sociales supuestamente mostraba incendios en las instalaciones petroleras de Saratov.

¿Por qué Ucrania está apuntando a los almacenes de Wildberries?

Ucrania volvió a atacar al minorista en línea Wildberries, atacando un almacén logístico en Samara, a más de 800 kilómetros (500 millas) de las posiciones de primera línea de Ucrania.

Los ataques del domingo a Wildberries fueron sólo el último ataque contra el gigante minorista, que según Kiev ayuda al ejército ruso.

Kyiv ha atacado casi una docena de almacenes de Wildberries desde el 18 de julio.

No se reportaron víctimas en las instalaciones y la dirección local dijo que se había controlado un incendio en el lugar.

Aunque no se puede confirmar el número de drones que Rusia afirma haber derribado, la cifra es indicativa de la escala del esfuerzo de Kiev para atacar a Rusia en lo profundo de su propio territorio mientras se defiende contra un ejército que lanzó una invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

Los ataques de Wildberries son vistos como un intento de hacer llegar la guerra del presidente Vladimir Putin a los ciudadanos rusos, aplicando presión a la ya anémica economía del país con la esperanza de poner fin finalmente a la actual invasión de Moscú.

Editado por: Jenipher Camino González

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