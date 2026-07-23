¿Por qué se odia tanto a Argentina?

En esta edición de la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), Argentina atrajo una extraordinaria hostilidad. Muchos seguidores argentinos tachan a los detractores de “envidiosos” impulsados ​​por la envidia hacia Lionel Messi y los logros del equipo.

Messi es el jugador de fútbol más condecorado de la historia y muchos expertos lo han declarado el GOAT (el mejor de todos los tiempos), mientras que Argentina ingresó a la competencia como actual campeón de la Copa del Mundo y la Copa América y ocupó el puesto número uno del mundo. De hecho, esta magnitud de éxito puede generar envidia. Sin embargo, no todas las críticas a Argentina tienen su origen en los celos. Muchos observadores tienen razones específicas para su desprecio por la Albiceleste.

La historia de la Copa Mundial de Argentina incluye varios incidentes controvertidos. En la Copa del Mundo de 1978, organizada por Argentina, la FIFA rechazó la solicitud de Brasil de que su último partido de segunda ronda contra Polonia se jugara simultáneamente con el partido de Argentina contra Perú. A Argentina se le permitió jugar después del partido de Brasil, dándoles la injusta ventaja de saber la diferencia de goles necesaria para eliminar a Brasil, que era de cuatro goles. Posteriormente vencieron a Perú en una controvertida victoria por 6-0 y avanzaron a la final. En 1986, en la Copa del Mundo en México, Diego Maradona usó su mano izquierda para anotar el infame gol “Mano de Dios” en la victoria de Argentina por 2-1 en cuartos de final sobre Inglaterra.

En Italia ’90, el mediocampista brasileño Branco alegó que se mareó y estuvo a punto de desmayarse después de beber el agua que le dio el banquillo argentino durante el partido de octavos de final de Brasil contra Argentina, que Argentina ganó 1-0. En 2005, mientras hablaba en un programa de televisión argentino, Maradona confirmó que a Branco le habían dado deliberadamente agua mezclada con Rohypnol (flunitrazepam), un potente tranquilizante comúnmente conocido como droga de “violación en citas”.

Si bien el racismo existe a nivel mundial y muchos países tienen historias de colonización y esclavización de personas, la historia de Argentina incluye la política de blanqueamiento patrocinada por el Estado, que buscaba borrar a la población negra del país. La política redujo esa población de aproximadamente el 30% en 1800 a menos del 1% a mediados del siglo XX. Los métodos utilizados incluyeron el reclutamiento desproporcionado de hombres negros en el ejército, la inmigración europea masiva, el borrado cultural y el conteo insuficiente en el censo. Altos dirigentes políticos también han expresado públicamente actitudes de insensibilidad racial. En 1996, el expresidente argentino Carlos Menem declaró: “En Argentina los negros no existen, ese es un problema brasileño”. En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández afirmó: “Los mexicanos vinieron de los indios, los brasileños vinieron de la selva, pero los argentinos venimos de los barcos”.

Tras la victoria de la Copa América 2024, el mediocampista Enzo Fernández transmitió en vivo a sus compañeros cantando un cántico racista dirigido a los jugadores negros de Francia. Cuando el subsecretario de Deportes, Julio Garro, sugirió que Messi y la Asociación de Fútbol Argentino deberían disculparse ante la Federación Francesa de Fútbol, ​​el presidente Javier Milei lo despidió por hacer la sugerencia. El racismo se exhibe en múltiples niveles en Argentina.

Los seguidores de Argentina se han ganado una reputación de comportamiento desordenado y ofensivo. El cántico racista transmitido en vivo por Fernández se originó entre los fanáticos después de la final del Mundial de 2022. Durante este Mundial, los seguidores de Cabo Verde y Egipto denunciaron abusos racistas y ataques con botellas y cerveza en partidos entre Argentina y sus países.

Una fanática argentina abusó racialmente del YouTuber IShowSpeed, quien también fue golpeado en la cabeza por un objeto lanzado desde la multitud. Facciones rivales de simpatizantes argentinos estuvieron involucradas en peleas callejeras en Atlanta, donde un simpatizante fue arrestado por abusar racialmente de una oficial de policía, y otros fueron filmados escupiendo y pisoteando una bandera inglesa en Times Square.

El comportamiento grosero se extiende también a algunos de los jugadores. Además del incidente de Fernández, el extremo Gianluca Prestianni fue sancionado por la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) a principios de este año por dirigir un insulto homofóbico al delantero brasileño Vinícius Júnior durante un partido de la Liga de Campeones. Tras el gol de la victoria de Argentina contra Inglaterra en la semifinal de este Mundial, el suplente Valentin Barco corrió al campo para burlarse de los jugadores de Inglaterra.

Durante la final, donde Argentina cometió 25 faltas, la mayor cantidad en cualquier partido de este torneo, Enzo Fernández fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, mientras que Leandro Paredes, quien vio una tarjeta amarilla durante el partido, recibió una tarjeta roja después del pitido final por agredir físicamente a varios jugadores españoles. Argentina cometió 113 faltas durante el torneo, el total más alto entre los cuatro semifinalistas, quienes jugaron el máximo de ocho partidos.

Muchos creen que la selección argentina se ha beneficiado de decisiones tomadas por la FIFA y los árbitros en esta Copa del Mundo que pueden haber estado sesgadas a su favor. Algunos argumentan que Argentina fue asignada a un grupo de torneo inusualmente fácil. Otros señalan numerosas decisiones arbitrales muy polémicas, incluidas varias intervenciones del VAR (Video Assistant Referee), y las estadísticas muestran que Argentina fue el único cuartofinalista sin una sola decisión del VAR en su contra.

Muchos observadores también creen que Lionel Messi ha disfrutado durante mucho tiempo de un trato excepcional por parte de árbitros y otros funcionarios. Durante los cuartos de final del Mundial de 2022 de Argentina contra Holanda, Messi tocó deliberadamente el balón en el medio campo para detener el juego, pero escapó del castigo. El ex árbitro Carlos Chandía confesó en el programa FShow de ESPN que intencionalmente eligió no mostrarle a Messi una tarjeta amarilla por otra mano deliberada durante la semifinal de la Copa América 2007 porque hacerlo lo habría suspendido para la final. Chandía reconoció que, a cambio, solicitó la camiseta que Messi usó en el partido, que según dijo, le fue entregada posteriormente por Messi en el vestuario.

Ahora que Argentina ha sido derrotada por España en la final de la Copa del Mundo de este año, muchos seguidores en todo el mundo están celebrando no sólo el triunfo de España, sino también la caída de Argentina. Dadas las controversias, el comportamiento y las percepciones esbozadas anteriormente, esa reacción es comprensible.

â€”Reimpreso del Jamaica Gleaner.

â€¢ Michael Abrahams es obstetra y ginecólogo, comentarista social y defensor de los derechos humanos.