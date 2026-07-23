Trump impondrá nuevos aranceles “amplios” a 60 socios comerciales a medida que expiren los aranceles globales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas después de aterrizar en el Air Force One el 19 de julio de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland.

La administración Trump impondrá nuevos aranceles poco después de la medianoche del viernes, hora del Este, a docenas de países por presuntas violaciones del trabajo forzoso, según un aviso en el Registro Federal.

Los aranceles, fijados entre el 10% y el 12,5%, reemplazarán efectivamente los aranceles globales temporales del 10% del presidente Donald Trump, que expirarán al mismo tiempo que los nuevos entren en vigor.

Los próximos aranceles se aplicarán a 60 socios comerciales y cubrirán el 99,4% del comercio estadounidense, dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en una hoja informativa el jueves por la tarde. La oficina dijo por separado a CNBC que no podía proporcionar una estimación de cuántos ingresos generarán las nuevas tarifas.

La medida “es la acción internacional más radical en materia de derechos laborales que Estados Unidos haya tomado jamás, que cualquier país haya tomado jamás”, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración Trump en una llamada telefónica el jueves.

El funcionario señaló que los nuevos aranceles no se “acumularían” a los impuestos de importación existentes sobre acero y aluminio, conocidos como derechos de la “Sección 232”, que Trump impuso el año pasado por motivos de seguridad nacional.

El anuncio del jueves subraya cómo la administración Trump está intensificando su uso agresivo de aranceles, después de que la agenda proteccionista del presidente sufriera importantes reveses legales a principios de este año. Trump ha promocionado durante mucho tiempo los aranceles como herramientas clave para generar ingresos y ganar influencia sobre los socios comerciales extranjeros, al tiempo que hizo caso omiso de las críticas de que gravan a los importadores estadounidenses y aumentan los precios para los consumidores estadounidenses.

La Casa Blanca impuso recientemente aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones estadounidenses procedentes de Brasil, que entraron en vigor el miércoles, y aranceles del 50% a una amplia gama de productos procedentes de Canadá, que comenzarán el próximo mes.

La administración Trump había propuesto los próximos aranceles a principios de junio, después de concluir que los países objetivo no lograron prohibir efectivamente el uso de prácticas de trabajo forzoso en el comercio con Estados Unidos.