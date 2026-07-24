Alemania: Friedrich Merz anuncia reorganización del Gabinete

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes por la mañana una reorganización del Gabinete.
Carsten Linnemann, que hasta ahora se desempeñaba como secretario general de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, sustituirá a Nina Warken como ministro de Sanidad.
Mientras tanto, Warken se convertirá en el nuevo jefe de gabinete del canciller tras una reciente vacante. Se convierte en la primera mujer en ocupar ese puesto.
“Los cambios de personal siguen una línea clara”, afirmó Merz. “Queremos un gobierno que trabaje con gran vigor y placer y que también represente la diversidad personal de nuestra sociedad y política. Somos un gobierno reformista y queremos seguir demostrándolo”.
Philipp Amthor también estuvo presente en la conferencia de prensa como nuevo ministro de estado de Merz, responsable de gestionar las relaciones del gobierno federal con los 16 estados federados de Alemania.
Merz dijo que anunciará más cambios en el gabinete en un futuro próximo. Esas decisiones tomarían “unos cuantos días todavía, y tal vez más tiempo”, afirmó.
tabloide alemán imagenreportado por separado El Ministro de Transportes, Patrick Schnieder, dimitirá, aunque Merz no se pronunció sobre esta cartera en su rueda de prensa del viernes por la mañana.
Varios medios de comunicación alemanes también han propuesto a la tesorera de la CDU, Franziska Hoppermann, como nueva secretaria general del partido.
La dimisión provoca una reorganización
El anuncio del viernes se produce después de que el líder parlamentario de la CDU, Jens Spahn, dimitiera el fin de semana pasado por una controversia sobre la maternidad subrogada.
Spahn había anunciado que se convirtió en padre con la ayuda de una madre sustituta en Estados Unidos. Se le acusó de hipocresía porque en Alemania la gestación subrogada está prohibida y la CDU ha votado repetidamente a favor de esta prohibición.
Merz nombró a su anterior jefe de gabinete, Thorsten Frei, para ocupar el puesto el miércoles y aprovechó esta oportunidad para realizar más cambios el viernes.
La popularidad de la canciller se ha hundido a niveles mínimos, mientras que la mayor economía de Europa sigue enfrentando años de estancamiento.
Editado por: Saim DuÅ¡an Inayatullah
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