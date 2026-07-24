Estados Unidos impone aranceles a decenas de socios comerciales por importaciones de ‘trabajo forzoso’

Estados Unidos está imponiendo nuevos aranceles a alrededor de 60 socios comerciales que representan la gran mayoría de sus importaciones, alegando que no lograron detener adecuadamente el trabajo forzoso.

Los aranceles, que oscilan entre el 10% y el 12,5%, están dirigidos a socios económicos clave, incluidos el Reino Unido, China, la UE, Canadá, Japón e India. ya que expira un impuesto temporal del 10% sobre bienes extranjeros introducido a principios de este año.

La medida es la última escalada en la guerra comercial global reavivada por el presidente estadounidense Donald Trump cuando regresó a su cargo el año pasado.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó a principios de este año que muchos de los aranceles impuestos globalmente bajo poderes de emergencia fueron promulgados ilegalmente.

Por eso, desde entonces el presidente ha buscado otras vías legales para llevar a cabo su política comercial emblemática.

Fue el mes pasado que la Casa Blanca propuso por primera vez una serie de aranceles del 10 al 12,5 por ciento sobre los bienes que llegan a las costas estadounidenses desde docenas de países por temor a que no estuvieran haciendo lo suficiente para abordar el trabajo forzoso.

El jueves, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, actuando bajo la dirección de Trump, dijo que esos aranceles ahora entrarían en vigor.

“La acción de hoy comenzará a corregir lo que es tanto un abuso de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionante para mejorar el bienestar de los trabajadores en todas partes”, decía su declaración.

Greer invocó la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que rige la aplicación por parte de Estados Unidos de prácticas que gravan o restringen el comercio estadounidense.

A principios de esta semana, la administración Trump invocó un estatuto diferente, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles del 50% a los productos procedentes de Canadá.

El jueves, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que los últimos aranceles se imponían a socios “por no imponer y hacer cumplir efectivamente una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

Los nuevos aranceles se aplican a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que cubren el 99,4% de las importaciones estadounidenses, añadió.

La oficina dijo que Trump en su segundo mandato había hecho de la adopción de una prohibición de las importaciones realizadas con trabajo forzoso una parte “crítica” de los acuerdos comerciales recíprocos con otras naciones.

Dijo que hasta ahora 10 socios comerciales habían acordado implementar tal prohibición en estos acuerdos, y que otros países habían promulgado prohibiciones en respuesta a sus investigaciones en las últimas semanas.

Los socios comerciales que hayan “asumido compromisos para adoptar y hacer cumplir efectivamente” prohibiciones a las importaciones de trabajo forzoso estarán sujetos a un arancel del 10%, mientras que aquellos que no lo hayan hecho tendrán una tasa más alta del 12,5%, añadió la oficina.

Greer dijo en su declaración que estaba “alentado por los socios comerciales que han actuado rápidamente para adoptar prohibiciones de importación de trabajo forzoso y esperan garantizar su aplicación efectiva”.