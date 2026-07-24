Rubio dice que Estados Unidos está listo para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, pero no hay un acuerdo rápido por delante

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BRENDAN SMIALOWSKI/Pool AFP vía AP

MANILA, Filipinas – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el jueves que la administración Trump está preparada para ayudar a poner fin a la “guerra sin sentido” en Ucrania, pero reconoció que no hay un camino rápido hacia un acuerdo y dijo que la diplomacia requerirá un esfuerzo sostenido y nuevas ideas.

Rubio, que mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, en la capital filipina, aludió a cómo se han estancado las conversaciones mediadas por Estados Unidos. Los calificó de “infructuosos o al menos infructuosos” en el pasado, pero insistió en que el presidente Donald Trump estaba comprometido con el trabajo “si las condiciones y los factores han cambiado para hacerlo posible”.

“Ese ha sido el desafío: un final que ambas partes pueden aceptar”, dijo Rubio a los periodistas. “Hemos intentado y seguiremos intentando ver si podemos, ya sabes, encontrar un punto medio que logre esto”. Y estamos preparados para desempeñar ese papel si se presenta la oportunidad”.

Rubio se reunió con Lavrov y varios otros líderes, incluido el ministro de Relaciones Exteriores de China, al margen de una reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Manila.

El principal diplomático estadounidense dijo que Estados Unidos está centrado en Asia incluso cuando intensifica la lucha contra Irán, busca una vía para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania y presiona al gobierno cubano para que haga cambios.

Las conversaciones de la ASEAN se centraron en los conflictos internacionales

Tres días de conversaciones a puertas cerradas que comenzaron el martes se han centrado en la escalada de combates en Oriente Medio y las tensiones en el Mar de China Meridional, donde estalló un nuevo enfrentamiento el jueves.

“Siempre existirá la preocupación de que Estados Unidos esté tan concentrado en un lugar que no pueda concentrarse en otro”, dijo Rubio. Pero señaló que Estados Unidos sigue “comprometido con Asia todos los días”, citando fuertes asociaciones y vínculos económicos en toda la región.

Después de reunirse con Rubio, Lavrov ignoró en gran medida las preguntas de los periodistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Moscú dijo que había enfatizado ante Rubio “la inaceptabilidad de seguir armando” a Ucrania y acusó a los países europeos de buscar la “derrota estratégica” de Rusia.

Lavrov reiteró la disposición de Rusia para “una resolución política y diplomática del conflicto” y el compromiso con los acuerdos alcanzados en una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump en Alaska el año pasado, dijo el ministerio ruso.

Pero Rubio dijo que “tendremos que encontrar nuevas sugerencias y nuevas ideas” que sean aceptables para ambas partes. No ha habido cambios en el apoyo militar de Washington a Ucrania, ya que los aliados de la OTAN compran armas y las transfieren al país devastado por la guerra, dijo.

Por otra parte, el jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reiteró que su prioridad es encontrar una manera de volver a las negociaciones.

Los esfuerzos de Estados Unidos por mediar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se han visto eclipsados ​​por el estallido de la guerra con Irán a principios de este año. Los nuevos ataques de Washington y Teherán se han intensificado después de que colapsara un acuerdo provisional de alto el fuego.

“El precio seguirá subiendo cada noche hasta que recuperen el sentido”, dijo Rubio. Insistió en que Teherán está “rogando” conversaciones, pero Trump no ve la utilidad de responder porque “Irán claramente no está listo para llegar a un acuerdo, al menos no uno que esté dispuesto a aceptar”.

Trump ha advertido a Irán que Estados Unidos destruirá un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Irán dispare contra un barco en el Estrecho de Ormuz. El Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, respondió diciendo que la doctrina de defensa del país era “ojo por ojo”.

“La política del presidente es cabeza por ojo”, dijo Rubio. “Pagarán un precio muy alto por las cosas que están haciendo”.

China defiende acciones militares marítimas

La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, renovó la alarma de su país por el reciente lanzamiento de prueba de un misil desde un submarino de propulsión nuclear por parte de la marina china en la región, diciendo que la falta de notificación a Filipinas y las naciones del Pacífico donde el misil sobrevoló y aterrizó era desestabilizadora.

“Se produce en el contexto de una rápida acumulación militar del arsenal nuclear de China sin la transparencia o la tranquilidad que la región espera”, dijo Wong en un foro universitario en Manila el jueves. “Por eso Australia ha calificado la prueba de provocativa y desestabilizadora”.

China ha defendido sus acciones, diciendo que el lanzamiento fue parte de ejercicios anuales y que avisó con antelación adecuada a los países de la zona.

Rubio se reunió el miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y dijo que discutieron un nuevo altercado esta semana entre fuerzas chinas y filipinas en un banco de arena en disputa en el Mar de China Meridional, que Beijing reclama prácticamente en su totalidad. Rubio calificó el incidente de “escalada”.

“Estos deben gestionarse con mucho cuidado, porque obviamente, un conflicto, ya sea económico o de otro tipo, entre Estados Unidos y China tendría un impacto global dramático”, dijo Rubio.

También dijo que hablaron mucho sobre el viaje planeado del líder chino Xi Jinping en septiembre, y señaló que cree que Xi tendrá una “visita muy positiva cuando venga a Washington”.

En Beijing, la guardia costera china dijo que tomó las medidas necesarias, incluyendo vigilancia y bloqueo, para ahuyentar a dos barcos filipinos que ignoraron repetidas advertencias del lado chino en un nuevo enfrentamiento el jueves. China dijo que sus operaciones eran profesionales y legales e instó a Filipinas a detener sus acciones provocadoras que infringen territorio chino.

La guardia costera filipina, sin embargo, dijo que los dos barcos pesqueros fueron acosados ​​mientras llevaban combustible a los pescadores filipinos en el banco de Scarborough. Dijo que un barco de la guardia costera china intentó rociar un barco con un poderoso cañón de agua pero falló, calificando estas “acciones ilegales, coercitivas y agresivas”.

La administración Trump ha criticado repetidamente las acciones asertivas de China en el Mar de China Meridional en desventaja para países reclamantes más pequeños como Filipinas, el aliado de tratados más antiguo de Washington en Asia. Taiwán y los miembros de la ASEAN, Vietnam, Malasia y Brunei, también han estado involucrados en los enfrentamientos territoriales, a menudo tensos.

La ASEAN pretende concluir este año negociaciones de años con China sobre una propuesta de pacto de no agresión, según un borrador de un comunicado conjunto al que tuvo acceso The Associated Press. El código de conducta tiene como objetivo evitar un conflicto importante en las aguas en disputa, una ruta comercial global clave, que podría atraer a Estados Unidos.