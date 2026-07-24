Dos mujeres atropelladas y muertas al cruzar la US-59 después de una persecución policial en Houston vinculada al robo en una tienda en Old Navy

Lo que comenzó como un robo en una tienda de ropa del área de Galleria terminó en tragedia el jueves por la noche cuando dos mujeres fueron atropelladas y asesinadas mientras corrían por una autopista de Houston luego de una persecución policial, según el Departamento de Policía de Houston.

El subjefe James Bryant dijo que los oficiales fueron llamados alrededor de las 9:15 pm a un Old Navy cerca de la cuadra 5000 de Westheimer Road por un reporte de robo.

La policía obtuvo una descripción del vehículo sospechoso y lo ubicó cerca de South Rice Avenue y Westpark Drive. Los agentes intentaron detener el tráfico, pero el conductor se negó a detenerse, lo que provocó una persecución.

Según el HPD, el vehículo sospechoso ingresó a los carriles en dirección norte de la US-59 y continuó hacia el intercambio de la Interestatal 45.

A medida que la persecución se acercaba al cruce, los investigadores dijeron que la Chevrolet Tahoe de color oscuro estuvo involucrada en un choque menor con otro vehículo.

Después del accidente, las cuatro mujeres que estaban dentro de la camioneta salieron y corrieron por la autopista.

La policía dijo que las mujeres cruzaron con éxito los carriles en dirección norte, pero intentaban cruzar los carriles en dirección sur cuando dos de ellas fueron atropelladas por vehículos que pasaban.

Ambas mujeres fueron declaradas muertas en el lugar.

Las otras dos mujeres fueron detenidas poco después y ahora se encuentran bajo custodia policial.

Bryant dijo que los investigadores aún no han identificado a todas las mujeres y sus nombres no se darán a conocer hasta que se haya notificado a los familiares más cercanos.

La policía también dijo que un dispositivo de rastreo ayudó a los oficiales a localizar el vehículo sospechoso durante la persecución.

La investigación sigue en curso.

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