Amiguita Casual Faces Helen Pretty in the Especial Micenida

La carrera principal de este jueves en La Plata se disputará sobre 1100 metros para potrancas de 3 años, ofreciendo un trampolín hacia los próximos eventos clásicos en la división.

LA PLATA.- La Especial Micénida (1100 m, tierra) será la prueba principal de la cartelera del jueves en la pista local, con potrancas de 3 años que buscan poner orden en el ranking sprint de la división.

La ocasión podría servir para Amiguita Casual para consolidar el progreso que viene mostrando, lo que la llevó a anotar en la última jornada en el Especial Velocistas – Potrancas, dando la sorpresa por medio cuerpo de ventaja. Dolceana (Aprobación).

Su principal amenaza parece ser helen bonita (Neumático), un viajero especial enviado desde la Ruta de Entrenamiento 2 en Hipódromo de San Isidro por Gustavo Scarpello y su equipo, que respaldó su prometedor debut al imponerse en la jornada de Carreras de las Estrellas a la Jockey Club Argentino pista de tierra por un cuello más Carismático (estrategos). Ahora cambia de rumbo y avanza en clase, y queda por ver cómo maneja esos nuevos desafíos.

Contra Amiguita Casual, Paso Pasión del Alma (Insignia de pasión) fue una completa decepción al terminar última, pero en su esfuerzo anterior la había derrotado con cierta autoridad cuando ambas terminaron detrás Campeón (Storm Embrujado). Con esa línea en mente, vale la pena darle otra oportunidad al Haras El Alfalfar criado en casa.