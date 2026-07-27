El calor peligroso continúa el lunes antes de que aumenten las posibilidades de tormenta a finales de la semana. Aquí está lo último

ORLANDO, Florida. â€” La semana laboral comienza con otra ronda de avisos de calor y tormentas dispersas por la tarde en toda Florida Central. Si bien el calor permanece disperso, se espera que se desarrolle un patrÃ³n mÃ¡s hÃºmedo durante la semana y durante el fin de semana.

LUNES

Hay un aviso de calor vigente para la mayor parte de Florida Central, ya que se espera que los valores del índice de calor alcancen entre 105 y 110 grados. Las altas temperaturas subirán hasta los 90 grados y una brisa del suroeste limitará el efecto refrescante de la brisa marina de la costa este.

Esta tarde se esperan lluvias dispersas y tormentas eléctricas, con posibilidades de lluvia de entre el 40 y el 60 por ciento. Se desarrollarán algunas lluvias y tormentas más temprano en el día antes de que se forme otra ronda de tormentas más tarde esta tarde y noche. Las tormentas más fuertes podrían producir relámpagos frecuentes, ráfagas de viento de hasta 50 mph, aguaceros torrenciales e inundaciones aisladas.

ENTRESEMANA

El calor no bajará hasta mitad de semana. Las máximas se mantendrán en los 90 grados el martes y miércoles, y los valores del índice de calor continuarán por encima de los 100 grados. Actualmente, el miércoles parece ser el día más caluroso de la semana y es posible que se necesiten avisos de calor adicionales.

ÚLTIMA SEMANA

Las posibilidades de lluvia aumentan a finales de esta semana a medida que la humedad más profunda regrese a Florida Central. Se esperan lluvias y tormentas más generalizadas por la tarde de jueves a sábado, con una cobertura que aumentará hasta entre un 60 y un 80 por ciento. Se espera que los máximos se enfríen ligeramente hasta los 90 grados.

Pronóstico diario El equipo de News 6 Weather se asegura de que siempre esté al tanto del clima del día.

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