Hombre de 67 años de La Plata muere en accidente fatal con grúa – The BayNet

LA PLATA, Maryland. – El 24 de julio, aproximadamente a las 4:19 pm, un operador de grúa resultó fatalmente herido durante un accidente en la cuadra 9300 de WW Industrial Drive en La Plata.

La víctima, Joseph Louis Skinner, de 67 años, de La Plata, estaba operando una grúa e intentando cargar una camioneta en la parte trasera del camión cuando inesperadamente la parte trasera comenzó a avanzar por sí sola.

Al moverse, la camioneta rodó y golpeó a la víctima, provocando lesiones fatales. Varios transeúntes intentaron ayudarlo; sin embargo, fue declarado fallecido en el lugar. El PFC D. Walker de la Unidad de Operaciones de Tráfico está investigando.

La CCSO fue acreditada por la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) en 2001 y desde entonces ha obtenido la calificación más alta de Excelencia. Establecida en 1658, la CCSO es una de las agencias de aplicación de la ley más antiguas de los Estados Unidos. Para obtener más información, visitewww.ccso.us.

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