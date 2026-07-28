¿Intervendrá Pakistán en medio de los ataques hutíes a barcos sauditas?

Pakistán condenó los ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo por parte de la milicia hutí yemení respaldada por Irán la semana pasada mientras el conflicto en Medio Oriente amenaza con expandirse.

En una declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán advirtió que cualquier amenaza hutí a los intereses marítimos paquistaníes en el Mar Rojo podría enfrentarse con el “uso legal de la fuerza”.

Pakistán disfruta de una relación comercial y de seguridad con Arabia Saudita, y los buques con bandera paquistaní frecuentan los puertos sauditas en el Mar Rojo. En septiembre pasado, Pakistán y Arabia Saudita firmaron un acuerdo de defensa mutua que contiene una cláusula de “seguridad colectiva”, lo que significa que un ataque a un país se considera un ataque a ambos.

Después de que los hutíes lanzaran misiles contra el sur de Arabia Saudita la semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán expresó su “compromiso inquebrantable” con el pacto de seguridad.

Al mismo tiempo, Pakistán también tiene vínculos con Irán y ha sido un mediador clave entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra con Irán.

Cualquier acto militar contra los hutíes, respaldados por Irán, podría colocar a Islamabad en una de las situaciones de política exterior más complicadas que haya enfrentado en años.

Los hutíes reivindican ataques contra petroleros sauditas en el Mar Rojo Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

La cuerda floja de Pakistán entre Arabia Saudita e Irán

Históricamente, Arabia Saudita y Pakistán han compartido estrechas relaciones militares y estratégicas. Los generales y asesores militares paquistaníes han ayudado al reino durante décadas.

Farea Al-Muslimi, experta en Yemen del grupo de expertos Chatham House con sede en Londres, dijo a DW que las tropas paquistaníes ya están en Yemen en apoyo a los sauditas, “llevando a cabo tareas relacionadas con la seguridad y el entrenamiento junto con las fuerzas sauditas”.

Un funcionario paquistaní con el que habló DW negó categóricamente esta afirmación.

Sin embargo, si los ataques hutíes contra petroleros y barcos comerciales se intensifican en el Mar Rojo, Arabia Saudita podría recurrir a Pakistán en busca de ayuda.

“Pakistán es uno de los socios de defensa más cercanos de Riad, y su pacto de defensa mutua hace que tal solicitud sea plausible. Habiendo sido también atacada por Irán, Arabia Saudita puede recurrir cada vez más a Islamabad en busca de ayuda militar si se siente bajo una creciente presión de seguridad”, dijo a DW Michael Kugelman, miembro del Consejo Atlántico con sede en Washington.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, se abrazan tras firmar un acuerdo de defensa en septiembre de 2025. Imagen: Agencia de Prensa Saudita/REUTERS

Sin embargo, la mejora de los vínculos de Pakistán con Irán y su mediación para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán podrían complicar cualquier papel militar paquistaní en nombre de Arabia Saudita.

“Pakistán e Irán tienen una relación complicada basada en el cálculo de los beneficios tácticos de cada lado. En cualquier caso, Pakistán ha advertido a Irán varias veces que en caso de conflicto apoyará a Arabia Saudita”, dijo a DW Ayesha Siddiqa, analista militar paquistaní y miembro del King’s College de Londres.

Después de un período de tensiones sin precedentes en 2024, cuando Irán y Pakistán intercambiaron ataques transfronterizos con misiles, desde entonces los vecinos han reconstruido relaciones diplomáticas y fortalecido la cooperación contra los grupos militantes que operan a lo largo de su frontera compartida.

“Un apoyo militar limitado a Arabia Saudita no necesariamente rompería los lazos de Pakistán con Irán. Pero en un momento en que Islamabad está tratando de presentarse como un mediador neutral, ampliar el apoyo armamentístico a Riad podría profundizar las sospechas de Teherán y socavar el papel diplomático de Pakistán”, dijo Kugelman.

¿Cuánto apoyo puede dar Pakistán?

Si Arabia Saudita busca ayuda, los analistas dicen que la contribución de Pakistán probablemente se centraría en proteger los intereses sauditas en lugar de unirse a operaciones ofensivas.

“La preferencia sería un compromiso defensivo, ya que ampliar las operaciones en el Mar Rojo puede resultar demasiado arriesgado”, dijo Siddiqa.

Tal enfoque podría incluir el intercambio de inteligencia, la cooperación en defensa aérea, la vigilancia marítima y la protección de la infraestructura saudita crítica, lo que permitiría a Pakistán apoyar a Riad sin unirse a operaciones ofensivas.

“A pesar de sus profundos vínculos militares y su pacto de defensa mutua con Arabia Saudita, es poco probable que Pakistán proporcione armas o tropas. Islamabad se centra en prevenir la escalada regional y preservar su papel como mediador en el conflicto de Irán, lo que hace que cualquier apoyo militar a Riad sea políticamente riesgoso y potencialmente perjudicial para sus vínculos con Teherán”, dijo Kugelman.

Guerra de Irán: Análisis del bloqueo hutí contra Arabia Saudita Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Arabia Saudita se intensificará?

Arabia Saudita ha actuado considerablemente con moderación desde que puso fin a su campaña militar a gran escala en Yemen. Sin embargo, los repetidos ataques a la infraestructura petrolera y al transporte marítimo comercial pueden eventualmente obligar a Riad a responder de manera más agresiva.

“Los continuos ataques hutíes contra buques sauditas podrían llevar a Riad a abandonar su moderación y lanzar una respuesta militar”, dijo Al-Muslimi.

Siddiqa, analista del King’s College, dijo que no está claro que Arabia Saudita tenga actualmente la capacidad de librar una guerra subconvencional prolongada contra los hutíes.

“Si bien pueden intensificarse los ataques aéreos, es poco probable que más bombardeos por sí solos logren el objetivo de hacer que el reino sea más seguro”, afirmó.

Los analistas coincidieron en que Islamabad probablemente respaldará la seguridad marítima y la libertad de navegación, evitando al mismo tiempo ataques directos contra objetivos hutíes en medio del inminente conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pero si el conflicto del Mar Rojo se intensifica, mantenerse neutral puede volverse cada vez más difícil a medida que crece la presión de Riad y Teherán.

“La trayectoria del conflicto con Irán determinará la tolerancia de Arabia Saudita hacia los ataques hutíes”, afirmó Kugelman.

“Si se mantiene la pausa actual entre Estados Unidos e Irán, es probable que Riad espere a que pasen los ataques en lugar de intensificarse. Pero Arabia Saudita seguirá viendo a Pakistán como un socio clave en materia de seguridad porque es poco probable que los ataques hutíes cesen, incluso si el conflicto con Irán termina”, añadió.

¿Qué hay detrás de la profundización de los lazos de Pakistán con Arabia Saudita? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Wesley Rahn