La tercera temporada de ‘Lioness’ de Taylor Sheridan obtiene un nuevo avance antes del estreno del domingo

Ya está disponible una nueva mirada a la próxima tercera temporada de “Lioness”.

Información básica:

Red de transmisión: Paramount+

Trama de la tercera temporada: En la tercera temporada, del creador y escritor Taylor Sheridan, chocan redes ocultas, agentes extranjeros y traiciones personales. Joe (Zoe Saldaña) camina en la línea entre el deber y el hogar mientras fuerzas invisibles rodean su mundo. Los patrones aparecen donde no deberían, los nombres desaparecen y los caminos se reorganizan. Guiada por Kaitlyn (Nicole Kidman) y Westfield (Michael Kelly), Joe se enfrenta a enemigos que operan en las sombras, dejándola a ella a cargo de una guerra que ahora afecta a todos los aspectos de su vida.

Elenco: Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, Ian Bohen y Laysla De Oliveira.

Fecha de estreno: 2 de agosto de 2026

EL NUEVO TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE LIONESS SEÑALA QUE TAYLOR SHERIDAN ESTÁ LLEVANDO LA SERIE PARAMOUNT+ A NUEVAS ALTURAS

El nuevo avance de ‘Leona’ promete caos

Los fanáticos de “Lioness” finalmente tendrán el estreno de la temporada este domingo en Paramount+, y la emoción está fuera de serie. Como he dicho muchas veces, las dos primeras temporadas son excelentes.

La increíblemente oscura y cruda serie militar y de la CIA de Taylor Sheridan podría ser el mejor trabajo que jamás haya presentado en televisión, y ese es un listón increíblemente alto que superar.

Bueno, el lunes se lanzó un nuevo avance de la tercera temporada de “Lioness”. Está claro que el tono del programa no disminuye.

En todo caso, las cosas están a punto de volverse mucho más violentas y oscuras. Los fanáticos no lo aceptarían de otra manera.

Mire la última vista previa de la tercera temporada a continuación y déjeme saber su opinión en David.Hookstead@outkick.com.

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Pura adrenalina que los fans de “Leona” quieren inyectada directamente en sus venas. No tengo ninguna duda de que la tercera temporada será increíble.

Dale a los fanáticos explosiones, tiroteos, suspenso, acción, intriga, misterio y te garantizo que el resto se solucionará solo.

El éxito de “Lioness” también es un divertido recordatorio de que no es difícil crear un gran entretenimiento. En lugar de centrarse en la basura del despertar, Sheridan crea historias que exigen su atención, tienen claros los buenos y los malos y lo que está en juego.

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Es por eso que Sheridan se ha convertido en el visionario más importante del entretenimiento sin rivales ni pares.

Puedes ver el regreso de “Lioness” este domingo en Paramount+. Déjame saber tu opinión en David.Hookstead@outkick.com.