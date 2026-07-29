Francia: DJ Kavinsky es encontrado muerto en su casa de París

El DJ francés Vincent Belorgey, más conocido como DJ Kavinsky, fue encontrado muerto en su casa de París el martes por la noche, confirmaron los fiscales franceses el miércoles.

“Se ha abierto una investigación sobre la causa de la muerte para determinar las circunstancias de la muerte, ya que los socorristas no encontraron elementos sospechosos en el lugar”, dijeron en un comunicado difundido por la agencia de noticias AFP.

Belorgey fue reportado previamente como muerto por un diario de París. El parisino. Habría cumplido 51 años el viernes 31 de julio.

El músico era mejor conocido por el sencillo Nightcall de 2010, que apareció en la película Drive de Nicolas Winding Refn de 2011. Belorgey también interpretó el sencillo en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

“Con la repentina pérdida de Kavinsky, Francia ha perdido una de sus voces más singulares”, dijo la ministra de Cultura francesa, Catherine Pegard, en una publicación en las redes sociales.

“Su música, simultáneamente bailable y nostálgica, seguirá resonando a través de generaciones y fronteras”.

¿Quién fue Kavinsky?

Kavinsky, pianista autodidacta de Saint-Denis, en la región de París, lanzó su carrera a principios de la década de 2000, en particular como telonero de Daft Punk y actuando junto a otros nombres emergentes de la escena electrónica, como SebastiAn.

Sin embargo, el mayor punto de inflexión en su carrera fue “Nightcall”, un éxito de onda sintetizada con una atmósfera oscura y un tempo lento, que apareció en la banda sonora de Drive, el thriller de Hollywood protagonizado por Ryan Gosling.

“Kavinsky es un personaje que creé porque simplemente poner mi cara en la portada de un disco no es algo que me conviene”, dijo Belorgey en una entrevista en 2007.

Belorgey describió a “Kavinsky” como alguien que murió en un accidente automovilístico antes de regresar como un DJ no-muerto con piel azul y ojos rojos.

“Mostrar mi propia cara no tiene ningún interés para mí… Cuando hago música, tengo imágenes en mi cabeza de películas y programas de televisión que me gustaban cuando era pequeño. Así que creé esta historia que mezcla todos esos recuerdos”, dijo Belorgey.

Editado por: Darko Janjevic

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