Irán reanuda los ataques con misiles mientras Estados Unidos y Arabia Saudita atacan a las milicias respaldadas por Teherán en Irak

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Planet Labs PBC vía AP

EL CAIRO – Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente la madrugada del miércoles mientras Estados Unidos se asociaba con Arabia Saudita para atacar a las milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak, matando al menos a 20 combatientes.

El estallido en múltiples frentes, después de varios días de relativa calma, aumentó el riesgo de un retorno a una guerra total. También subrayó la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses. También es probable que aumente las preocupaciones de que Estados Unidos esté reduciendo aún más sus ya disminuidas existencias de municiones sofisticadas necesarias para defender sus bases y aliados.

Arabia Saudita había acusado a las milicias iraquíes de disparar aviones no tripulados contra sus instalaciones petroleras durante los últimos dos días. Un grupo de milicias iraquíes inicialmente negó las acusaciones, mientras que otro grupo respaldado por Irán –los rebeldes hutíes en Yemen– dijo que habían atacado instalaciones energéticas sauditas como parte de un conflicto separado pero relacionado.

Antes de la última erupción, los mediadores habían expresado optimismo en cuanto a que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones. Un acuerdo interino colapsó en las últimas semanas debido a los renovados combates en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para el suministro mundial de energía que los ataques iraníes nuevamente han cerrado efectivamente.

Las renovadas hostilidades hicieron que los precios del petróleo se dispararan. El crudo Brent, el estándar internacional, subió un 3,1% a 84,58 dólares el barril.

Jordania intercepta misiles y Estados Unidos ataca a milicias en Irak

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que disparó misiles balísticos contra la Base Aérea Muwaffaq Salti y la sede del Comando Central del ejército estadounidense en Jordania, en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal IRNA.

El ejército jordano dijo que cinco misiles iraníes habían sido interceptados y destruidos. No hubo informes inmediatos de víctimas o daños.

El ejército estadounidense anunció más tarde que aviones de combate estadounidenses y sauditas habían atacado múltiples sitios logísticos y de armas en el este de Irak en respuesta a los presuntos ataques con drones contra Arabia Saudita. El Ministerio de Defensa saudita advirtió que “no busca una escalada pero responderá a cualquier agresión”.

Las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de grupos armados principalmente chiítas, respaldados por Irán y que está oficialmente bajo el mando del ejército iraquí, dijeron que al menos 20 combatientes murieron y otros 32 resultaron heridos en los ataques nocturnos.

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Razieh Poudat/ISNA vía AP

Los grupos que componen las PMF se unieron a la lucha contra el grupo Estado Islámico después de que este se apoderara de grandes secciones de Irak en 2014. Posteriormente, el gobierno iraquí designó a las PMF como una “formación militar independiente” dentro de las fuerzas armadas, pero en la práctica las milicias tienen una autonomía significativa y algunas han atacado instalaciones estadounidenses.

La oficina del presidente iraquí Nizar Amidi condenó los ataques aéreos sauditas y estadounidenses del miércoles, calificándolos de “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía de Irak, dirigida a sus instituciones oficiales de seguridad”.

La declaración también dijo que Irak no debería ser una “plataforma de lanzamiento o arena para ataques contra países vecinos o para ajustar cuentas regionales e internacionales”. Pidió diálogo y reducción de la tensión.

El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional del país el miércoles para discutir los ataques.

Dos funcionarios del gobierno iraquí que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos dijeron que una visita de al-Zaidi a Arabia Saudita programada para el jueves había sido pospuesta indefinidamente.

Los ataques a las instalaciones petroleras saudíes podrían empeorar la crisis energética mundial

Arabia Saudita también está atrapada en un renovado conflicto con los hutíes. Los rebeldes han declarado un bloqueo del transporte marítimo saudita que podría bloquear otra ruta comercial crucial en el Medio Oriente que atraviesa el estrecho de Bab el-Mandeb entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo.

El lunes, los hutíes dijeron que habían lanzado drones contra instalaciones petroleras utilizadas para transportar petróleo desde la región oriental de Arabia Saudita hasta la ciudad portuaria de Yanbu, en el Mar Rojo, un desvío clave para las exportaciones sauditas bloqueado por el control de Irán en el Estrecho de Ormuz.

Los rebeldes dijeron que su ataque fue en respuesta a un avión no tripulado saudita que, según dijeron, había violado el espacio aéreo de Yemen.

Las imágenes satelitales de Planet Labs del lunes analizadas por The Associated Press mostraron daños en las instalaciones de procesamiento de petróleo Abqaiq de Saudi Aramco en el este del reino. La enorme instalación es capaz de procesar aproximadamente 7 millones de barriles de petróleo crudo por día.

Los ataques a Abqaiq reivindicados por los hutíes en 2019 interrumpieron la producción de 5,7 millones de barriles por día, dispararon los precios mundiales del petróleo y proporcionaron una demostración inicial de la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras saudíes a los ataques con misiles y drones.

Por otra parte, un funcionario regional dijo que una refinería de petróleo en Jazan, en la costa del Mar Rojo de Arabia Saudita, cerró temporalmente debido a daños “relativamente significativos” causados ​​por un ataque hutí el sábado. El funcionario, que no estaba autorizado a informar a los periodistas y habló bajo condición de anonimato, dijo que la reparación tardaría varios días. La refinería produce 400.000 barriles por día.

La consultora IIR Energy, con sede en Texas, dijo que la instalación cerró el lunes después de operar inicialmente a tarifas reducidas desde el ataque dos días antes. Se esperaban reparaciones y un reinicio tentativo de la refinería para el 15 de agosto, dijo.

Irán rechaza propuesta de Omán para gestionar el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz ha sido un importante punto álgido del conflicto. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que su país rechazó una propuesta de Omán, que se encuentra al otro lado del estrecho, para gestionar conjuntamente el tráfico marítimo.

En una entrevista con la televisión estatal iraní transmitida el martes por la noche, Kazem Gharibabadi dijo que la propuesta de Omán incluía dividir el estrecho en dos rutas, cada una de las cuales permitiría el tránsito del 50% del transporte marítimo que pasa por la vía fluvial.

Irán ofreció una contrapropuesta con un plan temporal para el tránsito de buques a través de sus aguas territoriales, dijo, añadiendo que la política de Irán es que el estrecho “nunca vuelva a su situación anterior a la guerra”. Antes del conflicto, los barcos transitaban libremente.